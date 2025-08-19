Состоится ли встреча Путина с Зеленским и откажется ли Украина от Донбасса: итоги переговоров в США 18 августа

Состоится ли встреча Путина с Зеленским и откажется ли Украина от Донбасса

Чем завершилась встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран в Вашингтоне, читайте в материале РИАМО.

18 августа в Вашингтоне состоялся очередной раунд глобальных мирных переговоров по украинскому вопросу — спустя три дня после встречи президентов России и США на Аляске. На этот раз американский лидер Дональд Трамп разговаривал со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также «группой поддержки» последнего в составе премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Италии Джорджы Мелони, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Финляндии Александра Стубба и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Чем завершились переговоры в Вашингтоне 18 августа

Фото - © Фотобанк Лори

Сначала Трамп провел двустороннюю встречу с Зеленским, а затем к ним присоединились остальные гости из Европы. Пресс-конференции после завершения переговоров, как и на саммите Трампа с Путиным, не было, однако по отдельным заявлениям участников можно сделать некоторые выводы. Главные из них следующие:

Идея полного прекращения огня как условия начала мирных переговоров, которую усиленно продвигали Украина и ее европейские союзники, похоже, была окончательно отвергнута. О нецелесообразности этого предложения Трамп заявил прямо, и единственным, кто пытался настаивать на прекращении огня, оказался канцлер ФРГ Мерц — впрочем, без какого-либо видимого успеха.

Несмотря на заявления о невозможности передачи украинских территорий России, которые Зеленский делал еще 18 августа, на встрече с Трампом он сказал, что готов обсудить «чувствительные территориальные вопросы» с Путиным.

Пожалуй, главным итогом встречи в Вашингтоне стала информация о прямых переговорах президентов России и Украины. Трамп заявил , что его российский коллега согласился на такие переговоры, причем якобы выразил желание сначала встретиться с Зеленским в двустороннем формате, а затем провести трехстороннюю встречу с участием президента США.

Состоятся ли переговоры Путина с Зеленским

Фото - © Фотобанк Лори

Несмотря на заявление Трампа о согласии Путина на переговоры с Зеленским, официального подтверждения с российской стороны пока не последовало — впрочем, как и опровержения.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии по итогам встречи в Вашингтоне среди прочего сообщил, что «Путин и Трамп обсудили идею повысить уровень прямых российско-украинских переговоров».

На следующий день после переговоров в Белом доме министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «любые контакты с участием первых лиц надо готовить предельно тщательно».

По мнению российского политолога Сергея Маркова, уровень представительства на российско-украинских переговорах будет повышен постепенно.

«Сначала проведут встречи главы МИД. Это нужно и чтобы встречу подготовить лучше. И чтобы постепенно сломать систему изоляции со стороны Запада», — полагает эксперт.

Марков также считает, что вероятность встречи Путина и Зеленского в самом конце августа «очень велика».

«Решение о прекращении войны там наверное принято еще не будет. Но, возможно, будут зафиксированы какие-то очень важные договоренности, которые резко ускорят переход от войны к относительному миру», — спрогнозировал политолог.

Как отметил бывший украинский политик Олег Царев, требование встречи Путина и Зеленского становится новой стратегией европейских врагов России. Если российский лидер откажется от переговоров, именно на него в Европе будут возлагать вину за продолжение войны. При этом европейские лидеры уже начали продвигать идею о том, что Путин может «испугаться» встречаться с Зеленским — после встречи в Вашингтоне об этом заявили Фридрих Мерц и Александр Стубб.

По мнению Царева, с Зеленским Путин будет встречаться не для обсуждения, а исключительно для принятия капитуляции.

«Многие надеялись, что конфликт чудесным образом закончится. К сожалению, чуда не произошло. Русской армии придется добиваться победы на фронте, даром победу нам никто не отдаст», — резюмировал бывший украинский политик.

Удалось ли Трампу навязать Зеленскому свои условия

Фото - © РИА Новости

Ссылаясь на пост зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, заявившего, что «антироссийская коалиция „желающих воевать“ проиграла Трампу на его поле», Олег Царев счел данную оценку слишком оптимистичной и не согласился с ней.

«С моей точки зрения, каких-то особых подвижек от Зеленского и его группы сопровождения Трамп не добился. От встречи ждали, что Трамп продавит Зеленского на добровольную сдачу Донбасса. Этого не произошло», — написал бывший украинский политик.

С ним согласен и бывший помощник главы Администрации президента РФ, а также бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов.

«В очередной раз развеян миф о том, что европейцы и Зеленский это прихвостни США. Трамп явно хочет закончить конфликт более-менее приличным для США образом, ему явно мешают это сделать. Никак не похоже на отношения начальника и подчиненного, а именно такую модель этих отношений нам рисовали многочисленные аналитики десятилетиями. Факты ей противоречат», — считает эксперт.

Михайлов отметил, что Зеленский опять «демонстрирует непрошибаемость», и Трамп не смог продавить его на прямую поддержку своей позиции.

Бывший российский политик полагает, что переговорный процесс продолжится и есть вероятность достижения компромисса, но параллельно с дипломатическими усилиями властям РФ необходимо наращивать и военные.

Причиной «непрошибаемости» Зеленского Михайлов считает тот факт, что иностранное влияние на Украине делится на три части: европейское, американское и британское.

«Судя по всему, британцы имеют контрольный пакет. Это дает Зеленскому некоторое пространство для маневра», — полагает эксперт.

О том, что президента Украины контролирует именно Великобритания, а не США, писал и Олег Царев.

Любопытно, что если аналитики, занимающие пророссийскую позицию, не видят никаких значительных подвижек со стороны Зеленского на переговорах в Вашингтоне, то оппозиционный украинский блогер Анатолий Шарий придерживается противоположного мнения.

«Это была тупейшая, под смешки и кривляния, сдача территорий Украины», — написал журналист о поведении Зеленского на встрече в Вашингтоне.

Шарий считает, что на самом деле украинский президент согласился со всеми требованиями Трампа и тем самым предал свою страну.