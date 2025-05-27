Снятие запрета на удары дальнобойными ракетами: что означает и насколько опасно для России

Что стоит за очередным громким заявлением с Запада, читайте в материале РИАМО.

26 мая новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ограничений на дальнобойность оружия, поставляемого Украине западными союзиками, больше нет. Немецкий лидер подчеркнул, что речь идет о солидарном решении Германии, Франции, Великобритании и США.

«Это означает, что Украина может сейчас обороняться, например, нападая на военные объекты в России», – сказал Мерц, добавив, что «до недавнего времени» Украина «этого не могла делать или делала за очень редкими исключениями».

Что имел в виду Мерц и как отреагировала Россия

На следующий день после своего заявления канцлер ФРГ пояснил, что решение об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия было принято уже несколько месяцев назад.

При этом слова Мерца, представляющего партию Христианско-демократический союз, вызвали необорительную реакцию даже со стороны его партнеров по правящей коалиции из Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Так, вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль из СДПГ прямо опроверг заявление Мерца:

«Что касается дальности действия [поставляемого ВСУ оружия], то я хочу сказать, что нет новой договоренности, которая бы выходила за рамки того, что делало предыдущее правительство».

По словам члена фракции СДПГ в бундестаге Ральфа Штегнера, публичные заявления Мерца о снятии лимитов на дальность ударов немецким оружием по РФ «не приносят пользы».

«Я в целом считаю неправильным все, что расширяет войну» Ральф Штегнер член фракции СДПГ в бундестаге

В России на заявление немецкого канцлера отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Если таковые решения действительно имели место, они абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию и на те усилия, которые сейчас делаются в рамках урегулирования», – отметил чиновник.

Будет ли Германия поставлять Украине ракеты Taurus

Заявление Мерца вновь оживило дискуссию о поставках на Украину дальнобойных немецких ракет Taurus, что упорно отказывался делать предыдущий канцлер Германии Олаф Шольц, представлявший СДПГ.

«На фоне травоядного Шольца Мерц выглядит супер-ястребом. Причем его заявления контрастируют не только с точкой зрения большинства населения Германии, но даже с мнением членов его партии, многие из которых высказываются очень осторожно. Мерц – настоящая находка для глобалистов. И теперь позиция Германии мало чем отличается от позиции Франции и Великобритании», – написал в своем телеграм-канале бывший украинский политик Олег Царев.

При этом решения о поставках Taurus, похоже, все-таки не будет. В частности, об этом сообщил заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер со ссылкой на источники в украинском и немецком правительстве.

«НИКАКИХ новых разработок или решений относительно Taurus. Никаких новостей по этому поводу не будет и во время завтрашнего визита [президента Украины Владимира] Зеленского», – написал журналист в соцсети X.

По мнению Олега Царева, слова Мерца о решении, принятом несколько месяцев назад, относятся к решению президента США Джо Байдена, в ноябре 2024 года снявшего ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS (с радиусом действия до 300 километров) по территории России.

При этом максимальная дальность Taurus составляет 500 километров, что дает возможность добивать ими с территории Украины до Москвы.

Taurus Украине не помогут

По мнению военкора Юрия Котенка, даже в случае поставок Украине ракет Taurus ситуация на поле боя для ВСУ принципиально не изменится.

«Если бы хотели решения проблемы, то их надо было передавать в пакете с “Хаймарсами” (HIMARS), “Шторм Шэдоу” (Storm Shadow) и др. “Хаймарсы” решили проблему в моменте, когда им нужно было выбить наших из Херсона. Сейчас уже можно сказать, что мы ушли из Херсона в значительной степени из-за “Хаймарса”. Потом “Хаймарс” перестал играть такую роль, потому что мы научились с ним бороться. Потом противник получил “Штормы” и “Скальпы” (SCALP-EG). Ими старались поражать наши штабы и командные пункты. Пару раз удачно попали, но проблему не решили. Затем дали “Атакамсы” (ATACMS) с дальностью 350 км. Были серьезные поражения, но в целом и они проблему не решили. То есть, в теории, если бы “Таурусы” пошли массово вместе с другими ракетами, то определенный перелом в ход боевых действий они могли бы внести. А сейчас это маловероятно», – полагает журналист.

По мнению Котенка, даже если противник ударит ракетами по Москве, это только ужесточит ход боевых действий и даст возможность объявить в России дополнительную мобилизацию.

Схожим образом отреагировал на возможность применения противником более дальнобойных ракет еще один военный блогер Юрий Подоляка.

«Вполне ожидаемо… Придется "буферную зону" расширять до 500 километров, как и говорил Дмитрий Анатольевич...», – написал блогер, имея в виду пост зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в котором тот изобразил Украину узкой полоской земли на ее нынешней западной границе, в то время как остальная территория страны была помечена надписью «буферная зона».