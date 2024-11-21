Сколько нужно денег для отдыха «все включено» в Египте на Новый год 2025

В материале РИАМО рассказываем, в какую сумму обойдется отдых в Египте зимой – во время новогодних каникул, до и после них.

Что такое «Все включено» в Египте

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Египет зимой – оптимальное время и место для отдыха. Не так жарко, нет большого потока туристов. Хотя в новогодние каникулы здесь отдыхающих чуть больше обычного – многие хотят встретить Новый год не в снежной Москве, а на берегу моря.

Специалист по туризму Fun&Sun Travel Марина Тихомирова рассказала, что в стоимость туров в Египет входит трансфер, проживание с питанием, праздничный ужин в новогоднюю ночь и медицинская страховка.

«Четырехвездочные отели – это самый оптимальный вариант для того, чтобы отдохнуть с комфортом. У разных отелей разные условия системы «Все включено», но обычно туда входят трехразовое питание, поздний ужин, алкогольные напитки, закуски в течение дня. Уточнять состав программы лучше у своего оператора», – советует эксперт.

Она добавляет, что в Египте на новогодние каникулы можно не только лежать на пляже и встретить Новый год под пальмами. Погода позволяет не только плавать и заниматься дайвингом, можно смело ездить на экскурсии – туристов меньше, а солнце не такое беспощадное, как летом.

Единственным минусом может стать сильный ветер. Но на пляже спасают полотенца, а в отелях часто есть бассейны. В Шарм-эль-Шейхе не так ветрено, и отелей там множество, говорит агент.

Туристы могут съездить на экскурсию в морской парк, подняться на гору Синай, посмотреть пирамиды и Старый город, а также развлечься в ночных клубах.

Сколько будет стоить отдых в Египте на новогодние каникулы 2024-2025

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По словам агента, отдых среднего уровня на двоих в отеле 4* с вылетом 29 декабря на 7 ночей составит от 300 тысяч рублей. Это формат «Все включено». Чуть дешевле обойдется отдых по той же системе, но в трехзвездочном отеле. Туры в элитные отели будут стоить дороже.

Туристические компании предлагают кешбэк, оплату в кредит или рассрочки.

Семье с двумя детьми за отдых в новогодние каникулы придется заплатить около 520 тысяч рублей – в зависимости от категории отеля. Семейный отдых в формате «Ультра все включено» в пятизвездочном отеле обойдется еще дороже.

Кроме того, в некоторых отелях за новогодний банкет могут брать доплату. Она составит примерно от 30 до 150 долларов за ребенка и от 45 до 300 долларов за взрослого в зависимости от категории отеля.

Сколько стоит отдохнуть в Египте в декабре 2024 года

Фото - © Хмельницкий Вячеслав / Фотобанк Лори

На отдыхе в Египте зимой можно сэкономить, если купить тур в декабре до Нового года. Так отдых по системе «Все включено» на двоих в популярных отелях Шарм-эль-Шейха и Хургады будет стоить около 150 тысяч рублей, если улететь 23 декабря на шесть ночей.

Семья с двумя детьми заплатит за отдых в декабре в Египте от 240 тысяч рублей за трехзвездочный отель с системой «Все включено». Пять звезд и «Ультра все включено» обойдется в сумму от 300 тысяч рублей. В стоимость тура входит авиаперелет из Москвы, трансфер, проживание с питанием и медицинская страховка.

Стоимость отдыха в Египте в январе 2025 года

Фото - © Артем Курутин / Фотобанк Лори

Отдохнуть вдвоем в Египте можно дешевле и в январе, если улететь сразу после новогодних каникул. Так, отдых с 9 января на семь ночей для двоих обойдется в сумму от 120 тысяч рублей. Это размещение в четырехзвездочном отеле по системе «Все включено».

Семья с двумя детьми в январе сможет отдохнуть по системе «Все включено» в четырехзвездочном отеле в среднем за сумму около 200 тысяч рублей и дороже в зависимости от категории отеля.