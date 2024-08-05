Скандалы на Олимпиаде-2024: «Тайная вечеря», волейболист-насильник и боксерша-трансгендер

Едва началась долгожданная для многих Олимпиада в Париже, как тут же обросла повышенным общественным вниманием – и вовсе не благодаря спортивным достижениям спортсменов. С самого первого дня, с самого открытия, Олимпийские игры сопровождает череда скандалов.

«Тайная вечеря»: скандальное открытие Олимпиады-2024

Фото - © Пародия на Тайную вечерю на открытии Олимпиады-2024 (верхнее фото)/скриншот из видео YouTube/Olympics

Церемонию открытия Олимпийских игр в этом году не осудил разве что ленивый или тот, кто ее, эту церемонию, не смотрел. Негативное мнение высказали основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, Дональд Трамп, епископ Франции, Дмитрий Медведев и многие другие. Анн Идальго, мэр Парижа, тем временем цитировала тех, кому открытие Олимпиады очень понравилось, и добавила: «Эта церемония сказала о французах все». Таким образом, можно считать церемонию открытия манифестом современной Франции, что возмутило людей в Сети еще сильнее. Арт-директора и режиссера открытия Тома Жоли, которого обожает Эммануэль Макрон, осудили за шествие ЛГБТ*-моделей (ЛГБТ – экстремистская организация на территории РФ – прим. ред), а также за номер, посвященный «свободе и любви», в ходе которого двое танцоров-мужчин поцеловались, а трое других скрылись в комнате.

В другом сценическом эпизоде под названием «Празднество» модели-трансвеститы разместились за столом, стилизованным под «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, что вызвало настоящий общественный резонанс. Дрэг-квинов, участвовавших в эпизоде, затравили в Сети, а толерантность начала перерастать в транс- и гомофобию. Французский портал Sud Ouest признал, что церемония открытия получилась буквально одой ЛГБТ*-сообществу.

Еще гостей «порадовали» Марии-Антуанетты, которые держали свои отрубленные говорящие головы в руках. Также одним из элементов шоу стал белый механизированный конь, в котором пользователи увидели предвестника апокалипсиса.

Спортсменам не хватает еды в столовых Олимпийской деревни

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Несмотря на толерантность и гордость французов за проведенную церемонию открытия, не все так радужно в Олимпийской деревне, как хотелось бы. Газета The Independent сообщила, что британская команда вынуждена была пригласить в деревню собственного повара, ведь на кухне не хватало курицы, яиц и многих других продуктов. Участники Олимпиады были вынуждены приносить еду из других объектов общественного питания, ведь качество подаваемой еды было отвратительным – к примеру, подавали чуть ли не сырое мясо.

В столовых Олимпийской деревни всего 3 300 мест, при том что готовить надо около 40 тысяч порций в день. Организаторы игр обвиняют компанию Sodexo Live, отвечающую за питание спортсменов. Также оргкомитет принял во внимание жалобы спортсменов и сказал, что старается сделать все возможное, чтобы в скором времени исправить ситуацию. Об этом журналистам заявила директор оргкомитета по коммуникациям Анн Дешам.

«Да, было немало комментариев на тему продуктов и еды, – сказала Дешам. – Есть момент, связанный со вкусами людей. Мы видели критические замечания, могу сказать, что со своей стороны мы постарались сделать все возможное, чтобы у спортсменов было питание в соответствии с их потребностями».

Олимпийских спортсменов тошнит от Сены

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Небольшая предыстория: вообще в Сене официально запрещено купаться с 1923 года. Несмотря на то, что ее многократно пытались очистить, река по-прежнему остается сточной канализацией, где отказываются купаться даже собаки. Очищение Сены – давняя мечта Анн Идальго, которая накануне Олимпиады выделила под этот проект небывалые 1,4 млрд евро. На эти средства удалось построить подземный резервуар, куда стекают сточные воды. Главный показатель, на который ориентируются специалисты при оценивании чистоты реки, – наличие или отсутствие кишечной палочки. Если количество кишечной палочки превышает норму – погружаться в Сену категорически запрещено. Анн Идальго накануне Олимпийских игр демонстративно совершила заплыв по реке и тем самым «доказала», что река пригодна для купания.

Однако спортсмены с «чистотой» Сены не согласны. Некоторых атлетов вырвало, и все это попало в кадры прямой трансляции. Представитель канадской сборной рассказал, что его стошнило не меньше десятка раз. Кто-то даже выбыл из борьбы. Ранее старт из-за плохого качества воды перенесли на день, но к чему все это вообще было, когда еще задолго до Игр было понятно: окунаться в Сену небезопасно для здоровья.

Триатлонистка из Исании Мариам Касильяс жаловалась, что организаторы не подумали о здоровье спортсменов и превратили соревнования в настоящий цирк. Рахел Кламер из Нидерландов после заплыва заявила телеканалу RTL, что «плавать в Сене было отвратительно». По ее словам, течение в реке создавало дополнительные препятствия, в результате превратив заплыв «в настоящую лотерею».

Стивен ван де Вельде: освистанный за изнасилование волейболист

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В пляжном волейболе выступал нидерландец Стивен ван де Вельде. Он играл в паре с Мэттью Иммерсом. Болельщики поприветствовали спортсменов из Нидерландов, когда они появились на площадке перед матчем с итальянцами Алексом Раньери и Адрианом Карамбулой. При этом, как отмечает агентство, зрители освистали ван де Вельде после того, как диктор произнес его имя и фамилию. Встреча завершилась победой итальянцев со счетом 2-1.

Сейчас де Вельде 29 лет. В 2016 году его осудили на четыре года за изнасилование 12-летней девочки, которое он совершил двумя годами ранее. Частично срок он отбыл в Англии, а затем его перевели в Нидерланды, а затем и вовсе досрочно освободили. Олимпийским комитет сообщал, что Стивен ван де Вельде будет жить за пределами Олимпийской деревни, а еще запретили ему общаться со СМИ.

Канадцы шпионят за соперниками

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Дисциплинарный комитет ФИФА наказал сборную Канады за шпионаж. Причина фантастическая: тренеры тренерского штаба команды при помощи дронов следили за тренировками соперниц из Новой Зеландии. В качестве наказания канадскую федерацию оштрафовали на 226 000 долларов, а сборную лишили шести очков на групповом турнире на Олимпиаде. Тренера Беверли Пристман, ее ассистентку Жасмин Мандер и аналитика Джозефа Ломбарди отстранили от любой деятельности, связанной с футболом, на один год.

Трансгендер избил женщину на боксерском ринге

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История, которая всколыхнула общественность похлеще церемонии открытия. В четверг, 1 августа, на Олимпийских играх произошел боксерский поединок, который и поединком сложно назвать, ведь на ринг вышла итальянка Анджела Карини и алжирский мужчина Иман Хилиф. Дело в том, что Иман идентифицирует себя как женщину, то есть является трансгендером, поэтому и «должен» был соревноваться с женщиной. Поединок продлился всего лишь 46 секунд, в ходе которых Карини получила настолько сотрясающие удары, что у нее, по некоторым сведениям, оказался сломан нос. Итальянка сказала после, что она никогда в жизни не получала таких сильных ударов, хотя привыкла на ринге ко всякому, и что она больше не может боксировать. Судья при этом отдал победу мужчине из Алжира, а Анджела упала на колени, расплакалась и сказала, что это несправедливо.

IBA осудила участие Хелиф. В МОК заявили, что каждый человек имеет право заниматься спортом без дискриминации. На следующий день после боя Карини объявила о завершении карьеры.

Двойная мораль и сборная Израиля на Олимпиаде 2024

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До начала Олимпийских игр Палестинский олимпийский комитет обвинил МОК в двойных стандартах, ведь сборной Израиля разрешили принять участие в главном спортивном событии года. Уже произошло несколько инцидентов во время соревнований. Когда начинался матч с командой Мали, гимн Израиля освистали болельщики. Более того, присутствующие зрители свистели каждый раз, когда футболисты из Израиля касались мяча. Службы безопасности даже были вынуждены разнимать болельщиков на трибунах.