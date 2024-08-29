Синдром Рапунцель: что делать, если ребенок ест свои волосы

В материале РИАМО рассказываем о необычном синдроме, который чаще всего встречается у детей, подростков и молодых женщин.

Под влиянием стресса, связанного с отношениями в семье, с одноклассниками в школе и учебными нагрузками, дети могут начать жевать свои волосы. У этого явления есть даже неофициальное название – «синдром Рапунцель». Что это такое и что делать, если вы заметили за ребенком такое поведение, – читайте в материале.

Что такое «синдром Рапунцель»

Фото - © Freepik.com

Трихофагия, также называемая «синдромом Рапунцель» или расстройством поедания волос, – это рецидивирующее психологическое расстройство, при котором человек выщипывает, ест или проглатывает волосы. Это состояние часто ассоциируется с трихотилломанией, для которой характерно повторяющееся выщипывание волос.

Случаи, когда врачи удаляют у детей и подростков огромные волосяные комки (трихобезоары), к сожалению, происходят часто. Так, в 2021 году челябинские хирурги спасли 12-летнюю девочку с таким синдромом: она жевала и глотала кончики своих волос. Они скапливались в желудке и со временем выросли в 25-сантиметровый комок. Чтобы вытащить волосяной ком, пришлось делать разрез в области живота. Его вес оказался почти 1 кг.

По словам врачей, проглоченные ребенком волосы со временем образуют волосяную опухоль, состоящую из клубка переплетенных и склеенных волос, пропитанных пищевыми массами и слизью. При этом самостоятельно рассосаться такая опухоль не может — твердое вещество, из которого состоят волосы, по своей структуре напоминает рога и копыта животных.

В январе 2023 года щелковские врачи спасли девушку, удалив из ее желудка огромный ком волос весом три килограмма. Пациентка поступила в истощенном состоянии с сильной болью в животе и жалобами на рвоту после каждого приема пищи. В ходе операции девушке удалили трихобезоар весом три кг, плотно свалявшийся комком. Позже стало известно, что пациенте уже ранее проводилась операция по этому же случаю.

В августе 2024 года столичные врачи спасли 16-летнюю школьницу. Она поступила с жалобами на боль в области желудка, потерю веса и тошноту. Обследование выявило наличие трихобезоара в кишечном тракте, который занимал весь объем желудка и двенадцатиперстной кишки. Пациентке провели полостную операцию, и на 12-й день девушка была выписана домой.

Симптомы «синдрома Рапунцель»

Фото - © Freepik.com

На начальных этапах формирования трихобезоара у детей клинические проявления отсутствуют. Симптомы патологии возникают при увеличении размеров инородного тела, которое давит на стенки ЖКТ и нарушает продвижение пищевых масс по кишечнику. При «синдроме Рапунцель» у детей наблюдаются жалобы на неопределенные боли в животе, которые усиливаются после еды, физической активности. Болевые ощущения сопровождаются тошнотой, рвотой, хроническими запорами. Помимо этого, наблюдаются следующие симптомы:

частичное выпадение волос,

потеря веса или неспособность набрать вес,

неприятный запах изо рта,

раны, появляющиеся на коже.

Это заболевание, вызывающее дискомфорт в кишечнике, может также стать причиной серьезных проблем со здоровьем, угрожающих жизни. Помимо симптомов со стороны ЖКТ, у детей наблюдаются психоэмоциональные проявления: повышенная тревожность, раздражительность, капризность, либо наоборот вялость и апатичность. Нередко наблюдаются другие навязчивые состояния: обкусывание ногтей (онихофагия), расчесывание кожи.

Почему дети жуют волосы

Фото - © Freepik.com

Клинический психолог Надежда Барщева в разговоре с РИАМО рассказала, почему у детей появляется привычка жевать волосы.

«Жевание волос — это довольно распространенная привычка среди детей. Маленькие дети вообще все тащат в рот, и это нормально. Однако у детей более старшего возраста такое поведение может указывать на тревогу и беспокойство. Ребенок стрессует и не знает, как ему справиться с теми эмоциями, которые он испытывает», – объясняет эксперт.

Кроме того, Барщева добавляет, что жевание волос – это поведение, которое дает ребенку самоуспокоение. Постепенно это превращается в привычку, и ребенок жует волосы не только тогда, когда ему тревожно и страшно, но и в моменты скуки или усталости.

Что делать, если ребенок страдает «синдромом Рапунцель»

Фото - © Unsplash.com

Надежда Барщева дала несколько рекомендаций, опираясь на которые можно помочь своему ребенку справиться с синдромом Рапунцель.

-Постарайтесь выяснить, в каких ситуациях ваш ребенок чаще всего жует волосы. Понаблюдайте, что вызывает у ребенка негативные эмоции. Зная это, вы сможете помочь ему предложив альтернативные способы справляться с трудностями. Обучите ребенка техникам расслабления, привлекайте его у занятиям спортом, больше гуляйте на свежем воздухе. Проанализируйте окружение ребенка, необходимо чтобы он находился в дружественной среде. Когда ребенок успокоится, ему легче будет бросить жевать волосы. Важным является честный и открытый разговор с ребенком . Помогите ему осознать, что это поведение не всегда является положительным. Убедитесь, что ваш ребенок понимает, что вы открыты к общению и готовы выслушать его чувства.

Если справится с проблемой не получится самостоятельно, стоит обратиться за профессиональной помощью к детскому психологу.