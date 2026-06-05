Саванна под Троицком: что известно об открывшемся сафари-парке в Новой Москве

1 июня в Новой Москве открылся огромный сафари-парк, который называют первым в России и крупнейшим в Европе. На 56 гектарах в Троицком административном округе разместились саванна со львами и зебрами, джунгли с обезьянами и океанариум с пингвинами. Подробности о том, что известно о новом сафари-парке под Троицком, читайте в материале РИАМО.

Как готовилось открытие сафари-парка

Фото - © @moscowmap

Первоначально открытие сафари-парка в Новой Москве было запланировано на 15 мая. Все новости о нем публиковались лишь в аккаунте в Instagram* (*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), а своего сайта у парка не было, как и возможности приобрести билеты заранее. За пару недель до открытия организаторы неожиданно объявили о переносе открытия на 1 июня «по независящим от них причинам».

Все это вызывало определенный скепсис у тех, кто следил за проектом, — но 1 июня новый сафари-парк действительно начал свою работу. На открытии организаторы особо отметили, что в парке свой приют нашли спасенные животные. Для того, чтобы посмотреть на них, билеты можно приобрести в одной из нескольких касс на входе или приобрести онлайн на сайте сафари-парка, который все же заработал после его открытия.

Сколько стоят билеты в сафари-парк

Фото - © @moscowmap

Билеты для взрослых и детей старше пяти лет обойдутся в 2,5 тысячи рублей, а для детей до пяти лет включительно, детей-инвалидов всех групп и взрослых с инвалидностью I группы вход в сафари-парк свободный. Каждую среду купить билеты в парк можно со скидкой в 50% — за 1250 рублей. Кроме того, вход в парк сделали свободным для посетителей, отмечающих день рождения в дату посещения. Кассы открыты ежедневно с 10:00 до 19:00, а сам сафари-парк работает до последнего гостя.

Как устроен новый сафари-парк

Пространство парка в 56 гектаров по-настоящему огромно — поэтому на поездку туда можно смело закладывать целый день. Чтобы быстро перемещаться по территории, можно арендовать гольф-кар на 2-6 человек — пункт проката расположен справа от центрального входа и пользуется большим спросом. Поэтому иногда транспорта на всех желающих может просто не хватать. Аренда гольф-кара на двух человек (дополнительно к входным билетам) обойдется в 1,5 тысячи, на четырех — в две тысячи, а на шестерых — в 3,5 тысячи рублей в час.

Если гольф-кары в прокате внезапно закончатся, гости сафари-парка за отдельную плату могут воспользоваться детским паровозиком с анималистичным принтом. В планах организаторов по выходным и праздникам устраивать игровые программы с участием аниматоров — мини-шоу, игры и конкурсы. Один из вариантов — квест с заданиями на всей территории сафари-парка c памятными призами за прохождение.

В самом парке сегодня действуют три тематических зоны — саванна, джунгли Амазонки и океанариум. Позже к ним должен добавиться еще и птичник, который сегодня находится на стадии стройки. Ближе всего ко входу — джунгли Амазонки, где можно посмотреть на обезьян, крокодилов, фламинго и других птиц. У большинства животных закрытые павильоны, однако некоторые (например, павлины и цапли) свободно гуляют везде.

Вдоль всего павильона джунглей Амазонки проходит декоративный водоем. Кроме того, в павильоне есть свой контактный зоопарк с козлятами, маленькими ламами, морскими свинками и кроликами. Следующая зона — саванна, где в отдельном вольере живет настоящий львиный прайд: несколько взрослых животных и три львенка. Большую часть обитателей этой зоны сегодня составляют парнокопытные и птицы, обитающие в отдельных вольерах. Позже в саванну обещают поселить и других обитателей — в том числе жирафов.

Океанариум в сафари-парке тоже находится на этапе заселения — рыб там со временем будет становиться больше. Зато в океанариуме уже живут пингвины, для которых обустроены сразу две площадки: закрытая, с водой, и открытая — с выходом на улицу. Между тем поесть в новом парке пока можно в двух местах: небольшой уличной зоне с фастфудом и в полноценном кафе в джунглях Амазонки.

Что стоит знать перед поездкой в сафари-парк: штрафы и что пока не работает

Фото - © @moscowmap

Вероятно, со временем точек общепита в локации станет больше. В парке, судя по карте, планируют открыть два банкетных зала, ресторанные домики и кухню, которые могут использоваться для праздников, мероприятий и частной аренды. На выходе из сафари-парка уже работает магазин с игрушками, а фотографы на территории предлагают посетителям изготовить памятные сувениры — в будущем обещают делать даже индивидуальные елочные игрушки со снимками из локации.

На центральной площади рядом со входом гости сафари-парка за 400 рублей могут купить наборы для кормления животных — нарезанную морковь и пекинскую капусту в стаканчиках. Позже подобные точки продажи должны появиться по всей территории. При этом приносить в сафари-парк свою еду для животных или же кормить их человеческой едой строго запрещено — за это грозят штрафы в 10 тысяч рублей. В целом, сегодня в сафари-парке еще продолжаются работы по благоустройству, а некоторые зоны еще не запущены. В частности, пока не работает локация с аттракционами.

Как доехать до сафари-парка в Троицке

Сафари-парк находится в Троицком районе Новой Москвы, на 47 километре Калужского шоссе. На подъезде к парку установлена большая декоративная арка, которую сложно не заметить — дальше ехать необходимо вдоль павильонов, соседствующих с парком. Его точные координаты для навигатора: 55.414046, 37.264370.

На машине ехать до сафари-парка удобнее всего по Калужскому или Варшавскому шоссе с выездом на ЦКАД. Время в пути из Москвы — около 1,5 часов с поправкой на ситуацию на дорогах. У входа в парк есть большая парковка. На общественном транспорте ехать туда лучше всего от станции метро «Теплый Стан» на автобусах № е142, е143, е144 или е148. Дорога займет примерно 40-45 минут.