Саммит НАТО в Гааге 2025: где и когда пройдет, кто будет участвовать и какие вопросы будут обсуждать

С 24 по 25 июня 2025 года в Гааге пройдет очередной саммит НАТО. О том, какие страны планируют участвовать в мероприятии и какие вопросы будут стоять на повестке, – рассказываем в материале РИАМО.

Где и когда пройдет саммит НАТО 2025

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24 и 25 июня нидерландская Гаага готовится принять очередной саммит стран Североатлантического альянса. Мероприятие состоится в конференц-центре World Forum (на этой же площадке проходил Всемирный форум саммита по ядерной безопасности 2014 года).

Кто будет на саммите НАТО в Гааге

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Встреча пройдет под председательством Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В саммите примут участие все 32 страны НАТО, а также представители стран Евросоюза и стран-партнеров.

Предполагается, что мероприятие посетит более 8 000 человек, в числе которых лидеры государств, министры иностранных дел, министры обороны, 6 тысяч членов делегаций и около 2 тысяч журналистов. При этом со стороны Госдепа США поступило заявление, что Дональд Трамп может пропустить саммит-2025 из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

Ключевые темы саммита НАТО в Гааге 2025

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Увеличение военных расходов

Минимальный порог расходов на оборону в 2% ВВП для стран-участниц НАТО был утвержден на саммите в 2023 году, однако к настоящему моменту это обязательство смогли выполнить не все государства.

При этом предполагается, что на саммите в Гааге могут рассмотреть возможность увеличения расходов до 5% от ВВП, на этом настаивает президент США Дональд Трамп. Рассматривается вариант использования 3,5% на нужды военных ведомств и 1,5% – на усиление в вопросах кибербезопасности и критической инфраструктуры. В начале мая идею увеличения нижнего порога оборонных расходов поддержал генсек альянса Марк Рютте.

При этом страны НАТО рассматривают возможность включения средств, направленных на военную помощь Украине, в список затрат на оборону, вместо того чтобы выделять эти финансы в отдельную статью расходов.

Долгосрочная поддержка Украины

На предстоящем саммите, с большой вероятностью, будет рассматриваться вопрос о продолжении или наращивании военной и финансовой помощи Украине: поставках систем вооружения и обучения военнослужащих ВСУ. Известно, что Марк Рютте уже пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите.

Ранее генсек Североатлантического альянса сообщал, что присоединение Украины к НАТО одобрено всеми странами-союзниками, однако это событие не приурочено к какой-либо конкретной дате и не может быть частью мирного соглашения, а рассматривается как «долгосрочное обязательство».

Партнерство с Индо-Тихоокеанским регионом

Высока вероятность укрепления партнерства НАТО со странами Индо-Тихоокеанского региона в ответ на предполагаемую угрозу альянсу со стороны Китая. Лидеры Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии уже приглашены на июньский саммит НАТО в Гааге.

Усиление коллективной обороны

Коллективная оборона означает, что нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех союзников (принцип коллективной обороны закреплен в статье 5 Североатлантического договора). В данный момент основным источником нестабильности на восточном фланге альянса считается Россия, в связи с этим НАТО «предпринимает дополнительные шаги для дальнейшего укрепления сдерживания и обороны во всем альянсе».

На саммите планируется обсудить разработку и усиление новейших средств противоракетной и противовоздушной обороны, вливание средств в современные системы кибербезопасности, развитие методов противодействия гибридным угрозам.

В чем цель саммита НАТО

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Сайт мероприятия транслирует следующее объяснение проведению саммитов Североатлантического альянса:

«НАТО не находится в состоянии войны, но не находится и в состоянии мира. Конфликты продолжают вызывать нестабильность вдоль границ альянса, существуют также гибридные угрозы, такие как кибер-атаки и саботаж критически важной инфраструктуры. В последние годы НАТО осуществил крупнейшее усиление своей коллективной обороны, повысив свою способность защищать союзников – на суше, на море, в воздухе, в киберпространстве и в космосе».

Регулярные саммиты НАТО (предыдущий состоялся в июле 2024 года в Вашингтоне), таким образом, проводятся с целью корректировки целей и расходов альянса в ответ на изменения геополитической обстановки, а также противодействия многочисленным «внешним угрозам».

По поводу предстоящей встречи в Гааге официальный представитель альянса высказался следующим образом: «Саммит сегодня сконцентрирован на конкретном вопросе: как мы подготовим для будущего свою концепцию сдерживания и обороны, как сделать НАТО еще сильнее на фоне ухудшающейся обстановки в сфере безопасности».