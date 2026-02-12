Рынок кредитования в феврале 2026: ставки тают, но спрос замер

В настоящее время четверть банков снизили ставки по кредитам наличными на 2–4%, а минимальные отметки достигли 9–11%. Однако доступность ссуд остается низкой: из-за жестких ограничений ЦБ банки одобряют лишь каждую пятую заявку. Россияне не спешат брать деньги в долг даже на выгодных условиях — спрос на кредиты рухнул до минимума за два года. О том, что происходит в каждом сегменте — от ипотеки до кредитных карт — и когда ждать настоящего потепления, РИАМО рассказала директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Зимняя «оттепель» на рынке кредитования

Вопреки зимним холодам, на рынке розничного кредитования с начала 2026 года появились ранние признаки «оттепели», констатировала эксперт.

«По нашим оценкам, примерно четверть банков за январь-февраль снизили минимальные ставки в линейках кредитных продуктов для населения», — отмечает она.

Наибольшая динамика, согласно статистике «Выберу.ру», — в сегменте кредитов наличными. Здесь ставки по вновь выдаваемым ссудам «похудели» в среднем на 2–4%. В итоге их среднее значение опустилось в диапазон 22–27%. А минимальный уровень — до 9–11%. Однако заемщики могут получить проценты вдвое ниже рынка в рамках платных опций «купить ставку», либо благодаря страховке, схеме с возвратом части процентов после погашения долга. А вот скидки для зарплатных клиентов уменьшат ставку кредитного договора лишь незначительно.

Как сэкономить на потребительском кредите: совет финансиста

Варианты, как сэкономить на потребительском кредите, например, представлены в исследовании, подготовленном «Выберу.ру» в феврале. У продуктов банков-лидеров рейтинга — Банка Уралсиб, Инго Банка, Ренессанс Банка — наиболее выгодные для заемщиков параметры кредитов: минимальные ставки и длинные сроки кредитования, до 7 лет. Выгадать можно и на предложениях со ставками, которые можно снизить с помощью специальных платных опций — снижение ставки, возврат процентов и других спецпрограмм. Но с оговорками. «Маневрируя» параметрами (купленная ставка и длинный срок кредитования), люди могут немного сэкономить на выплате процентов.

«Однако, по нашим расчетам, платная опция — рабочее решение, если заемщик не планирует гасить кредит досрочно. То есть экономия от купленной ставки на размере ежемесячных платежей действительно возможна, когда клиент обслуживает долг в рамках прописанного договором графика все пять лет или более», — комментирует Андриевская.

Кредитная реальность февраля и прогноз на 2026 год

В целом, глядя на февральские ставки кредитов наличными без специальных опций значительно выше 20%, можно сказать, что ренессанс на розничном кредитном рынке до весны вряд ли случится, отмечает аналитик «Выберу.ру».

Для заемщиков, которые планируют расходы с кредитным плечом, этот уровень все еще высокий. Поэтому часть платежеспособных потребителей с хорошей кредитной историей предпочитают отложить кредитование на потом и дождаться ощутимого падения процентов в течение 2026 года. Учитывая, что ключевая ставка ЦБ, по прогнозам регулятора, уменьшится до 13–15%, можно рассчитывать, что во второй половине года кредиты наличными подешевеют до 16–19%, прогнозирует Андриевская.

Жесткие ограничения ЦБ и процент одобрения кредитов в России

Помимо медленно снижающихся ставок на рынке продолжают действовать жесткие ограничения ЦБ к выдачам новых ссуд закредитованным клиентам, то есть к людям, которые отдают по долгам больше половины зарплаты. В итоге банки отклоняют большинство заявок на кредит наличными, особенно если показатель долговой нагрузки клиента превышает 50% (ПДН — отношение расходов по кредитам к зарплате).

По оценкам НБКИ, лишь каждая пятая заявка на потребительский кредит проходит сито банковской оценки с положительной оценкой.

«Для сравнения: по нашим наблюдениям, годом ранее добро давали каждому четвертому из обратившихся. То есть оформить новый кредит в феврале многим проблематично», — рассказывает аналитик.

Спад потребительского спроса: причины и перспективы

Так как ЦБ, по сути, «охлаждает» потребительское кредитование ограничениями в виде жестких макропруденциальных лимитов (МПЛ), а банки не спешат «резать» ставки, энтузиазм заемщиков демонстрирует спад.

По данным «Выберу.ру», потребительский онлайн-спрос на кредиты наличными снижается с ноября 2025 года, несмотря на традиционно высокий сезон для этого вида ссуд. Видно, что количество запросов по итогам января 2026-го оказалось минимальным за два последних года эпохи высоких ставок. Год к году показатель онлайн-спроса на кредиты потерял почти 20%. Хотя ставки кредитования год назад стремились к 28–30%.

«На наш взгляд, спад интереса заемщиков объясняет стремление большинства россиян копить, а не тратить в условиях текущей непростой экономической ситуации. Люди не рискуют „входить” в кредиты даже с перспективой в дальнейшем рефинансировать долг и обращаются за ссудами преимущественно в случае острой необходимости. Полагаем, что спрос в сегменте потребительского кредитования продолжит стагнировать до конца I квартала, а скорее, и далее. Ведь предпосылок ни для резкого снижения ставок, ни для смягчения жесткой политики к закредитованным клиентам ЦБ мы не наблюдаем. Следовательно, и интерес к кредитованию у большинства россиян останется в режиме „осторожно — не брать”», — комментирует Андриевская.

Что происходит с ипотекой в 2026 году: медленное снижение ставок и аномальный январь

Аналогичные ситуации наблюдаются и в других ключевых сегментах кредитного рынка. Ставки рыночной ипотеки снижаются медленнее, чем в потребительских кредитах. За январь–февраль — минус 0,5–1%. Даже более: в течение января часть банков корректировали проценты немного вверх, реагируя заградительным уровнем на МПЛ ЦБ в ипотечном сегменте. Однако минимальные средние ставки на новостройки в феврале все-таки опустились ниже рубежа в 20%, достигнув 19,6%. Ипотека на вторичку остаеся подороже, в февральских предложениях ипотечных кредиторов ставки начинаются от 20,4%.

Интерес потребителей к ипотеке в январе аномально вырос из-за новых правил кредитования, ввод которых власти анонсировали с 1 февраля для семейной госпрограммы. Люди поторопились воспользоваться льготами и перенесли спрос на традиционно «сонный» первый месяц года, констатирует эксперт. Хотя обычно он «разгонялся» в марте-апреле. Интересно, что по итогам января 2026 года количество онлайн-запросов потребителей на ипотеку сравнялось с показателем спроса на кредиты. Но обычно кредитами интересуются в среднем на 30–50% чаще, чем ипотекой.

«Думаем, что аномальный всплеск потребительского спроса в этом сегменте, который наблюдался в первый месяц года, рискует просесть примерно в половину в феврале-марте. Ведь ставки рыночных программ чересчур высокие, а льготная ипотека в очередной раз стала менее доступной», — делится прогнозом Андриевская.

Что на рынке автокредитов: дешевеют, но интереса нет

Автокредиты также понемногу дешевеют, отмечает эксперт. В январе–феврале 2026 года их средний уровень рыночных процентов даже немного уступает ипотеке. По стандартным банковским программам можно найти кредитное решение по ставкам от 17–19%, то есть плюс 1–3% к уровню «ключа» ЦБ, а в рамках акций банков и партнеров-автодилеров — от 10%. Однако из-за подорожавших машин и новых правил оценки доходов заемщиков интерес к автокредитованию можно считать невысоким. По количеству онлайн-запросов в январе автокредиты значительно уступили и ипотеке, и потребительским ссудам. Их доля составила меньше 3% от общего спроса заемщиков на разные виды кредитов.

Кредитные карты: запреты, старые запасы и статистика ЦБ

По тем же причинам — медленное снижение ставок и ограничения ЦБ к правилам кредитования — с начала года продолжает сокращаться спрос потребителей на кредитные карты, называет следующий тренд Андриевская. По доле он в январе не превысил 9% от общего количества онлайн-запросов заемщиков. Люди с ПДН 80%+ по-прежнему отрезаны от «кредиток» МПЛ ЦБ на I квартал 2026 года. Банкам прямо запрещено выдавать их этой рисковой группе клиентов. Минимальные ставки по кредитным картам варьируются в диапазоне 25–35%. Поэтому люди предпочитают активировать старые «кредитки» с процентами не выше 20%, которые держали про запас с прошлых лет. «Кстати, отметим интересную тенденцию. В статистике ЦБ за три квартала 2025 года мы видим, что количество „кредиток” на руках у россиян сократилось с 67,3 млн до 65,4 млн штук. А вот активных карт стало больше почти на 11,1 млн», — говорит эксперт.