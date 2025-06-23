Рубль ни с кем не соревнуется: каким будет курс российской валюты в третьем квартале 2025

Что будет с курсом рубля в третьем квартале 2025 года, читайте в материале РИАМО.

Прошло шесть месяцев 2025 года, на протяжении которых эксперты постоянно прогнозировали снижение курса рубля. Однако по состоянию на 23 июня рубль по-прежнему удерживает устойчивые позиции, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ и возросшую геополитическую нестабильность. Каким будет курс рубля в третьем квартале 2025 года, читайте в материале РИАМО.

Как сильный рубль влияет на российскую экономику

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На прошедшем ПМЭФ-2025 не раз звучали заявления представителей власти и крупного бизнеса о том, что крепкий рубль — это плохо для российской экономики.

Так, президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что наблюдаемое сейчас укрепление рубля вредно для российской экономики. Он уверен, что нужно «отруливать» к курсу на уровне «90 плюс» за доллар. Подобный уровень был бы благоприятным и для экономики, и для бюджета, полагает Костин.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назвал приемлемым для экономики курс 100 рублей за доллар.

«При крепком курсе сегодня экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными», — сказал он в кулуарах ПМЭФ-2025. По его мнению, примерно 100 рублей за доллар — это комфортный и для экспортеров, и для импортеров курс.

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака на ПМЭФ отметил, что курс рубля не является равновесным по отношению к доллару, и это может привести к дефициту бюджета. По его мнению, равновесным курсом является сейчас «100+».

«Это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли и, в первую очередь, бюджет. Мы видим, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом» Герман Греф Глава Сбербанка

Интересно, что Банк России не ожидает серьезной коррекции курса рубля в ближайшем будущем, о чем пишет в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании 6 июня.

В ЦБ считают, что укрепление курса рубля произошло за счет многих факторов, но важнейшими среди них являются улучшение геополитической ситуации и жесткая денежно-кредитная политика.

«Укрепление рубля в значительной степени было связано с денежно-кредитной политикой: высокие рублевые процентные ставки сдерживали спрос на импорт, а высокий дифференциал процентных ставок повышал привлекательность рублевых активов и сбережений для населения и бизнеса», — говорится в резюме.

Регулятор указывает, что именно крепкий рубль внес значимый вклад в снижение инфляции.

Курс рубля будет неустойчивым в третьем квартале 2025 года

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Текущий курс рубля — во многом результат регуляторной политики и краткосрочного дисбаланса, в среднесрочной перспективе он не выглядит устойчивым, отметил ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин и назвал основные угрозы для российской валюты.

Снижение экспортной выручки в случае дальнейшего падения цен на металлы и углеводороды.

Рост внутреннего спроса и потенциальное восстановление импорта при высоком курсе рубля.

Снижение объема ежедневных продаж валюты Банком России.

Снижение рублевых ставок.

«Рубль ни с кем не соревнуется, как и любая другая валюта. Население и бизнес все больше сравнивают рубль с юанем, поскольку он торгуется на бирже, ограничений на его держание нет, а объем расчетов в этой валюте растет», — отметил эксперт.

Бредихин перечислил факторы, которые могут потенциально укрепить рубль.

Продление требования об обязательной продаже части валютной выручки экспортерами.

Продажи валюты Минфином в апреле 2025 года.

Низкий спрос на валюту внутри страны из-за высокой ключевой ставки.

Сильный рубль является проблемой для бюджета, поскольку на фоне снижение цены нефти ниже 70$ и укрепления рубля на 21% рублевые доходы от экспорта значительно снижаются. При высокой ставке это также доставляет проблемы для экспортных компаний, поскольку рублевая выручка компаний снижается, а процентные расходы остаются на высоком уровне, говорит эксперт.

«Сейчас разумно было бы увеличить долю валюты в портфеле, поскольку рубль значительно укрепился, а ЦБ снизил ставку. Краткосрочно рубль может продолжить тенденцию к укреплению, однако в более долгосрочной перспективе, ситуация может измениться» Никита Бредихин ведущий инвестиционный аналитик Go Invest

По прогнозу эксперта, в третьем квартале ожидается ослабление российской валюты до 85-90 рублей за доллар, в первую очередь из-за большого давления на выручку экспортно-ориентированных компаний и начала снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Курс рубля в третьем квартале 2025 года будет зависеть от курса доллара

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Курс рубля в третьем квартале 2025 года будет находиться под давлением ряда внешнеполитических и макроэкономических факторов, комментирует ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

По его словам, основное влияние окажут следующие направления: в первую очередь — геополитическая напряженность (Ближний Восток, Украина, санкции).

«В частности, обострение конфликта между Израилем и Ираном усиливает глобальную неопределенность, повышая цены на нефть и создавая турбулентность на валютных рынках. Для рубля это может означать два разнонаправленных эффекта: рост цен на нефть поддержит экспортные доходы РФ, но геополитический риск будет усиливать отток капитала, что давит на курс» Игорь Расторгуев ведущий аналитик AMarkets

По его мнению, важно также обратить внимание на поведение доллара США.

«В третьем квартале многое будет зависеть от курса доллара. Если ФРС начнет смягчать денежно-кредитную политику, доллар может ослабнуть, что даст рублю временное пространство для укрепления. Однако если американская экономика останется устойчивой, а ставки высокими, доллар продолжит оказывать давление на валюты развивающихся стран, включая рубль», — резюмировал аналитик.

По его прогнозу, в третьем квартале диапазон курса доллара составит 77-87 рублей.

Рубль может остаться крепким дольше, чем это ожидают

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Возможно, третий квартал не даст четкой ясности участникам рынка в движении рубля по отношению к остальным валютам, предполагает заместитель председателя правления СДМ-Банка Эдуард Лушин.

С одной стороны, с лагом на экспортной выручке будет сказываться снижение цен на нефть первой половины 2025 года (во втором квартале цена на нефть марки Brent снижалась ниже 60 долларов за баррель). С другой стороны, можно будет наблюдать плавное восстановление потребительского спроса, начинающего реагировать на укрепление рубля в сегменте непродовольственных товаров, что даст слабый импульс к снижению складских запасов импортеров, объясняет банкир.

«Резкие движения в денежно-кредитной политике Банка России вряд ли возможны в летний период. На заседании совета директоров аналитики ожидают снижения ключевой ставки еще на 100 б. п., учитывая сверхвысокие реальные ставки, это решение еще не сильно скажется на дифференциале ставок между валютными и рублевыми инструментами. Хотя можно констатировать, что эта разница существенно сократилась за последние три месяца, снижая привлекательность рублевых процентных доходов против валютных», — комментирует Лушин.

По его мнению, некоторый спрос на валюту может добавить туристический поток из России, хотя и увеличивается доля тех туристов, которые предпочитают внутренний туризм.