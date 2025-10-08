«Рожает не экономика, рожают женщины»: какие меры нужно принять, чтобы повысить рождаемость в РФ

Почему не работают государственные меры стимулирования рождаемости в РФ и каковы реальные потребности российских родителей, читайте в материале РИАМО.

Каково соотношение рождаемости и смертности в постсоветской России

Фото - © Liseykina / Фотобанк Лори

Официальная статистика рождаемости и смертности в РФ приведена на сайте Росстата, но не в очень удобном виде. Так, в одном случае данные по естественному приросту населения приведены только до 2018 года, но при этом до 2001 года – не по годам, а по пятилеткам или даже десятилеткам. В более удобном формате со статистикой можно ознакомиться в русскоязычной Википедии.

В любом случае, при ознакомлении с данными мы видим, что естественный прирост населения в России в постсоветский период наблюдался только три года из 33-х, причем подряд: с 2013-го по 2015-й. Затем опять началась естественная убыль, в 2021 году перевалившая за миллион человек. Правда, в 2022-24 годах она сократилась вдвое и относительно стабилизировалась – на уровне 500-600 тысяч человек в год.

Что касается рождаемости, то максимальный ее уровень (более 1,8 миллиона человек в год) наблюдался в 2012-16 годах. Затем он начал падать, в 2023 году опустившись ниже отметки в 1,3 миллиона человек, а в 2024-м – почти сравнявшись с худшим показателем в постсоветский период, зафиксированном в 1999 году (1 214 689 человек).

В связи с такой статистикой неудивительно, что российские власти все активнее говорят о необходимости повысить рождаемость и предлагают все больше мер для стимулирования этого результата. О том, что мешает это сделать, РИАМО рассказали как специалисты, так и простые родители.

Материальные меры стимулирования рождаемости недостаточны

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Как полагает врач с более чем 20-летним стажем и отец троих детей Константин Попов, главная проблема нынешних финансовых мер поддержки родителей — их фрагментарность и краткосрочность.

«Материнский капитал — хорошая помощь, но она покрывает лишь малую часть реальных расходов на детей. Тем более она дается только за первого ребенка и потом лишь индексируется. Но второй, третий и последующие дети требуют большего внимания и сложностей в воспитании и уходе», – подчеркнул собеседник РИАМО.

По мнению Попова, в данный момент проходящего обучение на кафедре акушерства и гинекологии в «МОНИКИ им. Владимирского», материальная поддержка семьи должна исходить из затрат на памперсы, детские смеси (если нет грудного вскармливания) и одежду, которую нужно менять каждые месяц-полтора, а то и чаще.

«Очень большая проблема — это качественное образование, развивающие занятия, которые в большинстве своем платные. Когда семья получает статус многодетной – получает и льготы, но если в семье двое детей, никаких льгот и никакой помощи от государства, если ты не за чертой бедности. Пособия до трех лет тоже недостаточны» Константин Попов врач и и отец троих детей

Государственная поддержка покрывает максимум четверть необходимых средств на ребенка, а то и пятую часть, и это только в самом раннем возрасте, поделился своими расчетами Попов.

С тем, что существующих выплат не хватает для покрытия всех расходов на детей, согласна также мама троих детей и индивидуальный предприниматель Марина Еременко. В качестве примера она привела следующую проблему: выплаты по уходу за ребенком положены только до полутора лет, а в детские сады детей берут с двух лет.

По мнению Константина Попова, необходимо кардинальное увеличение ежемесячных пособий до реального прожиточного минимума ребенка — не менее 20-25 тысяч рублей.

«Во-вторых, налоговые льготы должны быть существенными. Сейчас вычет в 1400 рублей на ребенка — просто насмешка. На второго – 2800 и 6 тысяч – на третьего!», – посетовал собеседник РИАМО.

Необходимо решать проблему доступности жилья для родителей

Фото - © Aleksandr Golubev / Фотобанк Лори

По мнению Марины Еременко, главная проблема при рождении детей – это доступность жилья.

«Хорошо, если квартиру подарили родители, а если нет? Берешь ипотеку и отдаешь половину зарплаты. А потом молодая мама уходит в декрет, работает один папа. Малоимущими таких не назовут, ипотека же не вычитается из доходов при расчете прожиточного минимума», – рассказала Еременко.

С тем, что без возможности приобрести жилье нет возможности расширяться в семейном плане, согласен и Константин Попов.

«Трое в однушке или четверо в двушке – это очень и очень тяжело», – отметил отец троих детей.

При этом собеседник РИАМО полагает, что льготная ипотека с первоначальным взносом – это утопия.

«У многих семей просто нет возможности накопить на первоначальный взнос. Они могут платить ипотеку, но накопить 20-30% на первоначальный взнос им не под силу», – сказал Попов.

Президент автономной некоммерческой организации «Центр укрепления семейных ценностей "Семейное Единство"» Анна Хефорс также подчеркнула важность доступного жилья для повышения рождаемости и согласилась, что существующие финансовые меры поддержки родителей недостаточны.

«Для рождения ребенка семье нужны три базовых опоры: жилье, работа и здоровье. Но господдержки не хватает, чтобы закрыть эти запросы. Субсидии на ипотеку не сопоставимы с постоянно растущими ценами на жилье, пособия не компенсируют риски потери работы, а доступ к качественной медицине и психологической помощи ограничен» Анна Хефорс Президент АНО «Центр укрепления семейных ценностей "Семейное Единство"»

Какие меры поддержки семей нужны в образовании и здравоохранении

Фото - © Aleksandr Golubev / Фотобанк Лори

Константин Попов также отметил, что система дошкольного образования перегружена: «За место в хороший садик приходится бороться, частные — неподъемно дороги для большинства».

По его мнению, школьное образование тоже требует постоянных дополнительных вложений: репетиторы, кружки, школьная форма.

«Получается, что государство декларирует поддержку семей, но инфраструктура не справляется, хотя и делается очень и очень много», – констатировал отец троих детей.

С ним согласилась и Марина Еременко. Она отметила, что в детских садах часто нет мест. Кроме того, мама троих детей указала на проблему работающих матерей школьников: «В начальной школе дети учатся до 11-12 часов. А дальше куда? Отпрашиваться с работы, чтобы забрать, или вообще не работать. Какой работодатель согласится на такое?».

Схожие проблемы собеседники РИАМО наблюдают и в сфере здравоохранения.

«Медицинское обслуживание детей — отдельная боль. Очереди к специалистам, если ты живешь в Подмосковье или в регионе, очень большие. Я сам из Сибири и, общаясь с коллегами и друзьями, точно знаю, как обстоят дела в регионах. Нехватка педиатров, дорогостоящие обследования и лечение. При трех детях это становится критичным», – рассказал Константин Попов.

По мнению Марины Еременко, проблемы с образованием и здравоохранением можно решать с помощью сертификатов, которые позволяли бы оплачивать услуги частных клиник и роддомов, а также частных детских садов.

Константин Попов добавил, что для успеха демографической политики работодатели должны быть заинтересованы в поддержке сотрудников с детьми.

«Корпоративные детские сады, гибкий график, возможность удаленной работы — это должно поощряться государством через налоговые преференции», – предложил собеседник РИАМО.

Возврат в прошлое в сфере рождаемости невозможен

Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори

Член центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов напомнил, что последней по-настоящему эффективной мерой поддержки рождаемости стали реформы Горбачева – они дали краткосрочный, но заметный результат.

«Однако главным итогом стало понимание: в развитом обществе никогда не будет ситуации, когда женщина рожает по 8–10 детей, ровно половина из них умирает, а остальные живут, и все довольны», – сказал собеседник РИАМО.

Как подчеркнул Баранов, во всех развитых индустриальных обществах, у всех народов – независимо от религии, строя и традиций – при переходе от сельской к городской промышленной культуре падает рождаемость, и патриархальная семья умерла повсеместно к началу XX века.

«То есть ее нет уже более ста лет, и фантазировать на ее тему столь же продуктивно, как верить в скатерть-самобранку и ковер-самолет», – полагает эксперт.

По мнению Баранова, проблема демографии и нерожденных детей, безусловно, находится в сфере государственных интересов, «однако решать ее с помощью системы социальных льгот, превращающих женщину в инструмент для решения проблем промышленности и армии, – неприемлемо».

«Не приносит результата и тактика запугивания: тысячелетние попытки служителей различных религий устрашить женщин посмертными карами за аборты, судя по всему, не имеют особого успеха», – отметил член центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд».

Баранов считает, что для успеха демографической политики каждая женщина должна быть уверена, что ее ребенок получит «и место в детском саду, и парту в школе, и школьный завтрак в портфель».

«Это должно быть гарантировано государством: родившая женщина должна иметь не ниже среднего уровня потребления по стране, должна иметь жилье, которое позволит ей вырастить и воспитать ребенка (или детей)» Анатолий Баранов член центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд»

Какие психологические меры нужны для повышения рождаемости

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

По мнению Анны Хефорс, причина того, что государственные меры стимулирования рождаемости не работают, кроется не только в экономике, но и в системных изменениях, затрагивающих общество в целом.

«Считаю, что главная проблема кроется в системном несогласии людей с собственной жизнью. Когда у семьи нет ощущения устойчивого будущего и внутреннего согласия с тем, что “жизнь развивается”, решение о рождении ребенка откладывается. Финансовая помощь здесь вторична: важнее состояние доверия к миру, ощущение, что будущее ресурсно и предсказуемо», – считает собеседница РИАМО.

Кроме того, эксперт отметила, что повышению рождаемости могут мешать социальные сценарии.

«Молодые поколения нередко воспитывались в семьях, где рождение детей ассоциировалось не с радостью, а с лишениями. Подсознательные установки (“лучше жить для себя”, “дети - это тяжело”) становятся барьером, который не убрать с помощью финансовых мер поддержки» Анна Хефорс Президент АНО «Центр укрепления семейных ценностей "Семейное Единство"»

Чтобы изменить ситуацию, по мнению Хефорс, нужна комплексная поддержка семьи как системы, а не просто финансовые выплаты.

«Важно работать с состоянием родителей, предоставляя им доступную психотерапию, программы семейной устойчивости и образование о родительстве. Не менее важна и среда доверия — поддержка детских садов, кружков и локальных сообществ, которые снижают уровень одиночества и тревожности», – рассказала эксперт.

Кроме того, для улучшения демографии в долгосрочной перспективе необходима ранняя профилактика, отметила Хефорс.

Фото - © Freepik.com

«Например, включение тем о семье и партнерстве в школьное и вузовское образование. Молодым важно заранее формировать здоровый образ родительства, а не сталкиваться с ним случайно», – уверена специалист.

С тем, что родительство – это не про расчеты, а про ресурс, согласна и руководитель отдела демографии и семейных ценностей Университета Здоровья БРИКС, директор АНО «Школа женского здоровья, поддержки и просвещения женщин "Быть счастливой"» Вера Веткина.

«Да, финансовая поддержка — важна. Особенно для семей в сложной ситуации. Но сегодня деньги не решают главную проблему — истощение. Женщины выгорают, тревожатся, боятся потерять себя. После первых родов нередко приходит не радость, а ощущение: “я одна, мне тяжело, я не справляюсь”», – рассказала собеседница РИАМО.

По ее мнению, женщинам необходимы:

Обязательная послеродовая реабилитация, причем не одноразовая консультация, а комплексная программа: физическое восстановление, работа с диастазом, тазовым дном, эндокринной системой, а главное — возвращение к телесности и удовольствию.

Психоэмоциональная разгрузка. Доступ к телесным практикам, работе с психосоматикой, группам поддержки и индивидуальным программам по снижению тревожности.

Просвещение. Начиная с подростков — о менструации, сексуальности, эмоциональных границах – и заканчивая взрослыми — о том, как готовиться к беременности, как поддерживать близость в паре, как понимать свое тело и психику.

Поддержка партнеров, потому что будущие отцы тоже нуждаются в подготовке, разборе страхов, нормализации новой роли. «Это — половина успеха», – уверена эксперт.

«Если государство хочет реально изменить ситуацию, пора вложиться не только в цифры, но и в качество жизни женщины. Потому что рожает не экономика. Рожают женщины. И только тогда, когда они чувствуют: “со мной все в порядке, я не одна, я могу”» Вера Веткина руководитель отдела демографии и семейных ценностей Университета Здоровья БРИКС

Мнение о том, что для решения демографических проблем необходимы не только финансовые стимулы, высказали большинство собеседников РИАМО.

«Главное — системность. Нужна долгосрочная семейная политика, рассчитанная на десятилетия, а не на предвыборные кампании. Только тогда люди поверят, что государство действительно заинтересовано в поддержке семей, и будут планировать детей с уверенностью в завтрашнем дне», – выразил общую точку зрения Константин Попов.