Рост цен, Сирия, СВО и освобождение Курской области: о чем говорил Владимир Путин на прямой линии-2024

О самых интересных заявлениях российского президента о внешних и внутренних проблемах, стоящих перед страной, читайте в материале РИАМО.

Как сообщила ведущая прямой линии Владимира Путина, на момент начала мероприятия было подано около 2 миллионов 200 тысяч обращений. В ходе своего общения как с простыми людьми, так и с собравшимися в зале журналистами, президент ответил на многие болезненные вопросы, причем иногда весьма откровенно.

Владимир Путин про движуху и ужас

Отвечая на первый вопрос ведущей о том, как России удается «удержаться на плаву» в безумном мире, российский лидер позволил себе пофилософствовать.

«Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска: и секунды, и пули. К сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно, “ужас-ужас”», – порассуждал президент об особенностях то ли общечеловеческой, то ли сугубо национальной психики.

При этом он добавил, что у нас, конечно, «ужас», но не «ужас-ужас-ужас».

О месте России в мировой экономике

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От реплики философского характера Путин резко перешел к конкретике, а именно к экономике, которой, по его словам, «все измеряется».

С экономикой в России «ситуация обстоит нормально, устойчиво», заверил президент.

«В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6%. В этом году будет 3,9%, а может быть, и 4%» Владимир Путин Президент РФ

При этом у недоброжелателей России дела идут хуже. Если в РФ экономика за два года выросла на 8%, то в США, по словам российского лидера – на 5-6%, в Еврозоне – на 1%, в Германии и вовсе наблюдается стагнация.

Напомнил президент и о том, что объем ВВП России по паритету покупательной способности – четвертый в мире, больше только у Китая, США и Индии.

О росте цен и инфляции

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Путин отметил, что тревожным сигналом для экономики страны является высокая инфляция (сейчас она составляет 9,2-9,3%).

«Но заработные платы выросли на 9% в реальном выражении. Я хочу это подчеркнуть, именно в реальном, за минусом инфляции. И располагаемые доходы населения тоже подросли. Так что в целом эта ситуация стабильная, повторяю, и надежная», – сказал президент.

Отвечая на вопрос о росте потребительских цен, Путин сказал, что одна из его причин в том, что доходы населения росли быстрее, чем объем выпускаемой продукции и, соответственно, товарной массы.

Кроме того, президент отметил такие объективные факторы, как урожай и рост мировых цен. Также, по мнению главы государства, Центробанк и Правительство местами сработали не так эффективно, как могли бы.

О ситуации на фронте

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Отвечая на вопрос о положении дел в зоне СВО, Путин заявил, что «ситуация меняется кардинально». Как отметил президент, движение идет по всей линии фронта каждый день.

«И, как я уже говорил, речь идет о продвижении не на 100, 200, 300 метров, наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть, каждый день», – сказал российский лидер.

Ближе к концу мероприятия, отвечая на вопрос о возможности прекращения огня по линии боевого соприкосновения, Путин объяснил, что в нынешней ситуации России это невыгодно.

«Происходит истощение боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов и, что самое главное, личного состава со стороны украинских вооруженных сил... Наша армия идет вперед. Противник не может закрепиться на тех позициях, на которые он отошел», – сказал российский лидер.

При этом, по словам главы государства, стоит остановить продвижение ВС РФ на неделю, и украинские войска получат возможность закрепиться на новых позициях.

Об освобождении Курской области

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Отвечая на вопрос жительницы Курской области о перспективах освобождения региона от ВСУ, Путин не стал называть конкретный срок.

«Мы совершенно точно их выбьем, абсолютно точно. По-другому быть не может. Вопрос о конкретной дате – извините, я сейчас просто не могу. Я представляю, я знаю, есть же планы. Они мне докладываются на регулярной основе. Но сказать, к такому числу, – так не делается. И ребята же меня слышат. День-два, назову такую дату, они пойдут во что бы то ни стало к этой дате, не будут считаться с потерями. Мы не можем так поступать», – объяснил глава государства.

При этом заверил, что территория российского региона не только будет освобождена, но и «все будет восстановлено».

О системе «Орешник»

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Отвечая на вопрос о новой российской ракетной системе «Орешник», Путин подтвердил, что она действительно новая, а также предложил западным скептикам, считающим, что ракеты из нее можно сбить, любопытное состязание.

«Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар “Орешником” и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?... Думаю, что будет полезно и для нас, и для американской стороны», – сказал российский лидер.

О восстановлении новых российских регионов

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Отвечая на вопрос о восстановлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Путин напомнил, что в России принята «огромная программа» для восстановления и развития этих территорий, рассчитанная до 2030 года.

В частности, глава государства заявил, что в течение трех лет планируется привести всю дорожную сеть этих регионов в «нормативное, российское состояние».

Президент отметил и высокий потенциал развития новых регионов РФ. Так, по словам президента, сильно вырос объем собираемых там налогов

«В той же Луганской Народной Республике, по-моему, на 97 процентов возросли налоги, которые собираются. На Донбассе, по-моему, 69 процентов уже… В Запорожье, в Херсоне вообще рост измеряется сотнями процентов» Владимир Путин во время «Прямой линии»

По его мнению, возрождение идет достаточно быстро, и все эти регионы выходят в зону самообеспеченности.

Отдельно Путин рассказал о Мариуполе, где восстановлено уже примерно 1700 многоквартирных жилых домов из трех с лишним тысяч.

Кроме того президент обратился к главе ДНР Денису Пушилину, который недавно принимал делегацию из Африки.

«Это очень хорошо, и это правильно. Надо поддерживать отношения. Но хочу напомнить ему, что есть еще и Леонид Николаевич, на которого тоже нужно обратить внимание», – сказал Путин, имея в виду пенсионера из Донецка, приславшего ему обращение.

О ситуации в Сирии

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Отвечая на вопрос американского журналиста из NBC News, глава российского государства отметил, что на Западе хотелось бы подать события, происходящие в Сирии, как «какой-то сбой, поражение России».

«Уверяю Вас, что это не так. Мы ведь пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах, скажем, в Афганистане. В целом мы своей цели достигли», – заявил Путин.

Кроме того, российский лидер напомнил, что наземных войск РФ в Сирии не было, а вооруженные силы самой арабской республики и их союзники просто сдали страну без боя.

«Когда группы вооруженной оппозиции подошли к Алеппо, Алеппо защищало примерно 30 тысяч человек. В город вошло 350 человек боевиков. Правительственные войска, а вместе с ними и так называемые проиранские подразделения, отошли без боя, взорвали свои позиции и ушли. И так же практически… было по всей территории Сирии», – рассказал президент РФ.

По его словам, если раньше Иран просил Россию помочь перевезти его подразделения на территорию Сирии, то теперь уже попросил вывести их оттуда.

«Мы вывезли 4 тысячи иранских бойцов в Тегеран с базы Хмеймим», – поделился информацией Путин.

Как отметил президент, РФ поддерживает отношения со всеми группировками, контролирующими ситуацию в Сирии на данный момент, и подавляющее большинство из них заинтересованы в том, чтобы российские военные базы в Сирии остались.

О начале СВО

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Отвечая на вопрос о том, изменил бы он свое решение о начале проведения СВО, если бы получил такую возможность, Путин ответил отрицательно, но сделал несколько важных добавлений.

Во-первых, российский лидер сказал, что если бы он знал в 2022 году то, что знает сейчас, то решил бы, что СВО нужно было начинать раньше.

Во-вторых, президент отметил, что к проведению операции нужно было готовиться.

«Крымские события были спонтанными, и события 2022 года мы тоже начали без всякой особой подготовки. Почему начали? Да потому что дальше уже невозможно было стоять на месте и терпеть, ждать пока ситуация для нас ухудшится», – поделился Путин.