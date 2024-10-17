Россия и БРИКС: чего ждать от саммита в Казани и как объединение помогает решать экономические проблемы РФ

Почему саммит БРИКС в Казани – это важное событие для России, читайте в материале РИАМО.

XVI саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Лидеры более чем трех десятков стран подтвердили свое участие в мероприятии. Ожидается также прибытие в Казань руководителей региональных организаций, исполнительных органов соответствующих структур, а также намечено выступление президента Нового банка развития Дилмы Руссефф. Какое значение имеет для РФ взаимодействие в рамках БРИКС и каких результатов ждать от саммита, читайте в материале РИАМО.

Саммит БРИКС в Казани в 2024 году: основная повестка и инициативы России

Фото - © Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

К объединению БРИК, созданному Бразилией, Россией, Индией и Китаем в 2006 году, с момента основания присоединились еще шесть государств. В 2010 страной-членом стала ЮАР, и объединение стало называться БРИКС. А в январе 2024 года к организации присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

К деятельности БРИКС изъявили желание подключиться в той или другой форме еще 34 государства, среди них Турция, Таиланд, Малайзия, Азербайджан.

В 2024 году в БРИКС председательствует Россия, поэтому она является хозяйкой саммита в Казани, который будет состоять из двух частей. Первая представляет собой непосредственно заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в текущем году. Основные мероприятия пройдут 22 октября и в первой половине дня 23 октября. Вторая часть (со второй половины дня 23 октября и 24 октября) – это заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», тема которого – «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».

Россия предложит свои инициативы на саммите в Казани, и они будут связаны с ее приоритетами, обозначенными за период председательства в объединении, рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о тех приоритетах, которые обозначены в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС. Как раз, собственно, эти приоритеты, они хорошо всем известны. Они неоднократно формулировались как на международных ведомственных мероприятиях в рамках этого председательства, так и буквально неделю ранее на брифинге моего коллеги Ушакова. Здесь именно нужно идти по приоритетам российского председательства», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие масштабные инициативы готова предложить Россия на саммите БРИКС в Казани.

Почему принц Саудовской Аравии не приедет на саммит БРИКС в Казань

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Ожидается, что все страны будут представлены на высшем уровне в Казане, только наследный принц Мухаммед бин-Салман Саудовской Аравии не приедет в РФ.

Об отказе наследного принца от поездки в Россию сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

«Подтвердили свое участие все государства – члены БРИКС, причем девять из них будут представлены на высшем уровне, и одна страна, это Саудовская Аравия, направит министра иностранных дел» Юрий Ушаков помощник президента РФ по международным делам

Получается, что это единственный руководитель страны, входящей в БРИКС, который отказался от личного присутствия на саммите. Интересно, что случилось это на фоне слухов о том, что Саудовская Аравия планирует серьезно нарастить добычу нефти, увеличив тем самым предложение, а значит, цена на нее еще больше снизится.

Статус Саудовской Аравии в БРИКС будет прояснен на саммите государств-участников, заявил Песков.

«Сейчас будет саммит. Мы сообщим дополнительно, кем будет представлена Саудовская Аравия, будет ли она представлена на этом саммите, от этого уже будем, из этого будем делать выводы», – сказал он журналистам, комментируя заявления о том, что Саудовская Аравия якобы до сих пор не является формальным членом БРИКС.

Что дает России взаимодействие в рамках БРИКС

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Характеризуя те положительные стороны, которые дает России участие в БРИКС, в первую очередь нужно говорить о возможности выстроить новые производственные цепочки. Это касается как новых рынков сбыта российской продукции, так и использования тех продуктов, которые есть у стран-участниц объединения, объясняет заместитель генерального директора ЭТП «ТЭК-Торг» Евгений Можаев.

«Тут можно спросить – но что мешает выстраивать производственные цепочки и без объединения? С экономической точки зрения – ничего. Это происходит по воле рынка, соседи закупают продукцию у соседей, эти отношения формируются исторически, годами, а в случае с некоторыми товарами десятилетиями. Сейчас же мир сильно меняется. И вопрос даже не в том, что он меняется, а в том, что меняется быстро. И времени, в его макроэкономическом значении, нет. Текущая ситуация требует быстрых решений, быстрой реинтеграции российской экономики в мировую. Подчеркну, что БРИКС – это не объединение „соседских” экономик, как, например ЕАЭС или СНГ. БРИКС – это половина мира», – высказывает свое мнение Можаев.

А если говорить про население, которое является одним из главных факторов «разгона» экономики, то это большая его половина, добавляет он.

Таким образом, для России участие в БРИКС – это важный рабочий инструмент, способствующий росту экономики. Происходит это и через поставки российской продукции на новые рынки сбыта, и через обратный процесс, когда к РФ поступает необходимое импортное сырье и технологии в регулируемых объемах.

Можно ли решить проблемы платежей в рамках БРИКС: чего ждать от саммита в Казани

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По мнению Можаева, существует возможность решить проблемы платежей в рамках БРИКС и можно ожидать развития этой истории от саммита в Казани.

Минфин РФ и Банк России представили проект новой системы расчетов между странами БРИКС, которая предполагает проведение платежей в нацвалютах между местными банками и налаживание прямых связей между центральными банками стран содружества. По оценкам экспертов, в случае реализации проекта страны БРИКС смогут сэкономить до 30 млрд долларов.

Речь идет о системе BRICS Clear, суть которой сводится к междепозитарным расчетам между странами, взаимным обязанностям провести транзакции по ордерам, принятым с использованием платформы; это автоматизированное исполнение ордеров, открытость правил и программного кода BRICS Clear, возможность изменения правил и кода системы только с согласия всех ее участников, поясняет эксперт.

Новые государства БРИКС: в Казани станут известны первые результаты работы

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В рамках форума будет интересно увидеть первые результаты работы новых государств, принятых в объединение почти год назад. Это Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия – государства, рынки которых крайне интересны России, говорит заместитель генерального директора ЭТП «ТЭК-Торг».

«Будет создан и определенный задел на следующий год – интересно видение Бразилии на первоочередные направления развития объединения. Мероприятия БРИКС – это всегда конкретика и реальные результаты на выходе. Уверен, так будет и в этот раз», – поделился своим мнением Можаев.