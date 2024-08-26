Реальная инфляция: что происходит с ценами в России на самом деле?

Какая реальная инфляция в России в 2024 году и почему она растет, читайте в материале РИАМО.

Согласно официальным данным Росстата, который считает инфляцию по виртуальной корзине из 500 товаров и услуг, индекс потребительских цен вырос с июля 2023 по июль 2024 года на 9,81%, а с начала текущего года – на 5,06%. Однако на своих кошельках потребители ощущают, что реальная инфляция (или рост цен по всем показателям товаров) выше указанных официальным ведомством показателей. Почему инфляция бывает разной, какие прогнозы по реальной инфляции к концу 2024 года дают эксперты и почему рост цен не сбавляет свои темпы, читайте в материале РИАМО.

Различные госведомства считают инфляцию по-разному

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У официальных российских ведомств методики расчетов инфляции отличаются друг от друга, поэтому данные Росстата часто расходятся с оценками Центрального Банка России или Министерства экономического развития РФ, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«В моей потребительской корзине есть целый ряд повседневных товаров и ежемесячных услуг, большинство из которых, по нашим наблюдениям/подсчетам, с начала текущего года подорожали в среднем на 10–20%. Поэтому, на наш взгляд, реальные темпы инфляции в стране составляют порядка 12–15%, что ближе к оценкам Банка России и Минэкономразвития, чем к оценкам Росстата», – говорит аналитик.

Росстат оценивает темпы роста цен в России на самые востребованные товары и услуги, практически на предметы первой необходимости, а цены на такие товары внимательно отслеживают российские власти и ФАС и стараются быстро предпринимать меры для ограничения их роста выше официальных среднегодовых темпов инфляции в стране, подчеркивает он.

«По нашим прогнозам, к концу 2024 года инфляция в России составит порядка 14,5–17,5%, однако официальные данные Росстата покажут ее рост на уровне в 7,2–7,6% в годовом выражении, а статистика Центрального Банка России укажет на инфляцию примерно в 7,5–8,5%», – прогнозирует Чернов. Владимир Чернов аналитик Freedom Finance Global

Почему потребительские цены непрерывно растут

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По нашем оценкам, реальная потребительская инфляция по итогам 2024 года составит 22–25 %, сохраняя свою немонетарную природу, или так называемый феномен «инфляции издержек», комментирует доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Среди основных причин непрерывного роста потребительских цен эксперт называет, во-первых, рост себестоимости производимой продукции/работ/услуг. Во-вторых, увеличение стоимости кредитных ресурсов (связанное с повышением Банком России ключевой ставки), которое закладывается в рыночную цену продукта, и ложится по факту на конечного потребителя. Стоит особо отметить, что чрезмерно жесткая денежно-кредитная политика ЦБ сдерживает необходимый рост производительных инвестиций, так необходимых для ускоренного развития отечественной промышленности и устойчивого экономического роста, говорит Морковкин.

В-третьих, удорожание топлива и удобрения, сырья, логистики, транспортных услуг, нарушения глобальных цепочек поставок.

В-четвертых, повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2024 года.

Также важной причиной является сохраняющийся дефицит кадров и рабочей силы в ключевых отраслях реального сектора экономики и сферы услуг.

Наконец, проблемы в международных расчетах российских участников ВЭД, в том числе выраженные в дефиците ликвидности, связанном с физической нехваткой юаня на внутрироссийском рынке для проведения экспортно-импортных операций.

«Перечисленные факторы увеличивают затраты поставщиков и производителей, а значит, и общую конечную стоимость продукта» Дмитрий Морковкин

Инфляция больше, чем заявляет Росстат

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Реальная инфляция в России, конечно, больше, чем заявляет Росстат, но ненамного, считает экономист, юрист-международник Дмитрий Семенов. В стране не может быть гиперинфляции из-за жестокой денежно-кредитной политики со стороны ЦБ РФ, которая рассчитана на долгосрочное, а не быстрое исполнение.

«С моей точки зрения, годовая инфляция составит 9-10%, в годовом выражении и при плохом развитии событий – 12-13%. В третьем отчетном квартале это станет окончательно понятно», – говорит он.