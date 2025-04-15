Разлив мазута на пляжах ОАЭ: насколько серьезен инцидент и какие пляжи затронуты

В чем причина загрязнения побережья в Эмиратах и когда с ситуацией справятся власти, читайте в материале РИАМО.

Что произошло на пляжах ОАЭ

Фото - © Telegram-канал Mash

14 апреля телеграм-канал Mash сообщил о том, что на территории нескольких отелей в ОАЭ произошел разлив нефти. По информации канала, были закрыты пляжи отелей Novotel Fujairah, Al Bahar Hotel & Resort и Ibis Fujairah. При этом российские туристы жалуются на едкий запах, который ощущается даже в пяти километрах от моря.

Mash сообщил, что пляжи начали чистить еще в пятницу (11 апреля, ред.), но ситуация кардинально не улучшилась. Более того, были зафиксированы новые выбросы мазута.

Россиянка Эльвира, отдыхающая в пятизвездочном комплексе Al Bahar Hotel & Resort в эмирате Фуджейра, рассказала «Газете.ру» о том, мазут вблизи отеля появился 13 апреля после 14 часов.

«На самом пляже очень сильный запах – мазут покрывает песок, испаряется на жаре и солнце. В море до двух метров у берега грязная вода с мазутом. У нас номер на восьмом этаже с видом на море, даже тут запах есть» Эльвира туристка из России

По словам Эльвиры, пляж закрыт с 13 апреля, но информации об очистке представители отеля не дают.

«Вчера говорили, что сегодня станут чистить пляж, но никто не чистит – рядом с отелем и в пределах видимости нет никаких работ по очистке. Другие отдыхающие россияне сказали, что пару дней назад тоже приходил мазут в море, но на следующий день стало чище, осталась только масляная пленка», – рассказала Эльвира.

По словам собеседницы «Газеты.ру», представители отеля отказались предоставить туристам трансфер до чистых пляжей и предложили добираться туда на такси.

«Гид от отеля говорит, что на пляжах Фуджейры постоянно происходят выбросы мазута, и уточнила, что ни туроператор, ни отель за это ответственности не несет», – посетовала россиянка.

Когда устранят загрязнение пляжей в Фуджейре

Как сообщил туристический портал Profi.Travel, по информации от властей Фуджейры, на устранение последствий разлива нефти может уйти несколько дней.

«В Фуджейре очень редко, но все же случаются подобные инциденты, поскольку вдоль побережья эмирата проходит крупный транспортный маршрут танкеров. Последний серьезный случай разлива был зафиксирован в 2017 году, тогда пришлось закрыть несколько пляжей, дайвинг и все остальные водные развлечения были временно запрещены. Однако в эмирате хорошо налажена система устранения последствий подобных инцидентов», – рассказали порталу эксперты.

По информации Profi.Travel, загрязнение затронуло территорию нескольких отелей, включая Novotel Fujairah, Ibis Fujairah, два отеля Gewan Hotels. Кроме того, был закрыть пляж Umbrella Beach Access, гостям предоставляют трансфер на пляж Kalba Beach.

Туроператоры говорят, что у путешественников из России Фуджейра не пользуется большим спросом. Так, в компании Space Travel сообщили, что на этот эмират приходится около 3-4% продаж по ОАЭ, а по словам генерального директора компании «Арт-Тур» Дмитрия Арутюнова, в его компании эта доля составляет менее 1%.

«Это происходит в Фуджейре не первый раз. Это даже не разливы нефти — танкеры очищают свои трюмы, что, конечно, незаконно», – рассказал о причинах произошедшего Арутюнов.

«Никаких жалоб от наших отдыхающих я не слышал. Если попросят о переселении, перевезем. Например, в Рас-эль-Хайму, этот эмират по ценам и другим параметрам вполне сопоставим с Фуджейрой» Дмитрий Арутюнов генеральный директор компании «Арт-Тур»

По информации телеграм-канала SHOT, власти Фуджейры пообещали очистить песок и воду от мазута к 22 апреля.