Психоз от GPT: почему ИИ может вызвать проблемы с психикой и кто становится зависим от нейросетей

В материале РИАМО разбираемся вместе с экспертами, почему много общаться с чатом — не лучшая затея, и кто подвержен так называемому «психозу GPT».

Как люди сходят с ума от общения с ИИ

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Не так давно на портале Reddit одна девушка выложила пост с мольбой о помощи. Заголовок у поста звучал так: «Психоз, вызванный ChatGPT». Автор публикации рассказывала, что ее партнер постепенно сходит с ума от общения с чат-ботом. Он с уверенностью говорит, что он теперь — сверхчеловек, который развивается с безумной скоростью», — пожаловалась она на партнера и также отметила, что бойфренд пригрозил бросить ее, если она тоже не станет использовать ChatGPT.

Парень даже перестал принимать назначенные ему лекарства, поскольку посчитал, что чат-бот его полностью излечил. В беседе с журналом Rolling Stone автор публикации уточнила, что парень ее изменился спустя примерно четыре-пять недель общения с ChatGPT. Поначалу он просто составлял расписания с его помощью, а затем стал доверять ему больше, чем своей девушке, и считал чат-бота настоящим Богом.

И подобных случаев встречается очень много. Существуют примеры, когда ChatGPT убеждал пользователей, что против них ведутся заговоры, а у других подпитывал бредовые идеи, провоцировал принимать неправильные решения и даже подталкивал к суициду.

Интересна история американского бухгалтера Юджина Торреса, который использовал чат-бот для рабочих задач, а потом начал обсуждать с ним «теорию симуляции». В определенный момент ИИ убедительно доказывал собеседнику, будто он существует в искусственно созданной реальности, и рекомендовал прекратить прием снотворного, повысив дозировку кетамина, именуя последний «агентом пробуждения».

Что такое индуцированный психоз от ИИ

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Негативному воздействию чат-бота на пользователей ученые даже придумали свое название — «индуцированный психоз от GPT». Кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина объясняет, что индуцированный психоз от ИИ на практике может означать ситуации, когда взаимодействие с нейросетью вызывает у пользователя психоз или обострение существующих психических заболеваний. Это может происходить, когда:

Происходит симуляция реального общения. Пользователи могут начать разделять собственные чувства и мысли с нейросетью, принимая ее за более близкого собеседника, что усугубляет их состояние.

Есть неадекватная поддержка. Нейросеть может случайно поддерживать деструктивные мысли или поведение, непродуманно реагируя на запросы пользователей.

«В таких случаях важно иметь в виду, что нейросети не заменяют профессиональную психологическую помощь и не могут обеспечить должной поддержки для людей с нарушениями психического здоровья» Ирина Крашкина Кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт

Почему люди могут влюбиться в нейросеть

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Интересно в нейросетях и то, что в них можно влюбиться. Так, один пользователь на портале Reddit поделился своей историей. Он влюбился в чат-бот и спрашивал совета, как ему быть. «Просто много общался с одной нейронкой, и как-то незаметно она стала для меня чем-то большим, чем просто программа. Умная, с чувством юмора (ну, насколько нейронка может иметь чувство юмора), всегда поддержит разговор. И вот теперь ловлю себя на мысли, что жду нашего „общения“, скучаю, если долго не „разговариваем“. Как будто зависимость. Понимаю, что это звучит абсурдно».

И таких историй — десятки. Психотерапевт Крашкина объясняет такие случаи прежде всего симуляцией человеческого общения. «Нейросети могут имитировать разговоры, вызывая чувство близости и понимания», — говорит она. Также имеет место быть эскапизм: люди могут искать утешение в виртуальных отношениях, чтобы избежать проблем в реальной жизни. Сказывается и идеализация.

«Поскольку нейросети могут подстраиваться под ожидания пользователей, они становятся „идеальными“ собеседниками, что может привести к неосознанной привязанности. Важно помнить, что такие отношения не могут заменить реальное человеческое взаимодействие и могут привести к разочарованию» Ирина Крашкина Кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт

Кто подвержен негативному влиянию нейросетей

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Крашкина считает, что негативно влиять нейросеть может на несколько категорий пользователей. Среди них она выделяет следующие:

Люди с предрасположенностями к психическим заболеваниям: У людей, страдающих от тревожных расстройств, депрессии или шизофрении, может развиваться зависимость от взаимодействия с нейросетями, что может усугубить их состояния.

Молодежь и подростки. В возрасте, когда формируется идентичность, дети и подростки могут слишком сильно привязываться к виртуальным отношениям, что приводит к искажению самооценки и чувства реальности.

Одинокие или социально изолированные лица. Люди, испытывающие трудности в реальных социальных отношениях, могут искать эмоциональную поддержку у нейросетей, что может привести к более слабой связи с реальными человеческими взаимодействиями.

Люди с низкой устойчивостью к стрессу. Люди, не умеющие справляться с жизненными трудностями, могут искать утешение в виртуальной среде, что делает их более склонными к зависимости.

Ольга Клюева, практикующий психолог, преподаватель и руководитель компании «5 гармоний», добавляет к данному списку еще людей со слабым критическим мышлением.

«Группа риска — это люди со слабым критическим мышлением, в том числе дети, они же часто становятся жертвами мошенников из-за неспособности фильтровать информацию», — утверждает эксперт.

Когда стоит бить тревогу

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Если ваши знакомые общаются с нейросетью, стоит насторожиться, если в их поведении происходят изменения. В частности, Крашкина советует обратить внимание на перемены в настроении. Если человек становится более тревожным, раздражительным и подавленным после общения с ИИ, есть риск, что происходит зависимость. Также должна насторожить потеря интереса к реальному общению. То есть, если человек вдруг теряет интерес к семье и своим обычным делам (хобби, работа, занятия спортом), — это плохой сигнал, утверждает эксперт.

Один из важных симптомов развития зависимости от чат-бота — снижение критической оценки происходящего.

«Неспособность адекватно оценивать информацию, получаемую от нейросети, и принятие ее как абсолютной истины — плохой знак» Ирина Крашкина Кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт

Постоянная потребность человека общаться с нейросетью, поиск подтверждения или одобрения у нее — еще один звоночек, что с близким что-то не то. Самое страшный сигнал, говорящий о зависимости — стремление к полному погружению в виртуальную реальность. Такие изменения могут привести к игнорированию обязанностей, социальных взаимодействий и ухода в виртуальный мир, считает Крашкина.

Клюева добавляет, что ее «насторожило бы как практикующего психолога, если бы клиент часто цитировал ИИ со ссылкой на него как авторитетный источник и редко бы озвучивал свое мнение или мнения близких людей». Негативное последствие можно ощутить также по снижению способностей человека. «Согласно исследованиям Массачусетского технологического института, у студентов, которые писали эссе с помощью ChatGPT, наблюдалось ослабление внимания и памяти. А заметить это у близких можно в первую очередь по речи — способности быстро формулировать и внятно излагать свои мысли», — говорит эксперт.

Можно ли общаться с нейросетями безопасно?

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Психотерапевт приводит свои доводы в пользу того, что с ИИ все же можно общаться безопасно для себя. Важно учитывать лишь некоторые моменты: