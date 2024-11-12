Протесты в Абхазии 12 ноября: из-за чего начались беспорядки и каков масштаб

Об акции абхазской оппозиции в Сухуме и реакции на нее властей республики читайте в материале РИАМО.

В ноябре обострилась внутриполитическая борьба в Абхазии, причем поводом стало межправительственное соглашение этого частично признанного государства с Россией. В результате противостояние властей и оппозиции вылилось на улицы столичного Сухума.

В чем причина недовольства оппозиции в Абхазии

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Поводом для возмущения абхазской оппозиции стало подписание межправительственного российско-абхазского соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестпроектов на территории Абхазии. По мнению одного из лидеров оппозиции, председателя общественной организации «Абхазское народное движение» Адгура Ардзинбы, данное соглашение рассчитано на иностранных олигархов, для которых предусмотрены многолетние налоговые каникулы – при том, что в республике уже есть закон об инвестиционной деятельности, принятый в 2014 году, и в нем предусмотрены гарантии для инвесторов, особые условия и льготы.

Кроме того, особое возмущение оппозиции вызвал пункт соглашения о многофункциональном комплексе в сфере туризма – в нем противники действующей власти увидели скрытую форму легализации продажи апартаментов.

В результате 5 ноября в Сухуме оппозиционные общественные организации Абхазии создали штаб по противодействию ратификации соглашения, считая его губительным для экономического суверенитета республики.

Власти государства пытались найти с оппозиционерами общий язык. В частности, председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками парламента Абхазии Алхас Барциц уверял, что в законодательстве будет обозначено понятие «многофункционального комплекса» с исключением из него апартаментов.

11 ноября депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании приняли законопроект, регулирующий статус многофункциональных комплексов на территории республики. Затем его подписал президент республики Аслан Бжания. Это, однако, не остановило оппозиционный протест.

Как развивались протесты в Сухуме 12 ноября

В ночь на 12 ноября генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил о задержании четырех граждан республики. По его словам, инцидент произошел после того самого внеочередного заседания парламента, на котором рассматривался законопроект о регулировании правового статуса многофункциональных комплексов. Как сообщил генпрокурор, «группой лиц, находившихся во дворе здания парламента, были совершены противоправные действия в отношении депутата, сопровождавшиеся нецензурной бранью». Назвал Агрба и имена задержанных – это граждане Абхазии Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Омар Смыр и Рамаз Джопуа.

Генпрокурор также сообщил, что «родственники задержанных и представители оппозиционных сил совершили попытку насильственного проникновения в здание Службы государственной безопасности с требованием немедленного освобождения задержанных лиц, которая была пресечена сотрудниками правоохранительных органов».

При этом председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц сообщил, что были задержаны не четверо, а пятеро оппозиционеров (имя еще одного – Аслан Гварамия).

В результате оппозиция начала акции протеста в столице республике, Сухуме. Протестующие собрались на площади Свободы в центре города. Кроме того, они перекрыли три моста, связывающие столицу с остальной территорией страны – Кодорский, ведущий в Восточную Абхазию, а также Верхнегумистинский и Нижнегумистинский, связывающие Сухум с Западной Абхазией.

После переговоров с представителями власти Кодорский мост был временно разблокирован, но затем протестующие возобновили блокаду.

«Требование – освободить незаконно удерживаемых наших соратников, которых варварским способом задержали. <...> Мы не поддерживали, не поддерживаем и не собирались поддерживать такого рода акции, но это вынужденная мера, и прошу наш народ с пониманием к этому отнестись, потому как все эти годы наши акции носили мирный характер, но власть сама спровоцировала ситуацию, – заявил Адгур Ардзинба.

В ответ на действия оппозиционеров власть пока ограничилась проведением ночного заседания Совета безопасности, на котором руководители силовых структур доложили главе государства Аслану Бжании о принимаемых мерах по предотвращению противоправных действий.