Прощай московский монорельс! Почему решили закрыть «надземку» и что будет на ее месте

С 28 июня 2025 года московская монорельсовая дорога прекращает свою работу. Почему решено было убрать монорельс с карты города и что появится на его месте – рассказываем в материале РИАМО.

История московской монорельсовой дороги

Фото - © Медиасток.рф

Московский монорельс был задуман еще в 1998 году, а свою работу начал в конце 2004-го. Надземное «мини-метро» считалось инновационным и достаточно дерзким проектом, поскольку в Москве на тот момент не было построено ничего похожего.

С помощью монорельса планировалось разгрузить пассажиропоток наземного транспорта на северо-востоке столицы и позволить жителям близлежащих районов с удобством перемещаться от ст. м. «Тимирязевская» до ВДНХ и обратно. Кроме того, создатели рассчитывали на большой интерес со стороны туристов: предполагалось, что гостей столицы привлечет возможность полюбоваться красотами Москвы с высоты. Специально для монорельсовой дороги были разработаны вагоны с широкими панорамными окнами.

Впервые монорельс заработал 20 ноября 2004 года в экскурсионном режиме: через шесть станций дороги курсировали два состава с перерывом в 30 минут. Маршрут проходил на высоте 6 метров от «Тимирязевской» мимо телецентра «Останкино» и заканчивался на остановке «Улица Сергея Эйзенштейна» неподалеку от киностудии им. Горького.

Почти три с половиной года монорельс оставался исключительно экскурсионным развлечением, а в транспортный режим работы дорогу ввели только 10 января 2008 года: тогда поезда стали ходить с 7 до 23 часов с интервалом от 7 до 20 минут. В первые несколько лет направление пользовалось довольно большой популярностью у местных жителей, в сутки монорельсом пользовались около 10 тысяч человек.

Почему монорельс решили закрыть

Фото - © Медиасток.рф

В январе 2017 года работа монорельса была возвращена в экскурсионный режим, составы вновь начали ходить раз в полчаса. Отчасти это было связано с открытием Московского центрального кольца, которое взяло на себя около 15% пассажиропотока на этом направлении. В то же время технические специалисты отмечали, что подвижной состав сильно изношен и регулярно нуждается в ремонте.

В 2025 году на платформе «Активный гражданин» провели голосование о закрытии монорельса. В числе аргументов за закрытие, в частности, приводились следующие: «Тогда это было интересное технологическое решение, но сегодня оно устарело и не отвечает современным требованиям. Монорельс давно перестал полноценно выполнять транспортную функцию. За последние десять лет поток пассажиров сократился в десять раз. В сутки им пользуются менее двух тысяч человек, из них 150 — местные жители, а большая часть – это туристы. Себестоимость поездки одного пассажира составляет около 1,5 тысячи рублей, что в почти 20 раз больше себестоимости поездки на метро».

Другими словами, монорельс морально и технически устарел, кроме того, обходился городу слишком дорого. В итоге 71% пользователей портала «Активный гражданин» проголосовали за закрытие монорельсовой дороги. 27 июня 2025 года – последний день, когда жители и гости столицы могут прокатиться на «надземке», а с 28 июня начнется демонтаж конструкций монорельса.

Дептранс Москвы сообщает, что закрытие монорельса не скажется на транспортной доступности близлежащих районов. В СВАО существует развитая сеть автобусных и трамвайных маршрутов (около 20 из них частично дублируют маршрут монорельса), кроме того, к услугам пассажиров новые станции Люблинско-Дмитровской линии, Московское центральное кольцо, Большая кольцевая линия и МЦД-3.

Что будет на месте московского монорельса

Фото - © Проектное решение/Сайт мэра Москвы

Согласно итогам голосования, жителям столицы больше всего пришлась по душе идея создания на месте монорельса прогулочной зоны, расположенной на высоте 6 метров. Кстати, подобные проекты уже реализованы в Сиднее, Сеуле и Нью-Йорке: заброшенные железнодорожные ветки на сваях и эстакады превратились в полноценные парки, где любят проводить время местные жители.

По задумке авторов идеи, на месте монорельса возникнет зеленая зона площадью 40 тысяч квадратных метров, которая свяжет пять районов Москвы и объединит в один эко-маршрут пять парков: «Яуза», ВДНХ, «Останкино», Ботанический сад и Тимирязевский парк.

Планируется высадить прогулочные аллеи, обустроить беговую дорожку длиной 4 километра, создать уютные зоны отдыха с цветниками, детские площадки, спортивные зоны. Также в парке будут работать кафе и торговые палатки, где можно будет купить кофе, сладости или быстро перекусить. С тенистых аллей будут открываться панорамные виды на Останкинскую телебашню, павильоны ВДНХ, колесо обозрения «Солнце Москвы» и Останкинский парк.

В память о монорельсе, который более 20 лет перевозил москвичей и гостей столицы, в парке будут оставлены несколько вагонов. Открытие прогулочного эко-маршрута запланировано на 2027 год.