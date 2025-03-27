Производство детских товаров в Подмосковье: новые меры поддержки бизнеса в 2025 году

Московская область занимает первое место в России по количеству промышленных предприятий, выпускающих товары для детей, и второе место по экспорту такой продукции. Более 150 компаний являются производителями детских товаров, многие из которых за счет расширения программы «Импортозамещение» стали потенциальными получателями займов Фонда развития промышленности (ФРП) Московской области. Какие новые возможности к уже существующим получит бизнес в Подмосковье с 25 марта 2025 года, читайте в материале РИАМО.

Производство товаров для детства в РФ: Московская область — в лидерах

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

В Подмосковье количество предприятий, выпускающих продукцию для детей, больше, чем в любом другом регионе страны. Проекты охватывают различные сферы, включая питание, одежду, средства гигиены, игрушки, игровые площадки. Многие из них — проекты технологического суверенитета, что приоритетно для России.

Задача региональных властей — предоставить меры поддержки для отрасли. Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, выступая на пресс-конференции в преддверии работы XV юбилейного Конгресса индустрии детских товаров, который пройдет 14–16 апреля, рассказала, какой сейчас конструктор мер поддержки работает в Московской области.

Если бизнес хочет производить товары для детства или расширять свое действующее производство, власти Московской области могут предоставить льготные земельные участки стоимостью 1 руб., готовые производственные помещения, займы из Фонда развития промышленности, субсидии на инженерную инфраструктуру, на приобретение промышленного оборудования.

«Очень важен выход на торговые площадки, к потребителю — здесь мы компенсируем начинающим производителям, которые хотят выходить в новые каналы продаж, комиссию при выходе на маркетплейсы. Весь комплекс мер поддержки мы используем для того, чтобы каждому производителю сделать путь развития более понятным и комфортным» Екатерина Зиновьева Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области

Новая мера поддержки производителей детских товаров в Подмосковье: заем под 1% на 7 лет

25 марта 2025 года стартовала новая программа поддержки в дополнение к комплексу, реализованному ранее: производители детских товаров в Московской области смогут получить льготный заем под 1% годовых на развитие предприятия.

«Фонд развития промышленности Московской области расширил перечень предприятий, которые могут получить льготный заем по программе „Импортозамещение“. Предприятия, занятые в сфере производства игр и игрушек, детской одежды и обуви, кожи и изделий из кожи для детей, смогут получить целевой заем от 50 до 150 млн рублей на 7 лет под 1% годовых. Данная ставка не зависит от размера ключевой ставки ЦБ. Средства можно будет направить на развитие производства: приобретение оборудования, инжиниринговые услуги и другое» Екатерина Зиновьева Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области

Говоря о мерах поддержки со стороны государства, она также обратила внимание на уже созданную в Подмосковье физическую инфраструктуру.

Так, с лета прошлого года губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил программу создания новой промышленной индустриальной инфраструктуры: создается около 10 государственных индустриальных парков нового формата, получившего название «формат 5 в 1». Там в обязательном порядке будут предусмотрены готовые производственные помещения в формате light industrial, соответствующие потребностям малого и среднего бизнеса, а это как раз основные игроки индустрии детских товаров. Используя механизм промышленной ипотеки, можно будет приобрести это помещение и разместить свое производство на площадках Подмосковья, рассказала зампред Зиновьева.

Экспорт игрушек и спортинвентаря из Подмосковья охватывает многие страны мира

Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори

Одно из важнейших направлений развития отрасли товаров для детей — это экспортный потенциал. Московская область занимает второе место в РФ по экспорту игрушек, игр и спортивного инвентаря для детей.

«Подмосковье активно экспортирует детскую и спортивную продукцию, занимая второе место в России по объему экспорта этой группы товаров. На сегодняшний день основной объем экспортных поставок продукции приходится на страны СНГ, при этом ряд подмосковных компаний продолжает открывать новые экспортные направления и увеличивать производственные мощности», — отметила Зиновьева.

В настоящее время товары и оборудование для детей (уличное оборудование, игровые площадки), произведенные в Московской области, поставляются и размещаются в более чем 70 странах мира, и география будет расширяться.