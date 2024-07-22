Прогнозы по ключевой ставке: решится ли ЦБ на жесткие шаги или отложит «шоковую терапию» до осени

26 июля совет Директоров Банка России соберется на очередное заседание, посвященное ключевой ставке. Никто их экспертов не сомневается в том, что ставка будет повышена. Прогнозы разнятся лишь в том, каким будет шаг повышения. О том, как может измениться ключевая ставка ЦБ, читайте в материале РИАМО.

Банк России будет действовать решительно

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На заседании совета директоров Банка России основная дискуссия развернется не вокруг того, что делать со ставкой, а вокруг шага ее повышения, отмечает руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард. Об этом прямо заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время Финансового конгресса, который ежегодно проводит Центральный банк.

«Нет смысла не доверять ее словам, российский ЦБ проводит очень последовательную политику и по возможности словесными интервенциями предвосхищает реальные действия», — полагает эксперт. Артур Мейнхард

Что касается самого шага повышения, то, судя по индикаторам финансовых рынков, таким как индекс государственных облигаций RGBI и рублевый индекс акций IMOEX, инвесторы уже заложили в цены ценных бумаг рост ключевой ставки на 1,5-2%. На последний еще давит и дивидендный сезон говорит Мейнхард.

Банковские продукты, такие как кредиты, накопительные счета и банковские вклады, также рассчитывают на аналогичное решение. Причем некоторые участники сектора ожидали его еще на июньском заседании. Однако ЦБ нужно было точно удостовериться, что инфляционные риски реализовались и без изменения ключевой ставки не обойтись.

«На мой взгляд, наиболее вероятно повышение ключевой ставки на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Рынки обычно осторожничают, Банк России же, если действует, то решительно. Для акций и старых выпусков облигаций это негатив, который давит на их стоимость. Доходность по новым выпускам облигаций и накопительным банковским продуктам при этом растет, а кредиты дорожают. Однако повторюсь, что все это в цены уже заложено», — резюмирует эксперт.

До каких значений может повыситься ключевая ставка 26 июля

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Консенсус-прогноз аналитиков после июньского заседания, когда руководство ЦБ прямо заявило о «возможности повышения ставки на ближайших заседаниях», предполагал повышение ставки до 18% годовых, напоминает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Однако, чем ближе дата заседания, тем более изменяется прогнозы экспертов в сторону большего ужесточения — до 20 и даже 22% годовых. Почему так? Все дело в инфляции, с которой ЦБ до сих пор не удается справиться, отмечает он. Если ЦБ повысит ставку (а все данные указывают именно на этот вариант развития событий), то кредитные деньги станут более дорогими, темп развития экономики начнет замедление, население станет меньше тратить, и инфляция начнет снижаться, что явно отразится в цифрах последующих отчетов. И в данный момент только один вопрос имеет значение: будет ли поднятие ставки единовременным на 2-4%, или вступит в действие цикличная модель ужесточения денежно-кредитной политики, когда ставка будет повышаться на 1% несколько раз, комментирует эксперт.

В настоящий момент ставка рефинансирования составляет 16% годовых. Разговоры о повышении ключевой ставки идут уже давно, и российский фондовый рынок за последнюю неделю уже отреагировал снижением индекса МОЕХ ниже психологически важной отметки 3 000 пунктов.

«С точки зрения логики здесь все понятно, депозитные проценты в банках будут повышены, а значит более привлекательны по доходности и деньги заранее начинают перетекать туда, где больше выгода. Так что рынки практически уже “кричат” о том, что ставка будет повышена» Николай Вавилов

По его мнению, ставка 26 июля будет повышена до 17-18% годовых, в связи с тем, что текущая риторика регулятора предусматривает осторожные и сдержанные решения в ДКП, а это значит, что «шоковой терапии» не будет.

Условия для повышения ключевой ставки ЦБ РФ

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Банк России на предстоящем заседании с большой долей вероятности повысит ключевую ставку, так как ценовое давление на экономику страны остается сильным и продолжаются проинфляционные процессы, высказывает свое мнение аналитик FreedomFinanceGlobal Владимир Чернов

На прошлой неделе ЦБ РФ опубликовал доклад, где подробно рассматривает все эти процессы и заключил, что жесткая ДКП в России должна оставаться длительное время. То есть фактически ЦБ прямо говорит о необходимости повышения ставки и ее удержания на высоком уровне, отмечает он.

Официальная статистика по инфляции в России и повышенные инфляционные ожидания населения также говорят о необходимости ужесточения монетарной политики в РФ, а именно на эти данные в первую очередь и опираются представители Банка России. Однако на прошлой неделе появились фундаментальные факторы, которые могут заставить представителей ЦБ задуматься и принять более «мягкое» решение по ставке.

«Если сейчас рынок закладывает повышение ключевой ставки сразу на 200 б.п., то по факту ее могут повысить только на 100 б.п., так как официальные данные от Росстата «Об оценке индекса потребительских в России за неделю с 9 по 15 июля» показали резкое замедление недельной инфляции в стране до 0,11%, после 0,27% неделей ранее. В начале следующей недели выйдут очередные данные от Росстата за неделю с 16 по 22 июля, и если они не покажут разгона цен выше 0,11%, то вероятность более «мягкого» решения представителей ЦБ усилится. Если же инфляция вновь разгонится, то мы будем ждать повышения ключевой ставки рефинансирования сразу на 200 б.п., до 18%», — говорит Чернов.

Банк РФ в поисках соломонова решения по ключевой ставке

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Достаточный уровень данных, который позволит Банку России определиться с оптимальным уровнем жесткости ДКП, будет доступен к осени. Таким образом, повышение ставки до 17% будет идеальным решением в преддверии длинного перерыва между заседаниями, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

С одной стороны, ЦБ формально реагирует на рост инфляции повышением ставки и сохраняет реальный уровень процентных ставок в экономике (разница между ставкой и инфляцией) на приемлемо высоком уровне 8-10%. Такие высокие реальные ставки, как показывает опыт других стран, способны задавить инфляцию в течение года, подчеркивает эксперт. С другой – не меняет текущий ландшафт ДКП и позволяет маневрировать как в сторону увеличения ставки осенью в случае поступления неблагоприятных данных по рынку труда, кредитованию и инфляции, так и оставить и, возможно, снизить ставку при необходимости в конце года, отмечает Федоров. Кроме того, к осени будут сформированы ключевые параметры бюджета на следующий год, что облегчит Банку России принятие решения по уровню ставок на 2025 год.

«В любом случае ставки будут оставаться высокими в течение всего 2025 года. Снижение ставок будет медленным. Это позволит не только достичь цели по инфляции, но и удержать ее вблизи таргета. От ЦБ на июльском заседании ждем сохранения жесткого сигнала и повышения прогноза по ставке и инфляции на конец 2024 год и весь 2025 год», —полагает экономист.

Повышение ключевой ставки на 100 или 200 базисных пунктов — шансы равнозначны

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«Мы полагаем, что на данный момент вероятность повышения ставки на заседании Банка России 26 июля стремится к 100%. По нашим оценкам, шаг повышения составит 100 б.п. или 200 б.п., а шансы в обоих случаях равнозначны», — высказывает свое мнение аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Поступающие данные продолжают свидетельствовать в пользу сохраняющегося инфляционного давления под влиянием высокого внутреннего спроса на фоне исторически низкой безработицы.

Банк России может повысить на этом фоне ставку на 100 б. п., оставив себе пространство для оценки последствий отмены масштабной льготной программы по ипотеке, действие которой завершилось в июле, полагает эксперт. Этот фактор должен повлиять на замедление кредитования, что окажет положительный эффект и на инфляцию. В то же время решение повысить ставку сразу на 200 б. п. может быть продиктовано намерением «пойти на опережение» и усилить жесткость монетарной политики, чтобы достичь более ощутимого результата в охлаждении экономики во втором полугодии, отмечает Пырьева.