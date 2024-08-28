Привет, ОСГОП: что будет с ценами на такси из-за новых правил по страхованию с 1 сентября

Подробности о том, как будут работать новые правила для таксистов и как они скажутся на пассажирах, читайте в материале РИАМО.

С сентября 2024 года в России вступят в силу новые правила для таксистов: водителей, которые не застрахуют гражданскую ответственность перевозчика (ОСГОП), не допустят к работе на маршрутах. По мнению некоторых экспертов, новая норма может обернуться ростом цен на поездки для пассажиров. Подробности о том, как будут работать новые правила для таксистов и как они скажутся на пассажирах, читайте в материале РИАМО.

Что известно о новых правилах для таксистов с 1 сентября 2024 года

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Новые правила перевозок пассажиров в такси в России действуют уже целый год – с 1 сентября 2023 года, когда вступил в силу Федеральный закон (ФЗ) от 29 декабря 2022 года № 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ, о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» (далее – Закон о такси).

Как говорит в беседе с РИАМО ведущий эксперт научно-учебного центра (НУЦ) противодействия коррупции Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте России, кандидат юридических наук Тимур Тухватуллин, ФЗ от 24 июня 2023 года дополнил Закон о такси требованием об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП), вступающим в силу с 1 сентября 2024 года.

«С этой даты перевозчикам необходимо застраховать свою гражданскую ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу пассажиров при поездке на такси. Полис ОСГОП оформляется на каждый автомобиль перевозчика, используемый для таксомоторных перевозок и включенный в региональный реестр такси», – рассказывает эксперт.

Информация о полисе будет размещаться в салоне автомобиля для информирования пассажиров. Организации, ИП или физические лица, не представившие информацию о действующем полисе ОСГОП в уполномоченный региональный орган власти до 31 октября 2024 года, будут фактически отстранены от возможности осуществлять перевозки, поскольку их разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси будут приостановлены или аннулированы.

Зачем потребовались новые правила для таксистов

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По словам Тимура Тухватуллина, необходимость нововведений направлена на дополнительную защиту пассажиров такси, пострадавших в ДТП. Речь идет прежде всего о материальных денежных выплатах в счет возмещения расходов, в частности, на лечение и восстановление здоровья после аварии. Ранее действовавшая правовая конструкция (ОСАГО водителей) не решала эту проблему в полном объеме.

«Новый механизм возлагает гражданско-правовую ответственность перед пассажиром на перевозчика (агрегатора). В таком случае пострадавший пассажир в случае недостаточности возмещения по ОСАГО получит полное возмещение ущерба, причиненного ДТП при поездке в такси», Тимур Тухватуллин

Член общественного совета при Ространснадзоре Михаил Якимов дополняет, что сегодня обязательное страхование ответственности перевозчика уже действует на всех видах транспорта, включая даже городской пассажирский транспорт общего пользования — в итоге каждый пассажир трамвая или автобуса оказывается застрахован.

«Необходимость введения ОСГОП для такси обусловлена тем, что это был единственный вид наземного общественного транспорта, на который это страхование ранее не распространялось», – отмечает автомобильный журналист, блогер и автор проекта «Автосправочная» Азат Булатов.

В частности, по словам эксперта, сегодня каждый пассажир автобуса или троллейбуса в случае ДТП может рассчитывать на выплату не менее чем двух миллионов рублей по ущербу жизни и здоровью в рамках ОСГОП. А если в ДТП попадает такси, то пассажир может рассчитывать лишь на выплату до 500 тысяч рублей по полису ОСАГО. Это при условии, что этот полис у таксиста есть, ведь многие таксисты игнорируют требования закона об ОСАГО. С 1 сентября 2024 года все перевозчики, работающие в легковом такси, будут обязаны, помимо ОСАГО, покупать и полисы ОСГОП. Если они этого не сделают в течение 60 дней после 1 сентября, их разрешение водить такси будет аннулировано.

«Судя по всему, новые правила стали новостью лишь для нелегальных таксистов, которые начали искать варианты оформления страховки ОСГОП для выполнения новых требований и узнали, что для этого им нужно быть официально зарегистрированными в реестре такси и иметь соответствующее разрешение» Азат Булатов

Сколько будет стоить новая страховка для таксистов осенью 2024 года

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Оформлять ОСГОП должен именно сам перевозчик, а не агрегатор или служба заказа такси, отмечает Азат Булатов. Для таксистов это обернется очередным увеличением затрат – однако страховка ОСГОП стоит не таких больших денег, даже по сравнению с полисом ОСАГО для такси. Так, согласно тарифному коридору Банка России, который также заработает с 1 сентября текущего года, полис ОСГОП для такси может стоить от 1,3 до 5,4 тысяч рублей в год, в зависимости от индивидуальных рисков перевозчика.

«Чтобы минимизировать риски, таксистам стоит позаботиться о страховке уже сейчас. Некоторые страховщики уже начали предлагать страхование ОСГОП для такси, причем даже в режиме онлайн, не посещая офис», – рассказывает собеседник РИАМО.

Азат Булатов для эксперимента попробовал оформить полис ОСГОП на свой автомобиль – его стоимость на сайте одной из крупных страховых компаний оценили в 3 392 рублей. Это вполне вменяемые деньги за годовой полис, для сравнения – за ОСАГО в этом году блогер заплатил 5,5 тысяч рублей. При этом пассажиры такси будут более защищены в случае ДТП. Им не нужно будет судиться с перевозчиком для получения выплат по ущербу жизни и здоровью – достаточно в упрощенном порядке обратиться за выплатой в страховую компанию, заключает эксперт.

Как оформление ОСГОП отразится на ценах на такси

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Для перевозчиков легковым такси заключение договоров ОСГОП повлечет за собой дополнительные расходы,что как следствие может отразиться на тарифах на такси,говорит Тимур Тухватуллин. Размеры страхового тарифа по каждому из рисков, подлежащих страхованию по ОСГОП, утверждены Банком России (указание от 01 апреля 2024 года № 6710-У о страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров).

«В связи с дополнительной финансовой нагрузкой на перевозчиков такси, как следствие, возрастут и тарифы на таксомоторные перевозки, что в итоге может повлиять на число заказов такси в сторону их сокращения» Тимур Тухватуллин

С тем, что заключение договоров ОСГОП станет дополнительной нагрузкой для перевозчиков, согласен и Михаил Якимов. Но точно определить дополнительную финансовую нагрузку и спрогнозировать, что изменится на рынке таксомоторных перевозок, сейчас не представляется возможным, говорит эксперт. В то же время, по мнению Якимова, введение нормы с ОСГОП, скорее всего, несущественно повлияет на цены и вряд ли сильно изменит количество предложений или спроса на таксомоторные перевозки.

Однако некоторые эксперты менее оптимистичны в своих прогнозах. Дело в том, что оформить страховку ОСГОП могут лишь те таксисты, которые официально зарегистрированы в реестре такси и имеют соответствующие разрешения. По некоторым данным, число водителей такси, которые не смогли подготовиться к работе по новым правилам, в середине августа достигало 75%. А по мнению главы общественного движения «Форум такси» Олега Амосова, на деле этот показатель может быть еще выше.

По словам автоэксперта Константина Лигачева, нехватка таксистов с разрешениями может привести к увеличению спроса на их услуги. Это, в свою очередь, может вызвать рост тарифов на поездки.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайеэцер также подтвердил это мнение, добавив, что существуют и другие факторы, способные подтолкнуть цены вверх — к примеру, утилизационные сборы. По мнению Олега Амосова, цены на поездки в такси до конца года увеличатся на 15-30%.