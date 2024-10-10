Придворные интриги: почему в Британии активно готовятся к смерти Карла III

Подробности о том, что известно о здоровье Карла III и кому достанется корона в случае его смерти, читайте в материале РИАМО.

Королевская семья Соединенного Королевства создает тайный план, который может быть задействован, если Карл III умрет. Обнаруженная у монарха онкология заставила многих в Букингемском дворце задуматься о том, как будет происходить передача власти и какие действия необходимо предпринять до того, как это произойдет. Подробности о том, что известно о здоровье Карла III и кому достанется корона в случае его смерти, читайте в материале РИАМО.

Что известно о здоровье Карла III

Карл III (Чарльз Филипп Артур Джордж) – правящий король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии. Он также является верховным главнокомандующим Вооруженными силами Британии. Король вступил на престол после смерти матери – королевы Елизаветы II – в сентябре 2022 года.

5 февраля 2024 года в Букингемском дворце сообщили, что у Карла III обнаружено онкологическое заболевание, в связи с чем он отложит свои публичные обязанности, однако продолжит исполнять государственные, а также работать с документами. Заболевание у монарха выявили во время процедур, связанных с увеличением простаты.

Несколько дней спустя премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что рак у Карла III удалось выявить на ранней стадии. В феврале король Великобритании обсудил с врачами лучшие курсы лечения – и настроения в Букингемском дворце оставались позитивными.

Однако уже в апреле источник, приближенный к британской королевской семье, сообщил, что врачи Карла III потеряли оптимистичный настрой, а состояние монарха ухудшается. В августе американский журнал In Touch Weekly отмечал, что за последние месяцы здоровье Карла заметно ухудшилось. При этом члены королевской семьи не только предпочитают держать в секрете печальные новости, но и создают иллюзию выздоровления короля.

Как Великобритания готовится к похоронам Карла III

О подготовке к похоронам Карла III стало известно в минувшем апреле. Тогда ответственные за похороны короля чиновники приняли решение обновить план траурной церемонии и начали подготовку к ней на фоне неутешительных прогнозов о здоровье монарха. План королевских похорон получил кодовое название «Операция Менаи Бридж».

Согласно плану, первыми о смерти Карла III узнают члены королевской семьи, затем траурную новость передадут премьер-министру, а он уже оповестит весь кабинет. Только после этого печальную весть сообщат жителям Великобритании и всему миру. Однако в августе появились сообщения, что Букингемский дворец пересматривает план похорон Карла III.

В статье In Touch Weekly отмечалось, что в конце лета монарх стал появляться на публике все реже и на более короткие периоды времени, после чего ему требовался длительный отдых. При этом, согласно данным американских журналистов, Карл III не только был в курсе происходящего с его похоронами, но и лично вовлекался в процесс. А наибольшее беспокойство у короля вызывало положение дел внутри королевской семьи в случае его смерти.

Наконец, 8 октября стало известно, что Королевская семья Соединенного Королевства создает тайный план, который может быть задействован, если Карл III умрет. Обнаруженная у монарха онкология заставила многих в Букингемском дворце задуматься о том, как будет происходить передача власти и какие действия необходимо предпринять до того, как это произойдет. Кроме того, многие члены королевской семьи уже сейчас обсуждают, как изменится «баланс сил» во дворце при новом короле, и пытаются спрогнозировать, как будут жить без Карла III.

Кто станет преемником Карла III после его смерти

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В случае смерти Карла III престол сразу же перейдет к его старшему сыну, принцу Уильяму, который станет новым монархом. Его супруга Кейт Миддлтон, вероятно, получит титул королевы-консорта. После объявления о смерти Карла III принц Уильям обратится к нации, выступая уже в качестве короля. В стране будет объявлено время траура.

О том, что принц Уильям может взять на себя некоторые публичные обязанности Карла III, стало известно почти сразу после того, как у монарха нашли онкологию. В частности, журналисты Sky News сообщали, что принц может решать вопросы общественной деятельности, тогда как конституционные обязанности продолжит исполнять сам король.

В апреле экс-редактор Vanity Fair Тина Браун рассказала, что принц Уильям и его жена, принцесса Кейт, сильно тревожатся из-за перспективы стать королем и королевой. Пара рассчитывала еще несколько лет растить детей подальше от глаз общественности. Уильям и Кейт воспитывают 10-летнего принца Джорджа, 8-летнюю принцессу Шарлотту и 5-летнего принца Луи. Браун отметила, что наследники трона обременены большей ответственностью. Ко всему прочему в марте у Кейт Миддлтон нашли рак.

«Они не готовы к этому [стать королем и королевой – прим. РИАМО], а Кейт сейчас серьезно больна, принц и принцесса Уэльские ожидают, что их ждет тяжелое бремя короны», – сказала экс-редактор. Как бы то ни было, принц Уильям в настоящее время уже готовится к престолу – в частности, он поменял личного секретаря.

Между тем, по словам политолога МГУ имени Ломоносова и доцента Артема Косорукова, вторым в очереди на престол является малолетний принц Джордж, не представляющий собой реального кандидата, как и третья по списку принцесса Шарлотта и четвертый по списку принц Луи.

Каждому из них, в случае смерти Карла III и принца Уильяма, придется дожидаться своего совершеннолетия при регентстве принца Гарри – самого несистемного из возможных кандидатов на королевский престол. Принц Гарри не считается действующим членом королевской семьи из-за скандального «Мегсита», однако не выпал из списка наследников.

«Не перечисляя следующих двух десятков потенциальных наследников по линии Елизаветы II и по линии принцессы Маргарет, следует отметить, что времена дворцовых переворотов давно прошли, и наиболее вероятным сценарием в отношении кандидатуры следующего монарха можно считать формальное назначение следующего по списку кандидата, а также активизацию внутрисемейной борьбы за влияние на данную фигуру и его решения», – отметил Артем Косоруков.

Что изменится в британской политике после смены короля

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Сама ситуация с возможной сменой монарха провоцирует период неопределенности в Великобритании, считает Артем Косоруков. При этом Соединенное Королевство в своей нынешней конфигурации является оппонентом России. Король Великобритании – это верховный главнокомандующий Вооруженными силами страны, и в рамках геополитического баланса нынешняя ситуация России выгодна.

«Учитывая экономический кризис, учитывая слабость нынешнего британского правительства, это [смена монарха], в общем-то, нам только на пользу», – подчеркивает политолог.

Говоря о правлении Карла III, которое, возможно, подходит к концу, декан факультета лингвистики университета «Синергия» Инна Пеньковская отметила, что монарх оказался неплох в том, что касается его инициатив в части экологии. У короля действительно есть неплохие идеи, но проблема в том, что в современной ситуации он интересен лишь как часть традиций и туристической привлекательности Великобритании.

«На фоне явных неудач Соединенного Королевства в части премьер-министров, возможно, у монархии будет шанс взять реванш и пережить ренессанс, но только скорее не при правлении Чарльза, а Уильяма, а точнее Кейт», – считает Инна Пеньковская.

По словам Артема Косорукова, король Великобритании царствует, но не правит, поэтому его главной задачей является сохранение имиджа британской монархии как внутри страны, так и в мировой политике, особенно в Британском содружестве наций. И если место Карла III займет принц Уильям, внешняя политика страны сохранит свою антироссийскую направленность, учитывая сплоченность и корпоративность королевской семьи. Однако некоторые «косметические» изменения все-таки могут произойти.

«В частности, принц Уильям служил в армии и более прагматично относится к внешней политике своей страны, в рамках которой Россия может выступать не только противником, но и потенциальным партнером для противодействия влиянию Китая», – заключает Артем Косоруков.