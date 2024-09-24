Православный мессенджер «Зосима»: чем он примечателен и когда появится

Кто создал мессенджер «Зосима»

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О намерении выпустить на рынок новый мессенджер «Зосима» сообщил благотворительный фонд «Иннотех XXI». Сам фонд занимается созданием реестра объектов церковной архитектуры Русской Православной Церкви, а также восстановлением и реставрацией разрушающихся храмов.

Мессенджер «Зосима» был разработан для одного из проектов фонда – «Спаси и сохрани». Идея этого проекта заключается в организации широкомасштабной народной кампании по выявлению храмов, срочно нуждающихся в противоаварийных работах, реконструкции и ремонте. В рамках проекта, указывается на сайте, планируется привлечение средств «при участии узнаваемых народных артистов, спортсменов, ученых, общественных деятелей». «Зосима», по задумке создателей, должен будет помочь в реализации этой идеи.

Какие функции поддерживает мессенджер «Зосима»

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По словам президента фонда «Иннотех XXI» Алексея Агапова, «Зосима» разрабатывается по типу WhatsApp (принадлежит компании Meta Platforms – признана в России экстремистской организацией и запрещена). Изначально «Зосима» должен был выполнять функции своего рода базы для обмена информацией о храмах: в мессенджере предусмотрена возможность создавать странички храмов, собирать пожертвования и обмениваться сообщениями.

Когда «Зосима» станет доступна для массового пользования

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В сентябре 2024 года руководство фонда решило сделать «Зосиму» доступным для скачивания на основных мобильных платформах, чтобы им могли пользоваться все желающие. Функционал мессенджера, предположительно, будет включать стандартные возможности переписки и создания групп.

Работа над мессенджером идет уже около года. Некоторые функции и опции будут доработаны в ближайшее время, а сам продукт станет доступным пользователям в ноябре 2024-го.