Позвал в подъезд и изнасиловал: как девочка из Краснодара стала жертвой 15-летнего подростка

В материале РИАМО читайте о том, что произошло в Краснодаре, почему даже переезд не спас жертву насилия от травли и какие поручения дал председатель следственного комитета Александр Бастрыкин.

Насилие подростка над девочкой: что произошло в Краснодаре

О преступлении, которое произошло в прошлом году, широкой общественности стало известно после публикации в телеграм-канале «Пост-». Из материалов известно, что в прошлом году на тот момент 15-летний подросток познакомился с 12-летней школьницей. В публикациях детей называют Давидом и Софьей, изменив настоящие имена. Они переписывались, потом мальчик пригласил школьницу погулять. В конце апреля они встретились, после прогулки Давид пригласил Софью в подъезд погреться.

Там парень начал приставать к девочке, в итоге ударил ее в живот, схватил за волосы и изнасиловал. Через пару дней он срочно вызвал Софью под предлогом разговора и снова надругался – об этом позже девочка рассказала следователю. Более того, все это подросток снимал на телефон.

О факте издевательств и насилия никто бы не узнал, если бы сам молодой человек не слил видео в чаты подростков в Краснодаре. Жертва родителям ни о чем не говорила, они узнали о трагедии уже после, когда их вызвали в школу. Родители девочки обратились в правоохранительные органы, но по статьям за склонение к действиям сексуального характера, изготовление порнографии и публикацию подробностей частной жизни дело не возбудили – сам Давид несовершеннолетний.

Семья Софьи переехала в Подмосковье, но и тут прошлое настигло – у девочки установлен диагноз посттравматическое стрессовое расстройство, она плохо ест, спит. Более того, видео надругательства над девочкой дошло и до новых одноклассников, которые тоже устроили травлю.

Что говорят родители подростков

В публикациях в СМИ и социальных сетях говорят о том, что наказания Давиду удалось избежать благодаря положению его отца, который является настоятелем армянской церкви. Отец свою версию событий не озвучивает, единственное, что он сказал, это: «Мало ли что он говорит? Это очень серьезное обвинение, Бог есть на свете, и все четко знают, что это полностью бред».

Отец девочки отмечает, что показания ее дочери были переписаны в пользу другой стороны. Опрос проводился без психолога, а экспертиза на наличие синяков проводилась аж через 23 дня.

«Мы, потерпевшая сторона, ходили в СК с адвокатом уже после первого опроса. Добились ст. 133, 137 и 242.1 УК РФ. На момент совершения преступления ему было 15 лет, вся ответственность, которая ему грозит, – это учет ПДН», – говорит мужчина.

Кроме того, из материалов дела пропали слова о причинении физической боли, что не позволяет привлечь молодого человека за насилие. Ответственность за это по статье 132 Уголовного кодекса РФ наступает с 14 лет.

Бастрыкин контролирует: почему в СК обратили внимание на ситуацию

Фото - © А. А. Пирагис / Фотобанк Лори

В Следственном комитете сообщили, что главе ведомства будет доложено о ходе расследования уголовных дел о совершении противоправных действий в отношении малолетней девочки в Краснодарском крае и Московской области. По фактам совершения преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки, опубликования видео и травли следственными органами СК России по Краснодарскому краю и Московской области возбуждены уголовные дела.

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. и руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», - говорится в сообщении.