Пожары в Амурской области и Бурятии в мае 2025: что известно о причинах и масштабах бедствия

О лесных пожарах, бушующих на Дальнем Востоке, читайте в материале РИАМО.

В ночь на 13 мая телеграм-каналы опубликовали жуткие видео от очевидцев лесных пожаров, бушующих у села Москвитино в Амурской области. Однако, судя по сообщениям властей, ситуация под контролем.

Что известно о лесных пожарах в Амурской области в мае 2025

Фото - © Игорь Агеенко/РИА Новости

Как сообщает портал AMUR.LIFE, пожар на территории Свободненского лесничества вблизи города Свободный Амурской области обнаружили утром 12 мая. На месте работали семь человек десантно-парашютной службы Свободненской авиабазы, а также пожарная часть №65 (пять человек, один автомобиль ПАЗ и один автомобиль УАЗ). В результате пожар был ликвидирован, сообщили в пресс-службе Свободненского района.

В телеграм-канале главы города Свободный Владимира Константинова утром 12 мая было опубликовано обращение к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности, а также напоминанием о штрафах за их нарушение.

«Вспомните прошлый год – над Дубовкой бушевал огненный вихрь. Берегите нашу природу и наш город!», – написал мэр.

По состоянию на полдень 13 мая другой информации о лесных пожарах в канале Константинова не было.

А вот в телеграм-канале губернатора Амурской области Василия Орлова рано утром 13 мая появилась сводка о состоянии с лесными пожарами в регионе в целом.

«Непростая ситуация складывается в области с природными пожарами... В 16 муниципалитетах установлен 4-й класс пожарной опасности, а в Шимановском округе введен режим ЧС в лесах. За прошедшие сутки ликвидировано два пожара, еще три – локализовано. На данный момент действует 12 возгораний в 7 округах. На их тушении работают больше 300 человек, 89 единиц техники, включая авиацию. Ситуацию держим на контроле, угрозы населенным пунктам нет», – рассказал губернатор.

Что известно о лесных пожарах в Бурятии в мае 2025

Фото - © Игорь Агеенко/РИА Новости

Амурская область стала не единственным регионом Дальнего Востока, столкнувшимся с лесными пожарами в мае 2025 года. В телеграм-канале Агентства лесного хозяйства республики Бурятия каждый день публикуются сводки о борьбе с огнем в этом регионе. Утром 13 мая там появилось сообщение о введении на территории республики режима ЧС регионального значения.

«С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 174 лесных пожара, причина более 90% возгораний – неосторожное обращение с огнем. Все действующие на сегодняшний день очаги возникли по вине человека» Агентство лесного хозяйства республики Бурятия

По состоянию на утро 13 мая в Бурятии действовали 22 лесных пожара: в Баунтовском и Еравнинском районах, на общей площади 53 208 гектаров.

«Угрозы населенным пунктам нет, пожары низкой интенсивности, горит сухая трава и кустарники. На тушении работает 533 человека из числа лесной охраны, авиалесохраны и привлеченных граждан. Задействовано 102 единицы лесопожарной техники», – сообщили в республиканском лесхозе.