Повышение утильсбора и электронные паспорта: что изменится в законах с 1 декабря 2025 года

В материале РИАМО читайте о том, как будут работать новые правила утильсбора, где можно будет предъявлять цифровой паспорт и какие будут требования к банкам с декабря 2025 года.

Индексация пенсий с 1 декабря

В декабре традиционно повысятся пенсии у тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Фиксированная часть страховой пенсии удвоится с 8907 до 17 815 рублей. Увеличение произойдет автоматически, документы для этого предоставлять не нужно.

Повысятся выплаты и для людей с первой группой инвалидности, если ее присвоили в ноябре. Если пенсионеру исполнилось 80 лет и он получил инвалидность, то пенсию удвоят только один раз, по одному из оснований.

Кроме того, произойдет увеличение надбавки за уход: для получателей страховой пенсии она составит 1 314 рублей, а для получателей государственной пенсии — 1 377 рублей.

Новые правила утильсбора с 1 декабря

С 1 декабря начнут действовать новые правила утильсбора. Изменения в основном коснутся легковых автомобилей, которые приобретают физические лица. До введения новых правил для физлиц, покупающих авто для личного пользования, действовали льготы и они оплачивали утильсбор по сниженной ставке.

С декабря льгота будет действовать только на машины мощностью до 160 л.с.: 3,4 тысячи рублей — за новый автомобиль и 5,2 тысячи рублей — за машину старше трех лет. Для остальных будет действовать коммерческий тариф — от 750 тысяч рублей и больше.

Подробно о ценах и новых правилах мы рассказали в материале.

Штрафы за летнюю резину

Уже во второй половине ноября водителям рекомендовано сменить летнюю резину на зимнюю, даже несмотря на аномально теплую погоду для этого времени года. Но с 1 декабря эксплуатация автомобиля без зимней резины станет нарушением. Требования к сезонности шин закреплены в Техническом регламенте Таможенного союза (ТР ТС 018/2011) и постановлении правительства от 27.05.2023 № 837.

С декабря до наступления летнего сезона на всех колесах легковых и легких коммерческих автомобилей (M1 и N1) должны быть установлены зимние шины со специальной маркировкой и символом в виде снежинки. Штраф за езду на несезонной резине составляет 500 рублей.

Кроме того, нужно помнить, что шины не должны быть изношены ниже индикатора, на них не должно быть порезов, расслоений и трещин, не должно быть двух разных типов шин на одной оси, все болты и крепления должны быть на месте.

Завершается автоматическое продление водительских прав

Декабрь станет последним месяцем, когда действует автоматическое продление водительских прав. Эта функция, когда права продлевались на три года, завершается 31 декабря 2025 года. Права, действие которых завершается в январе 2026 года, уже нужно менять сразу — они не продлеваются, а права, которые действуют до декабря 2025 года, будут действительными до декабря 2028 года.

Автоматическое продление действовало с апреля 2022 года, чтобы снизить нагрузку на бизнес и граждан. В этот период можно было менять права в течение трех лет со дня завершения действия прав, но правило не распространялось на тех водителей, которые меняли личные данные, теряли документы или были лишены прав.

Требования к кредитному рейтингу банков

С 13 декабря 2025 года для участия в распределении государственных финансовых ресурсов банки должны будут иметь кредитный рейтинг не ниже установленного минимума по национальной шкале. Нормы установлены постановлением правительства Российской Федерации от 11.09.2025 г. № 1405.

Минимальный уровень установлен на уровне: «AA-(RU)» по шкале АКРА, «ruАА-» по шкале «Эксперта РА», «AA-.ru» по шкале «Национальных Кредитных Рейтингов», «АА-|ru|» по шкале «Национального Рейтингового Агентства». Введение этого требования направлено на повышение стабильности финансовой системы.

На основе кредитного рейтинга банки будут допускаться к работе со средствами госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний, хозяйственных обществ, федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для ОПК. Рейтинговая система будет использоваться для инвестирования средств негосударственных пенсионных фондов во вклады и депозиты, а также при отборе банков для выдачи гарантий по таможенным платежам.

Завершается период отсрочки для участников долевого строительства

Застройщики-участники долевого строительства до конца 2025 года сохраняют право на отсрочку платежа по неустойкам, пеням, штрафам и иным санкциям. До конца года в судебном порядке при подаче ходатайства такая отсрочка должна быть предоставлена. Если она была предоставлена ранее, то происходит автоматическое продление без необходимости подавать дополнительные документы. С 1 января 2026 года взыскание средств с застройщиков за нарушение договоров долевого участия будет происходить в общем порядке, без специальных льготных процедур.

Обновление справочника по ОСАГО

На 19 декабря запланирована финальная коррекция 2025 года справочника по ОСАГО. В документе обновят стоимость запчастей, материалов и нормо-часов для восстановления автомобилей, пострадавших в результате ДТП. Эти данные используются при расчетах страховых выплат и размера полиса.

Второй этап внедрения цифровых паспортов

С 30 декабря стартует второй этап внедрения цифрового паспорта. Это не отдельный документ, а возможность предъявить сведения из вашего обычного паспорта гражданина РФ в электронной форме через мобильное приложение «Госуслуги». Пройдя усиленную идентификацию на портале и загрузив биометрические данные, такой цифровой паспорт можно использовать для подтверждения возраста, посещения мероприятий, оформления пропуска в коммерческие организации.

На втором этапе цифровой паспорт можно будет использовать в банках и других финансовых организациях при личном визите, если вы уже были в них ранее идентифицированы. При этом цифровой паспорт не станет полной заменой бумажного. Например, в ситуациях, которые предусмотрены федеральным законодательством или нормативными документами Банка России, по-прежнему будет необходим оригинал документа на бумажном носителе.

Завершение акции для электромобилей

31 декабря для владельцев электрокаров завершается льготный период бесплатного проезда по платным дорогам. До конца года льготой еще могут пользоваться физлица, компании и индивидуальные предприниматели. Возможно, льготы продлят в 2026 году, но условия скорректируют. Об этом будет сообщено дополнительно.