Повышение пенсий и контроль за финансовыми операциями: что изменится в законах РФ с 1 июня

В материале РИАМО читайте о том, кому и на сколько с 1 июня повысят социальные пособия и какие законы помогут в борьбе с телефонными мошенниками.

Повышение пенсий и социальных выплат с 1 июня

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С 1 июня предусмотрено повышение пенсии для некоторых категорий пенсионеров. Так, традиционно пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, начнут получать удвоенную часть фиксированной пенсии. Надбавка составит 8907,7 рубля. Такая же надбавка положена гражданам, которым в мае была установлена инвалидность I группы. Если пенсионеру и 80 лет исполнилось, и инвалидность установлена, то надбавку он получит за одно из двух оснований.

Кроме того, если в июне у пенсионера появится иждивенец, он может претендовать на дополнительную выплату к страховой пенсии. Размер надбавки составляет 2969,23 рубля на одного иждивенца. Надбавку можно получить на каждого иждивенца в семье, но не более чем на трех человек.

Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию, смогут получить повышенные выплаты с индексациями, которые были за время их работы. В 2025 году работающим пенсионерам вернули индексацию страховой части пенсии.

В ряде регионов с 1 июня предусмотрены дополнительные льготные выплаты:

Самарская область: 1500 рублей ежегодно на ребенка в семьях с четырьмя и более детьми;

Свердловская область: 50 тысяч рублей при рождении первого ребенка женщинами младше 23 лет;

Белгородская область: 10 тысяч рублей в год семьям школьников — на покупку школьной формы.

С 1 июня 2025 года в России вступают в силу точечные изменения в порядке назначения отдельных видов социальных выплат. Они будут производиться согласно статье 10 федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ.

Категории граждан, которым положены выплаты, перечислены в статье 9 этого закона.

Нововведения коснутся только тех заявлений, которые будут поданы с 1 июня. При расчете пособий теперь будет учитываться сумма алиментов, указанная в нотариальном соглашении, если она не ниже минимальной, установленной Семейным кодексом. Не будут учитываться доходы несовершеннолетних при расчете среднедушевого дохода семьи, если ребенок официально обучается.

Контроль за финансовыми операциями

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С 1 июня вступает в силу федеральный закон № 522-ФЗ от 28.12.2024, который вносит изменения в федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов». По словам юриста Юрия Митина, с 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получает право направлять в банки требования о приостановке подозрительных операций клиента на срок до 10 дней. Это касается случаев, когда имеются доказательства, что средства получены преступным путем или есть подозрения в финансировании экстремистской деятельности.

При этом юрист отмечает, что Федеральная налоговая служба получает расширенные полномочия для анализа переводов между гражданами. Если переводы будут расценены как доход, возможны доначисления налогов. Это касается случаев, когда, например, физическое лицо регулярно получает средства от одного и того же отправителя без подтверждающих документов.

«Однако для обычных граждан, совершающих личные переводы, ничего не меняется. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по-прежнему не применяется к денежным подаркам, займам и другим безвозмездным переводам. Налогообложению подлежат только те переводы, которые являются оплатой за товары или услуги. Это подтверждено Письмом ФНС от 11.02.2025 № БС-16-11/33@», — сказал Митин.

Приостановка подозрительных переводов поможет бороться с «дропперами» (людьми, которые сознательно или нет вовлечены в отмывание денег мошенниками).

Запрет на использование иностранных мессенджеров

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С 1 июня 2025 года, согласно закону от 01.04.2025 № 41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», органам власти, банкам, госкорпорациям, операторам связи и владельцам крупных цифровых платформ запрещается использовать иностранные мессенджеры для служебной переписки.

Запрет касается организаций:

с долей госучастия свыше 50%;

операторов связи;

кредитных и некредитных финансовых организаций;

владельцев маркетплейсов и соцсетей (от 100 тыс. и 500 тыс. пользователей соответственно).

Закон ужесточает борьбу с телефонным и кибермошенничеством. При звонке из организации вводится обязательная маркировка — на экране телефона будет отображаться название компании.

Микрофинансовые организации обязаны идентифицировать клиентов через единую биометрическую систему при дистанционном оформлении займов. При этом для цифровых платформ использование биометрии остается правом, а не обязанностью.

Также россияне смогут установить запрет на массовые обзвоны — через операторов связи. А через «Госуслуги» можно будет установить «самозапрет» на дистанционное оформление сим-карт.

Сотовые операторы будут обязаны задерживать доставку смс-кодов подтверждения, если абонент в момент отправки участвует в телефонном разговоре. Это касается, в частности, кодов от банков и «Госуслуг».

Закон о технологической политике

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С 27 июня вступает в силу «Закон о технологической политике». Обновлены приоритеты и цели государственной политики в данной сфере. Он объединяет разрозненные меры, направленные на развитие промышленности, вводит новые стимулы для бизнеса и расширяет господдержку технологических предприятий.

Законом предусматриваются цели, задачи, инструменты реализации технологической политики, приводится перечень субъектов, осуществляющих формирование технологической политики, и лиц, осуществляющих содействие развитию технологий, озвучиваются полномочия федеральных органов государственной власти в области технологической политики, а также полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов публичной власти федеральных территорий по формированию технологической политики.

Кроме того, закон предусматривает новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, включая улучшенные механизмы финансирования, технологическую экспертизу и изменение норм контроля. Эти шаги помогут предприятиям адаптироваться к рыночным условиям, ускорить модернизацию производства и внедрить передовые управленческие технологии.