Поймать выгоду: какие товары стоит покупать на фоне укрепления рубля

Подробности о том, что стоит покупать на фоне укрепления рубля, читайте в материале РИАМО.

Текущая ситуация с укреплением российской валюты и, как следствие, удешевлением импортной техники является временной, и уже осенью нужно ожидать смены тренда — об этом заявил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. Представители различных федеральных органов исполнительной власти из финансово-экономического блока ранее неоднократно говорили, что текущий курс рубля неустойчив и, что важнее, некомфортен для бюджета — а значит, его укрепление временное. Подробности о том, какие товары стоит покупать на фоне укрепления рубля, читайте в материале РИАМО.

Цены на какие товары сильнее всего зависят от курса рубля

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Сегодня геополитическая ситуация меняется настолько быстро, что индикаторы стабильности экономики не всегда поспевают за ней в режиме «реального времени». Однако курс обмена национальной валюты влияет на цены отдельных импортируемых товаров и на деривативы довольно быстро, говорит в беседе с РИАМО доцент Финансового университета при Правительстве РФ Елена Звягинцева.

«От курса рубля прежде всего зависят цены на товары иностранного производства, которые ввозят в Россию. Чем дороже товар, тем больше размер „скидки”. Например, текущая цена на iPhone сейчас значительно ниже по сравнению с той, которую продавцы назначали в начале 2025 года» Елена Звягинцева доцент Финансового университета при Правительстве РФ

В свою очередь член Центрального Совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов дополняет, что больше всего от курса рубля, помимо импортных товаров, зависят те, в которых много зарубежных комплектующих.

Какие товары стоит приобретать на фоне укрепления рубля

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При временном укреплении рубля выгоднее всего покупать импортные товары, особенно длительного использования и хранения, говорит Анатолий Баранов. Так можно серьезно сэкономить, а если потом перепродать после изменения курса — и вовсе заработать. Кроме того, имеет смысл приобретать отечественные произведения искусства и антиквариат — их цена в валюте вырастет, и вы окажетесь в плюсе.

«Деньги — тоже товар: купив иностранную валюту на минимуме, можно выгодно продать ее позже» Анатолий Баранов член Центрального Совета независимого профсоюза «Новый Труд»

В свою очередь старший преподаватель кафедры цифровой экономики, управления и бизнес-технологий Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) Галина Платунина на фоне укрепления рубля советует обратить внимание на следующие категории товаров:

Импортные компьютеры и ноутбуки. Если вы планируете обновление техники, это может быть хорошее время для покупки.

Программное обеспечение. Лицензии на популярные программы и приложения, которые могут стать дешевле при укреплении рубля.

Импортные товары: сейчас они могут стать дешевле, поэтому можно приобрести электронику, бытовую технику и одежду. Однако, покупая сегодня дешево иностранную модную одежду и обувь, имейте в виду, что к осени они могут выйти из моды.

Запчасти и аксессуары для автомобилей, если вы планируете ремонт или покупку нового автомобиля.

«Кроме того, импортная бытовая химия, которой привыкли пользоваться женщины в России, будет дорожать с ослаблением курса нацвалюты. Скорее всего, покупатели перейдут на альтернативы, предлагаемые местными производителями (хотя эти товары тоже подорожают из-за цен на ввозимое сырье)», — отмечает Елена Звягинцева.

Анализ рынка драгоценных камней показывает, что цены на бриллианты на мировых биржах уже много месяцев снижаются, дополняет эксперт. Это наверняка трансформируется в снижение цен на ювелирные украшения со вставками из ограненных алмазов. Российским покупательницам это дважды выгодно: укрепление рубля и снижение цен на бриллианты могут привести к более честному соотношению «цена-качество».

По словам Елены Звягинцевой, золото после ослабления рубля также будет стоить намного больше (в рублях), чем сейчас. Ценообразование этого ресурса и одновременно средства инвестиционного актива чувствительно к трендам на мировых биржах, где цены представлены в валюте. Значит, золотые украшения, сделанные иностранными ювелирами, а также золотые слитки как долгосрочная инвестиция в будущем будут стоить дороже для российского покупателя.

В какие категории товаров не стоит вкладывать деньги, когда доллар падает

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На фоне укрепления рубля Елена Звягинцева советует не вкладывать деньги в жилую недвижимость. У многих россиян нет средств для покупки собственной квартиры, а ипотечные кредиты выдаются под очень высокий процент. В такой ситуации есть смысл подождать, когда рынок жилья немного нормализуется и станет чуть доступнее для обывателя, считает эксперт.

«Если рубль упадет, выгоднее будет купить недвижимость потом, предварительно обменяв накопленные доллары по более высокому курсу. Нет никакого смысла сейчас брать отечественную одежду и обувь, особенно на будущий сезон — позже они подешевеют» Анатолий Баранов член Центрального Совета независимого профсоюза «Новый Труд»

Кроме того, по словам Галины Платуниной, в настоящее время не стоит вкладываться в такие категории товаров, как:

Товары, зависящие от внутренних цен. Например, не стоит инвестировать в строительные материалы, которые могут не снизиться в цене при укреплении рубля.

Товары, цены на которые на данный момент нестабильны: например, это некоторые виды продовольствия, на которые может влиять сезонность или другие факторы.

Инвестиции в активы, которые зависят от курса доллара: валютные инструменты или акции иностранных компаний.

Как изменится курс рубля в ближайшие месяцы

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Рубль, скорее всего, будет ослабляться в ближайшие месяцы, говорит в беседе с РИАМО Елена Звягинцева. На это, с одной стороны, влияют сезонные факторы — повышенный спрос на валюту со стороны населения в преддверии летних отпусков, а также со стороны трудовых мигрантов в летний период активной работы (для переводов за рубеж своим семьям). Другой фактор — актуальное соотношение мировых цен на нефть и курса доллара к рублю выходит за границы заложенного в российском бюджете.

«Государственными мерами сложно повлиять на мировые цены на нефть, но возможно повлиять на курс рубля в сторону ослабления, чтобы компенсировать конъюнктуру нефтяного рынка, которая в последние месяцы имеет тенденцию к снижению нефтяных цен ввиду действий ОПЕК+ по увеличению добычи нефти», — отмечает Елена Звягинцева.

К факторам, которые способны повлиять на курс рубля, Галина Платунина также относит экономическую политику и санкции. Кроме того, большое влияние на состояние национальной валюты оказывают глобальные экономические тенденции и спрос на российские товары. В целом, если позитивные тенденции в экономике сохранятся, рубль может укрепляться, но резкие изменения в мировых ценах на нефть или геополитической обстановке могут вызвать его ослабление, подчеркивает эксперт.