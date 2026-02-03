Похищение и шантаж: что известно об убийстве 9-летнего Паши в Санкт-Петербурге

В материале РИАМО рассказываем шокирующие подробности похищения и убийства 9-летнего ребенка в Петербурге и о том, что известно о подозреваемом.

Как проходили поиски 9-летнего Паши в Санкт-Петербурге

Фото - © Артем Пряхин/РИА Новости

Паша Тифитулин исчез днем 30 января. Девятилетний мальчик вышел погулять, родителям сказал, что покатается на горке, зайдет в гипермаркет на Таллинском шоссе, но домой он уже не вернулся. Его искали несколько суток волонтеры и экстренные службы. В последний раз его видели 30 января у гипермаркета около 17:00. В масштабных поисках участвовали более 200 волонтеров, сотрудников поисково-спасательных служб, полиции и следственного комитета.

Было установлено, что мальчик вышел из магазина, подошел к машине с разбитым бампером и сел в нее. 9-летний Павел часто подрабатывал на парковке магазина, предлагая водителям помыть окна за вознаграждение. После пропажи ребенка родители написали заявление в полицию, было возбуждено уголовное дело об убийстве, что позволило быстрее организовать поиски. Около 200 правоохранителей и волонтеров подключились к поискам мальчика.

Рано утром 3 февраля тело 9-летнего Паши со связанными ногами нашли в Ломоносовском районе: волонтеры заметили подо льдом одежду и портфель.

Как и из-за чего убили 9-летнего мальчика

Фото - © скриншот

Подозреваемого в убийстве Паши, 38-летнего Петра Жилкина, задержали в Псковской области на съемной квартире. По камерам удалось отследить движение внедорожника, в который сел 9-летний ребенок – машина следовала от гипермаркета до деревни Яльгелево Ломоносовского района.

Полицейские установили дом, где проживает водитель. Уличные камеры показали, что в 19 часов к этому дому подъехал «Рено Логан», откуда вышла женщина с ребенком примерно 9 лет. Женщина тут же уехала, а водитель выехал только в 20 часов. В полночь он вернулся с ней же, а рано утром 31 января она уезжает на такси. К 10 часам утра того же дня водитель уезжает на своей «Тойоте» и в 15 часов возвращается уже на мытой машине. В 16 часов он уезжает на «Рено».

2 февраля Петр Жилкин был задержан, он признался в убийстве ребенка. На допросе он сообщил, что убил и утопил мальчика.

По вскрытой оперативниками переписке можно предполагать, что преступник мог быть знаком с Пашей. Ребенок в последнем общении угрожал раскрыть какую-то информацию и требовал за нее вознаграждение в 500 тысяч рублей. После очередной встречи ребенок пропал.

В настоящее время проведен допрос подозреваемого, в ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская. С подозреваемым также будут проведены следственные действия на месте происшествия, говорится в сообщении ведомства.

Что известно о подозреваемом в убийстве Паши

Задержанному Петру Жилкину 38 лет, он родился в Луганской области. До 2010 года жил под Ростовом, потом переехал в Санкт-Петербург. Был женат, у него есть ребенок. В конце 2025 года зарегистрировался в Ленобласти как индивидуальный предприниматель. Работал в строительной сфере. В 2020 году мужчина подвергся административному наказанию за неповиновение полицейскому. Также задержанный фигурировал в уголовных делах об угрозе убийством, краже и завладевании авто.

Его соседи отзываются о мужчине в негативном ключе. Отмечают его конфликтность даже в простых бытовых вопросах: он резко реагировал на замечания. Сообщают также, что на компьютере подозреваемого обнаружена детская порнография.

Подрабатывал на парковке: что известно о семье убитого Паши

Фото - © Артем Пряхин/РИА Новости

О семье убитого Паши соседи рассказывают, что она не слишком благополучная, ведь детям периодически приходилось подрабатывать мытьем фар и окон. По словам подруги мамы Паши, семья многодетная, мама – хорошая женщина, которая очень сильно любит детей и «из кожи вон лезет» ради них, хоть и не работает. А вот об отце хороших слов не нашлось, женщина сообщила, что он наркоман и на детей ему плевать.