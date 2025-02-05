Похищение 13-летней девочки в Тюменской области: кто и зачем увез школьницу

В материале РИАМО рассказываем подробности похищения 13-летней девочки и о ходе расследования по делу.

В конце января в селе Княжево Тюменской области неизвестные дождались у школы 13-летнюю девочку, посадили ее в машину и увезли в неизвестном направлении. Школьницу быстро нашли и ее похитителей тоже. В материале разбираемся, кто и зачем увозил девочку.

Что произошло у школы в селе Княжево

30 января камеры видеонаблюдения у школы в селе Княжево Тюменской области зафиксировали момент похищения семиклассницы. Очевидцы заметили, что девочку сажают в автомобиль и сразу сообщили об этом в полицию.

На оперативном видео зафиксировано, как два человека сажают девочку в автомобиль Kia Rio темного цвета и увозят в неизвестном направлении. По данному факту СУ СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело. А в сети появились версии о том, что девочку украли цыгане, чтобы взять ее замуж.

Кто похитил школьницу и причем тут цыгане

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Телеграм-канал SHOT рассказал, что девочку караулили у школы взрослый мужчина и молодой парень с 8:00 до 14:00. В публикации предположили, что похитили ребенка представители цыганской диаспоры Тюменского района с целью выдать ее замуж.

В публикации сообщается, что подруга похищенной рассказала о ее страхах. Школьница познакомилась с парнем, который вскоре стал ее преследовать, она плакала от страха и просила подруг провожать ее домой после уроков.

Мама девочки рассказала, что знала о переписке дочери с каким-то парнем и знала, что он был другой национальности. Но женщина опровергла версию о том, что дочь похитили для свадебного обряда.

«Телефон у дочери выключен с момента ее похищения, связи с ней нет. Мы все русские христианской веры, нет такого, чтобы похищали ребенка именно для свадьбы», — сказала женщина в беседе с 360.

Сами цыгане информацию о похищении ими подростка опровергли.

«У нас по этому вопросу никаких дел нет. С чего взяли, что это цыгане? Слухи необоснованные. Кто-то ляпнул, что пропал ребенок, значит виноваты цыгане. Ранее не было такого. У нас своих детей некуда девать, чтобы воровать еще. У нас никто не ворует детей. Наверное, кто-то хочет разжечь ненависть», — прокомментировал ситуацию зампред тюменской общины цыган Гена Виноградов.

Добавляется, что семья девочки имеет цыганские корни.

Чем закончилась история с похищением девочки в Тюменской области

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По данным Следственного комитета РФ по Тюменской области, 30 января было установлено местонахождение похищенной. Нашли ее в Саратовской области – автомобиль подозреваемых был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Всех участников преступления доставили в Тюмень, а ребенка передали родителям.

По версии следствия, девочка вела переписку с подростком из Волгоградской области и по ее собственным словам, она сообщила ему, что ей 16 лет. Молодой человек решил жениться и для этого взял из дома 40 тысяч рублей, не сообщая о своих планах родителям, поехал в Княжево за своей невестой. Бракосочетание должно было состояться по обоюдному согласию в Волгоградской области.

Родители несостоявшегося жениха, узнав обо всем, поехали в Саратовскую область за сыном. Они и пытались вернуть девочку родителям, выяснив, что она соврала о своем возрасте, но их остановили сотрудники ГИБДД по ориентировке.

31 января девочку и ее похитителей нашли, подростка вернули родителям. Сообщается, что против нее не совершалось противоправных действий. Работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего продолжается, включая возможное давление на девочку.