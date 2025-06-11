ПМЭФ-2025: когда пройдет, основные темы и участники форума

О времени, месте, главных темах и участниках ПМЭФ в 2025 году, читайте в материале РИАМО.

Что такое ПМЭФ

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — это ключевое мероприятие для российских деловых кругов в контексте налаживания бизнес-связей со своими зарубежными коллегами и обсуждения важных вопросов экономического развития страны, понимания основных трендов движения экономики развивающихся рынков и места РФ в глобальном мироустройстве. ПМЭФ имеет давнюю историю: он проводится с 1997 года.

На форуме традиционно встречаются ведущие мировые лидеры и представители бизнеса с тем, чтобы обсудить самые актуальные вызовы времени и обсудить пути решения многих проблем с целью дальнейшего экономического роста.

Когда и где пройдет ПМЭФ в 2025 году

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XXVIII Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня 2025 года в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» (город Санкт-Петербург).

Главная тема ПЭМФ в 2025 году

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«Общие ценности – основа роста в многополярном мире» — так сформулирована главная тема форума в 2025 году. Они призвана отразить серьезные перемены в системе международного сотрудничества и формирование нового глобального ландшафта в экономике и политике. Заявлено, что более 600 спикеров и модераторов примут участие в работе ПМЭФ в этом году.

«Сегодняшний мир стремительно движется к системе, в которой ни одна страна не обладает монополией на принятие решений, а вместо этого формируются новые центры силы, способные предложить альтернативные модели сотрудничества. Это требует не только новых подходов к глобальной экономике, но и создания механизмов взаимодействия, основанных на доверии, взаимной выгоде и прозрачности. В этом контексте ПМЭФ становится уникальной площадкой для выработки стратегий, соответствующих реалиям XXI века», – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Деловая программа ПМЭФ-2025

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Деловая программа ПМЭФ-2025 будет состоять из более чем 150 мероприятий, которые охватывают ключевые темы развития мировой и российской экономики.

В этом году организаторы выделили пять основных треков программы:

«Мировая экономика: новая платформа глобального роста» – укрепление многополярного мира, реформирование глобальных экономических институтов, расширение торговых связей с дружественными странами. «Российская экономика: новое качество роста» – диверсификация экономики, развитие промышленного и финансового суверенитета, поддержка МСП и национальных валютных инструментов. «Человек в новом мире» – развитие человеческого капитала, социальная политика, здравоохранение и образование, включая цифровизацию государственных сервисов. «Среда для жизни» – устойчивое развитие, экология, климат, «зелёная» энергетика, урбанистика. «Технологии: стремление к лидерству» – искусственный интеллект, квантовые технологии, биотех, импортонезависимость и формирование собственных технологических экосистем.

Дополнительные мероприятия на ПМЭФ-2025

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В рамках ПМЭФ пройдет ряд важных дополнительных мероприятий помимо основной деловой программы. Среди них следующие:

Деловые форумы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и БРИКС;

Форум МСП;

Форум креативных индустрий;

Форум «Лекарственная безопасность»;

Форум «Деловой двадцатки»;

Генеральная Ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА).

Молодежная повестка на ПМЭФ-2025

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Одним из ключевых событий ПМЭФ станет Международный молодёжный экономический форум «День будущего», партнёром которого выступает международная сеть Friends for Leadership, аккредитованная при ЭКОСОС ООН. Форум объединит молодых лидеров и предпринимателей из более чем 100 стран.

Иностранные участники ПМЭФ-2025

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За два месяца более 92 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025, что на 5% выше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказывают организаторы.

«В настоящее время подтвердили участие в ПМЭФ более 92 стран и территорий. Это наглядно демонстрирует возрастающую глобальную значимость Форума как ведущей платформы для формирования новых экономических связей в условиях многополярного мира. Особенно заметно активное участие стран Глобального Юга – региона, чья роль в мировой экономике стремительно растет. В этом году, как никогда ранее, мы видим интерес к повестке Форума со стороны государств Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 выступит Королевство Бахрейн – важный партнер России на Ближнем Востоке. Широкий состав участников и разнообразие тем создают уникальные условия для выработки практических решений, основанных на общих ценностях и взаимном уважении», – отметил Кобяков.

По его данным также, на встрече с президентом и главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи обсуждались перспективы делового сотрудничества стран, в том числе в рамках ПМЭФ. Рассматривается возможность проведения круглого стола между американской и российской стороной на ПМЭФ-2025.