Питбайк-стоп: как дети гибнут на мини-мотоциклах и что с этим делать

О новой актуальной проблеме на российских дорогах и возможных путях ее решения читайте в материале РИАМО.

Тревожная статистика

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

В ноябре 2025 года Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД выпустил информационно-аналитический обзор «Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 9 месяцев 2025 года». Этот документ привлек внимание прессы статистикой по количеству ДТП, совершенных несовершеннолетними водителями. Оно выросло во всех возрастных категориях до 18 лет, причем максимальный рост (на 19,4%) зафиксирован среди водителей до 10 лет.

Несовершеннолетние стали и главными виновниками увеличения числа раненых в ДТП (рост во всех категориях до 18 лет). Кроме того, на 31,9% выросло количество погибших в происшествиях, совершенных водителями в возрасте от 14 до 16 лет.

В отдельном пункте отчета под названием «Дети-водители механических транспортных средств» эксперты НЦ БДД МВД отмечают рост основных показателей аварийности для указанной группы. Так, количество ДТП с участием несовершеннолетних водителей увеличилось на 10,2% (2 535), число погибших детей – на 15,3% (68), раненых – на 10,1% (2 500).

В большинстве ДТП (77,6%) с участием детей-водителей механических транспортных средств они управляли мототранспортом. Всего в течение девяти месяцев 2025 года произошло 1 968 (+11,2%) таких ДТП, в которых погибли 56 (+21,7%) детей и 1 940 (+10,9%) получили ранения.

Авторы отчета отдельно обращают внимание, что зарегистрировано 659 ДТП, в которых дети-водители управляли так называемыми «питбайками», являющимися спортивным инвентарем, не предназначенным для участия в дорожном движении и не подлежащим государственной регистрации. В данных ДТП погибли 23 ребенка, передвигавшихся на этих средствах передвижения, и 753 получили ранения.

Также зарегистрировано 98 ДТП, в которых дети управляли квадроциклами: в данных происшествиях погибли 5 детей и 117 получили ранения.

Что такое питбайки и почему они популярны

Фото - © РИА Новости, Константин Михальчевский

Питбайк – мини-мотоцикл, в основном предназначенный для езды по бездорожью и из-за своих размеров лучше всего подходящий для ребенка. Стоит он около 20 тысяч рублей (хотя есть и более дорогие модели). При этом продавцы, как правило, отдельно подчеркивают, что объем двигателя такого товара составляет 49,9 кубических сантиметров. Это сделано специально, потому что государственной регистрации подлежат только транспортные средства с объемом двигателя более 50 кубических сантиметров.

Так как питбайки считаются спортивным инвентарем, права для управления ими не требуются. Неудивительно, что они становятся все более популярны среди подростков – и даже, как показывает статистика МВД, среди детей до 10 лет, которым такие «игрушки» покупают родители.

В какие ДТП попадают дети на питбайках

Фото - © Алексей Крылов / Фотобанк Лори

Как правило, происшествия с участием питбайков случаются, когда их водители выезжают на дороги общего пользования – чего не должны делать в принципе. А учитывая, что правил дорожного движения они обычно не знают и никакой защитной экипировки не носят, столкновения с другими транспортными средствами часто заканчиваются печально.

«Понятно, что питбайки предназначены для катания только на специальных спортивных треках. Ездить во дворах категорически запрещено. Спортивные треки земляные или песчаные, рыхлятся и поливаются водой, чтобы снизить скорость и уменьшить травматизм при падении», – рассказал Александр Джеус, президент Федерации мотоциклетного спорта России, порталу «Милосердие».

Типичный пример ДТП с участием несовершеннолетних на питбайках: трое подростков не уступили дорогу бетономешалке, которая ехала по главной. В результате двое погибли.

Еще один недавний случай в том же Ставропольском крае и по тому же сценарию: 13-летний водитель мини-мотоцикла не уступил дорогу легковушке, но все же остался жив.

Что делать с подростками на питбайках

Фото - © Максим Соколов / Фотобанк Лори

Комментируя приведенную выше статистику МВД для «Коммерсанта», член Общественного совета Минтранса Вадим Мельников сказал, что подтвердились самые плохие опасения этого года.

«Начиная с весны шла речь про то, что питбайки очень активно покупают. Количество ДТП, аварий и смертей росло почти каждую неделю. Сейчас мы имеем печальный результат, подтвержденный уже официальными цифрами» Вадим Мельников член Общественного совета Минтранса

Государственные органы выступают с различными инициативами, нацеленными на разрешение этой тревожной ситуации. Так, в Минтрансе разработали изменения в ПДД, согласно которым запрещается выезжать на дороги общего пользования на транспортных средствах, которые не регистрируются в ГАИ. Однако сроки возможного принятия этих поправок пока неизвестны.

Предлагается ввести новые нормы и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В частности, в Госдуме озвучили идею ужесточить ответственность для родителей, покупающих питбайки детям, а в МВД и вовсе хотят конфисковать мини-мотоциклы.

При этом эксперты обращают внимание на то, что основная проблема – контролировать детей на питбайках, даже если законодательные ограничения будут приняты.

«Такие мотоциклы меньше велосипеда. Они очень быстрые, маневренные и юркие. На патрульных машинах ДПС за ними не угонишься. Подростки в большинстве случаев просто уходят от погони», – рассказала «Коммерсанту» эксперт по безопасности дорожного движения «Народного фронта» Катерина Соловьева.

По ее мнению, ключевая мера – начать проводить масштабную идеологическую работу с родителями, убеждая их не покупать такие игрушки детям. Кроме того, нужно как-то регулировать продажу и доступность питбайков и вводить механизм идентификации такой техники, считает специалист.