Пиар-акция или новый игрок на рынке: будет ли продажа авто на Wildberries пользоваться спросом

Wildberries с 18 апреля запустил продажу автомобилей. Первой машиной, которую можно будет купить на маркетплейсе, станет китайская Chery. Автоэксперты поделились с РИАМО своим мнением о том, станет ли Wildberries серьезным конкурентом для автосалонов, будет ли маркетплейс продавать авто дешевле, чем дилеры, и обрадуются ли появлению на рынке нового игрока автопроизводители.

Wildberries не станет серьезным конкурентом для автосалонов

Фото - © Фотобанк Лори

В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» считают, что запуск продаж автомобилей на Wildberries позволит привлечь клиентов, которые уже определились с выбором бренда и модели, однако крупнейший селлер не вытеснит с рынка официальных дилеров и специализированные платформы («Автокод», «Авто.ру», «Дром», «Сберавто» и т. д.), поскольку на маркетплейсах ограниченный спектр возможностей и услуг.

По словам автоэксперта Дмитрия Попова, запуск автопродаж на Wildberries — это не более чем маркетинговый ход и имиджевая история.

«До Wildberries автомобили стал продавать „Озон“, но я пока не видел ни одного человека, который купил бы машину на маркетплейсе. Если я готов оплатить покупку автомобиля сразу в полном объеме, то я поеду в автосалон, чтобы посмотреть на машину, где я смогу выторговать себе скидку и купить в комплекте резину. В 99% случаев покупка автомобиля — это серьезный шаг, перед которым человек ходит по салону, присматривается, выбирает, трогает, щупает авто снаружи и внутри. Покупатель не будет платить миллионы рублей за „кота в мешке“. Так что Wildberries не станет серьезным конкурентом автосалонов», — поделился мнением Попов.

С ним согласен автоэксперт Олег Мазай. Он отметил, что большую часть новых автомобилей сейчас покупают в кредит или в трейд-ин, а такие опции на маркетплейсах отсутствуют.

Другой собеседник, руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко, обратил внимание на то, что выбор моделей авто на Wildberries и «Озоне» пока ограничен и нет отличий по цене. По его словам, автомобили на маркетплейсах реализуют в основном сами дилеры.

«Сумма этих факторов — свидетельство того, что новый канал продаж не заменит основной — торговлю через дилерские центры, на которых останется большая часть ответственности по хранению и предпродажной подготовке авто», — сделал вывод Давиденко.

Он также добавил, что подавляющее большинство россиян (более 80%) готовы покупать автомобиль только после теста-драйва и самостоятельного осмотра.

Плюсы и минусы покупки автомобиля на маркетплейсе

Фото - © Фотобанк Лори

Автоэксперт Алексей Дубнов назвал плюсы и минусы покупки авто на маркетплейсе. К первым он относит большой выбор, возможность сравнить цены и модели на одной платформе и удобство оплаты онлайн, а к недостаткам — ограниченную возможность осмотра автомобиля перед покупкой, потенциальные риски, связанные с доставкой, а также возможные проблемы с гарантией и сервисом.

Будет ли Wildberries продавать авто дешевле, чем дилеры

Фото - © Фотобанк Лори

Автоэксперт Дубнов полагает, что цены на автомобили на Wildberries могут быть ниже, чем у дилеров, за счет снижения операционных расходов, таких как аренда и содержание автосалонов. При этом он подчеркнул, что дилеры предлагают дополнительные сервисы и услуги, которые могут оправдывать более высокую цену.

Компания «АвтоСпецЦентр» придерживается противоположного мнения: автомобили на маркетплейсах будут продаваться дороже, чем у дилеров, поскольку последние готовы предложить клиентам скидки и выгодные кредитные программы.

В свою очередь автоэксперт Дмитрий Попов считает, что стоимость автомобилей на Wildberries и у дилеров будет примерно одинаковой.

«Для того чтобы покупка авто на маркетплейсах пользовалась спросом, необходима приманка в виде низкой цены. Причем разница должна быть такой, чтобы машины стоили на Wildberries не менее чем на 20% дешевле, чем в автосалоне. А для этого их нужно завозить в страну оптом, но без большого спроса это невозможно, а его пока нет. Поэтому, скорее всего, стоимость автомобилей на Wildberries будет такой же, как в автосалоне, либо близкой к ней», — объяснил эксперт.

Будут ли производители и дилеры продавать авто через маркетплейсы

Фото - © Фотобанк Лори

По мнению Алексея Дубнова, использование маркетплейсов в качестве одного из каналов продаж машин российскими автоконцернами будет зависеть от стратегий отдельных компаний.

«Некоторые могут видеть в этом новые возможности для расширения рынка, в то время как другие предпочтут сохранить традиционный способ продажи через дилерские центры», — пояснил собеседник.

В свою очередь руководитель Ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» Владимир Безукладников подчеркнул, что для успешного развития на российском рынке автопроизводителю необходимы надежные партнеры в лице именно дилерских центров, которые занимаются не только продажей, но и обслуживанием автомобилей.

«Поэтому, если производитель начнет продавать свои автомобили через маркетплейсы, особенно по ценам более низким, чем у дилеров, последние могут выразить справедливое недовольство. Это может подорвать их позиции, а сами автоконцерны могут лишиться их поддержки», — полагает спикер.

Новые, б/у или все вместе: какие машины будут продаваться на WB

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«Аудитория маркетплейсов — более 70 миллионов человек, поэтому на платформах будут представлены как новинки автопрома, так и автомобили с пробегом, что поможет увеличить спрос», — считают в компании «АвтоСпецЦентр».

Другого мнения придерживается автоэксперт Олег Мазай. По его словам, продавать подержанные машины на маркетплейсах невыгодно, поскольку это сопряжено с рядом сложностей.

«Слишком много переменных, которые нужно будет вносить в карточки товара. Если про новый автомобиль можно выложить с десяток карточек, а потом их периодически обновлять, то с подержанными авто так не получится. Они с разными пробегами, разных годов выпуска, в разном состоянии и т. д. Плюс подержанные машины нужно тщательно проверять перед покупкой, а это никак не реализовать на маркетплейсе», — уверяет специалист.