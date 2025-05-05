Перестрелка в Махачкале 5 мая: что известно о нападении на наряд ДПС к этому часу

В материале РИАМО вся информация, которая имеется на данный момент, о перестрелке в Махачкале.

Что произошло 5 мая в Махачкале

5 мая около 14:20 в г. Махачкале, на пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова, неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД по Республике Дагестан. Правоохранители открыли ответный огонь и ликвидировали двух нападавших. «По имеющейся у нас информации, двое боевиков были нейтрализованы. Правоохранительные органы продолжают работу по поиску других возможных участников сегодняшнего печального инцидента вылазки террористов. Убедительная просьба дождаться завершения оперативных работ и не выходить на улицу!» — сообщил Абдулла Камилов, начальник отдела пресс-службы и информатизации города Махачкалы.

По данным телеграм-канала «112», нападавшие использовали автоматическое оружие.

После преступления двое злоумышленников скрылись на служебном автомобиле ДПС «Фольксваген». Сразу же был объявлен план «Перехват», ведутся поиски преступников. Также предпринимаются усилия по их задержанию. Террористов фиксируют дорожные камеры — они пытаются удрать по улицам. Местные жители помогают правоохранителям искать злоумышленников — указывают путь, куда те сбежали.

Как отреагировали власти Дагестана

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Сергей Меликов, глава Дагестана, в своем телеграмм-канале заявил, что огонь по сотрудникам открыл водитель машины. «По предварительным данным,сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь», — сообщил он.

Также Меликов добавил, что сейчас ведутся работы по выяснению обстоятельств перестрелки в городе, этим занимаются правоохранительные органы.

Глава Дагестана призвал махачкалинцев и гостей столицы соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности, а также не снимать и не выкладывать в сеть фото или видеоматериалы и доверять только проверенной информации.

«Правоохранительные органы и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия в районе происшествия», —сказано также в заявлении полицейских, которые призывают жителей сохранять спокойствие и воздержаться от посещения данного района, «чтобы не мешать работе экстренных служб».

По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), ст.166 УК РФ (угон без цели хищения) и ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Что известно о пострадавших в перестрелке в Махачкале

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В результате нападения погибли трое полицейских. Об этом сообщило МВД Дагестана в социальных сетях.

Те жители столицы Дагестана, которые стали свидетелями перестрелки, помогали полицейским найти нападавших. Они не боялись попасть под шальные пули и указывали, в какую сторону двигался автомобиль. Также местные жители помогали оказывать первую помощь пострадавшим силовикам.

Двоих выживших полицейских доставили в ближайшую больницу, где сейчас за их жизни борются медики.

Всего в Минздраве Дагестана заявили о семи пострадавших. Там уточнили, что среди них есть 17-летняя девушка. «По предварительным данным один сотрудник полиции погиб на месте, еще двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали бригадами скорой помощи. Двоих тяжелораненых боевиков также госпитализировали в стационар. Ранены оказались и двое гражданских лиц, в том числе девочка 17 лет. Тяжесть состояния врачи оценивают, как среднюю. Все пострадавшие проходят обследование и получают интенсивную терапию в крупных больницах Махачкалы, где имеется все необходимое для оказания помощи. Вопрос лечения их находится на контроле министра здравоохранения РД Ярослава Глазова», — говорится в сообщении.

Среди пострадавших оказались двое преступников. Позже Минздрав республики сообщил, что один из нападавших скончался.