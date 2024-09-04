Отставки в правительстве Украины: кто ушел со своего поста и почему

Что говорят эксперты о волне перестановок в украинском кабмине, читайте в материале РИАМО.

Третьего сентября началась целая серия отставок в украинском правительстве, которая продолжилась и на следующий день. При этом эксперты затрудняются с выводами о причинах происходящих перестановок, ограничиваясь лишь догадками.

Кто ушел в отставку в украинском правительстве 3-4 сентября 2024 года

Фото - © Дмитрий Кулеба/скриншот

Серия отставок началась 3 сентября, когда спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук объявил о том, что свои посты решили покинуть министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. Позже к ним присоединились два вице-премьера: Ольга Стефанишина, занимавшаяся вопросами европейской и евроатлантической интеграции, и Ирина Верещук, курировавшая реинтеграцию «временно оккупированных» территорий.

На следующий день, 4 сентября, стало известно о том, что в отставку подал также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

При этом глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что в результате «перезагрузки» правительство страны будет обновлено более чем на 50%.

Изменения произошли и в офисе президента Украины: 3 сентября стало известно о том, что в отставку подал заместитель главы этой структуры Ростислав Шурма.

Сам президент Украины Владимир Зеленский объяснил кадровые перестановки в правительстве приближением «крайне важной» осени.

Что означают перестановки в украинском правительстве 3-4 сентября

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Бывший украинский политик Олег Царев обратил внимание на то, что серия отставок в украинском кабмине началась после поездки главы офиса президента Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова в США. При этом, по мнению Царева, обсуждать смысл конкретных перестановок можно будет после того, как будут названы имена преемников.

Политик отметил и другой любопытный факт.

«После отставки Малюськи и Кулебы в правительстве, кроме самого премьера Шмыгаля, будет лишь 2 члена из 22, которые работают в нем с самого начала его деятельности, то есть с марта 2020-го — это вице-премьер, министр цифровой трансформации Федоров и министр Кабинета министров Немчинов» Олег Царев

Российский политолог Сергей Марков написал в своем телеграм-канале, что среди экспертов нет понимания причин смены украинского правительства.

«Явной линии не прослеживается», – полагает Марков.

При этом политолог высказал мнение, что Зеленский меняет правительство перед своей поездкой в Вашингтон, чтобы «что-то такое показать Вашингтону».

«Наиболее вероятно, чтобы понравиться Вашингтону, что дескать он борется с коррупцией в своем правительстве», – предположил Марков.

Эксперт также отметил, что поездка в США для Зеленского очень важна.

«Он хочет получить много дальнобойных ракет и начать бить ими по Москве, Санкт-Петербургу и другим целям в глубине России. Он составил список уже 250 целей. Он надеется так переломить ход войны. Он также выступит на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке. Это для него важно для фиксации, что он действующий президент, а не незаконный, как говорят в России. Но главная его цель – удары ракетами по Москве. Это прямо мечта Зеленского», – считает Марков.

«Плохо выклянчивают деньги у Запада»

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О том, что перестановки в украинском кабмине вызваны отношениями с Западом, говорят и другие российские эксперты.

Так, политтехнолог Марат Баширов считает, что смена правительства Зеленским вызвана тем, что члены кабмина «плохо выклянчивают деньги у Запада».

Эксперт также поиронизировал над фотографией заявления об отставке, поданного министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и написанного от руки.

«На Украине совсем дела швах. Ни печатных машинок, ни компов с принтерами», – написал Баширов в своем телеграм-канале.

По мнению политолога Дмитрия Солонникова, отставка главы украинского МИД вызвана намерением Запада изменить дипломатический имидж подконтрольной ему страны.

«[Кулеба] хамил лидерам государств, давал непрошеные оценки ситуациям. С точки зрения классической дипломатии, совершенно удивительный человек. Но это выражало определенную позицию Украины на тот момент. Украина хамила и могла ноги вытирать о европейских партнеров, лидеров государств, и Европа съедала. <...> Кулеба отвечал такому запросу государственной политики. Сейчас, видимо, внешние кураторы Украины сказали, что нужно менять имидж», – приводят слова эксперта «Известия».

По мнению Солонникова, президент Украины Владимир Зеленский не имеет прямого отношения к отставке Кулебы – решение было принято именно на Западе.