Отмена льготной ипотеки с 1 июля 2024: как изменятся цены на недвижимость

Как изменится стоимость жилья на «первичке» и «вторичке» с 1 июля 2024 года, когда официально отменят льготную ипотеку в России, читайте в материале РИАМО.

Действие программы льготной ипотеки закончится с 1 июля 2024 года. Эксперты рассказали, что по их мнению произойдет с ценами на недвижимость после этого.

Льготная ипотека не может быть массовой по определению

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Внедрение массовой льготной ипотеки привело к некоторым перекосам в структуре рынка недвижимости, в том числе в ценообразовании, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, отмечает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.

Такая ситуация не могла уйти от внимания финансовых властей, поэтому решение о сокращении программ льготной ипотеки до 25% от общего объема выдаваемых кредитов было своевременным и не резким, оно касалось отдельных ее элементов, говорит она. Одновременно повышалась адресность кредитования, то есть льготная ипотека не исчезла, но все более приобретала элементы коммерческого приобретения жилья, комментирует эксперт.

«Правительство как бы предлагает вспомнить, что ипотека это, прежде всего, способ коммерческого приобретения жилья и все, кто могут ее себе позволить должны понимать ответственность, которую она в себе таит. И ее развитие диктуется исходя из рыночных законов, поэтому массовой она не может быть по определению», — отмечает Казанцева.

Рост цен на недвижимость после отмены льготной ипотеки в 2024 году будет носить циклический характер

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Льготная ипотека позволила решить ряд задач в крупных городах (в сегменте новостроек), однако значительно разогрела цены, в том числе из-за высокой нормы прибыли застройщиков. Теперь строительная отрасль должна устремиться в регионы, что может также увеличить цены в них на жилье как первичного, так и вторичного рынка даже при наличии сохранившихся вариантов льготной семейной или других видов ипотеки, считает Казанцева.

Однако несмотря на увеличение расходов на строительство, девелоперы не смогут при рыночной ипотеке также увеличивать стоимость одного квадратного метра жилья в ущерб снижающемуся спросу населения, считает эксперт.

«Небольшой рост цен будет носить циклический характер, что соответствует рыночным механизмам их формирования. Одновременно существенного снижения цен на жилье в перспективе ожидать не стоит, особенно в городах-миллионниках», — высказывает свое мнение Казанцева.

После отмены льготной ипотеки будет перераспределение спроса на жилье

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Конец льготной ипотеки с 1 июля 2024 года вызывает много вопросов и опасений, говорит юрист, генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева.

«Программа, предоставлявшая гражданам возможность приобретать жилье по сниженной ставке, закончится, и это неизбежно скажется на рынке недвижимости. Ожидается, что это приведет к временному сокращению спроса на жилье и стабилизации цен. Однако важно понимать, что рынок не застынет полностью, и, скорее всего, произойдет перераспределение спроса», — полагает эксперт.

По ее мнению, сокращение количества сделок станет одной из главных тенденций. Льготная ипотека была драйвером рынка недвижимости, способствуя увеличению количества сделок и поддерживая спрос. Без этой поддержки многие покупатели могут отказаться от покупки жилья, особенно первичного, так как ставки на ипотеку вырастут. Это приведет к снижению доступности жилья для многих граждан и уменьшению продаж у застройщиков.

«Отмена льготной ипотеки может также замедлить рост цен на первичное жилье. Высокий спрос, поддерживаемый льготной ипотекой, был одной из причин роста цен в последние годы. С уменьшением доступности дешевых кредитов спрос снизится, что, в свою очередь, замедлит рост цен на новостройки. Это может сделать вторичное жилье более привлекательным для покупателей, так как цены на него могут стать сравнительно более выгодными», — комментирует Усачева.

Стоит отметить, что введение адресных программ господдержки может частично заменить льготную ипотеку. Такие программы будут нацелены на определенные категории граждан, что позволит им по-прежнему получать помощь при покупке жилья. Однако их масштаб и эффективность, скорее всего, будут значительно ниже, чем у льготной ипотеки, что не позволит полностью компенсировать ее отмену, считает эксперт.

Инвестиционный спрос на жилье после отмены льготной ипотеки 1 июля сократится

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«Инвестиционный спрос, который также сыграл свою роль в разгоне цен и росте инфляции, вероятно, сократится. Многие инвесторы использовали льготные кредиты для покупки жилья с целью его последующей перепродажи или сдачи в аренду. С прекращением льготной программы эта возможность станет менее привлекательной, что может привести к уменьшению инвестиционного спроса и, как следствие, к стабилизации или даже снижению цен на жилье», — полагает Усачева.

Несмотря на все эти изменения, банки продолжат финансировать стройки. Это важно, так как позволит избежать резкого сокращения объемов строительства и поддерживать предложение на рынке жилья. В сочетании с возможным снижением спроса это может способствовать более устойчивой и предсказуемой динамике цен, резюмирует эксперт.

Нет оснований для снижения цен на «первичке» после завершения льготной ипотеки

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Говорить о возможном снижении стоимости квадратного метра нет оснований, высказывает свое мнение коммерческий директор в инвестиционном холдинге AVA Тамара Коломийцева. Во-первых, за последние годы кратно подорожала стоимость строительных материалов и работ. Во-вторых, финансовые модели застройщиков достаточно четко регламентируются условиями проектного финансирования банков.

Девелопер может снизить цену на краткосрочный период на определенные лоты, полагает эксперт.

«Отмена льгот в данный момент стимулирует продажи и клиенты, которые планировали покупку в будущем, сейчас заключают сделки. В июле рынок отреагирует временным падением спроса, но аналитики предполагают, что появятся точечные льготные программы. Для семей с детьми программа семейной ипотеки продолжит работу», — говорит Коломийцева.

Что касается вторичного жилья здесь можно ожидать некоторого снижения цен из-за высокой ключевой ставки ЦБ и возможного ее повышения в июле и высокого первоначального взноса, добавляет она.

После отмены льготной ипотеки в 2024 году продажи замедлятся, но цены не снизятся

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Сворачивание льготных программ ипотеки приведет к замедлению продаж, но не снижению цен, уверен ведущий научный сотрудник Лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин.

«Девелоперы будут строить дольше и выводить меньше объектов на рынок, в квартиры будут продаваться долго и дорого», — говорит он.

По мнению эксперта, в существующей конфигурации рынка аномальный дисконт стоимости квадрата «вторички» к новостройкам, достигающий в некоторых сравнимых случаях 40-50%, будет постепенно снижаться. При этом можно предположить и точечные распродажи в сегменте новостроек со скидками 10-15%, однако массовой эта история не станет, считает Гатауллин.