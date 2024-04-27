Отмена комиссии за переводы и новые акцизы на вино: что изменится в жизни россиян с 1 мая

О том, какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 мая, читайте в материале РИАМО.

С 1 мая отменяются комиссии за онлайн-перевод самому себе между счетами, увеличиваются акцизы на вино и изменяются правила целевого обучения. Подробнее — далее в материале.

Отмена комиссии за перевод самому себе

Фото - © Фотобанк Лори

С 1 мая клиенты банков смогут делать онлайн-переводы без комиссии. Это касается переводов самому себе со счетов разных банков. Лимит на перевод без комиссии составит 30 миллионов рублей в месяц. В пределах этой суммы нет ограничений по суммам и частоте переводов. Переводить можно по номеру телефона или номеру счета через СБП.

При этом размер переводов без комиссии одного гражданина другому (С2С-переводы) останется прежним — 100 тысяч рублей в месяц, и комиссия останется прежней — 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысяч рублей.

Важно понимать, что без комиссии самому себе можно будет отправлять деньги только через мобильный банк. Не будет работать правило, если переводить в отделении банка в присутствии физлица или его представителя и если перевод осуществляется по номеру карты, то есть по правилам платежных систем, в рамках которых их выпустили. В этом случае не всегда удается определить, что человек делает перевод самому себе.

Новые правила целевого обучения с мая 2024 года

Фото - © Фотобанк Лори

С 1 мая вступают в силу изменения по приему абитуриентов на целевое обучение. Согласно новым правилам, заказчик целевого обучения будет размещать свои предложения на платформе «Работа в России», созданием которой занимается Минтруд России. Этот портал интегрирован в суперсервис «Поступление в вуз онлайн», и абитуриенты смогут подавать заявки на заключение договора прямо на портале «Госуслуги». Таким образом, документы автоматически передаются на суперсервис, и абитуриенту не нужно прикреплять сканы подтверждающих документов.

Цифровая платформа дает возможность видеть все предложения в целом по стране и выбрать любой регион для прохождения целевого обучения. Это дает уникальный шанс для выстраивания индивидуальной карьеры. По словам министра Минобрнауки Валерия Фалькова, новый механизм позволит значительно повысить эффективность целевого обучения и ответить на те вызовы, которые стоят перед рынком труда.

С 1 мая 2024 года договор о целевом обучении будет заключаться после зачисления абитуриента и до начала учебного года. Кроме того, согласно новым правилам, при приеме в рамках целевой квоты на программы бакалавриата и специалитета абитуриент сможет подать заявление в один вуз на одну образовательную программу и заключить договор с одним заказчиком.

Минимальный срок отработки останется прежним — три года, а максимальный сокращен до пяти лет.

Новые акцизы на вино и шампанское с 1 мая

Фото - © Unsplash.com

С 1 мая вырастут акцизы на вино и шампанское.

Акциз на вино вырастет с 34 рублей за литр до 108 рублей. С 1 января 2025 года акциз составит уже 112 рублей за литр, а еще через год — 116 рублей.

Акциз на игристые вина и российское шампанское вырастет с 45 рублей за литр до 141 рубля. С 1 января 2025 года ставка повысится до 147 рублей, а через год — до 153 рублей за литр.

Но российские вина все же будут в более выгодном положении, так как на них нет пошлины. Кроме того, на вина из недружественных стран пошлина увеличена с 12,5% до 20%. А российские виноделы получат налоговый вычет. Таким образом, сильного роста цен на российские вина и шампанское не ожидается.

С мая в магазинах РФ нельзя будет купить просроченное молоко

Фото - © Фотобанк Лори

В крупных торговых сетях с 1 мая нельзя будет на кассе купить просроченную и нелегальную молочную продукцию и воду. Такой товар просто не смогут пробить на кассе. Под крупной торговой сетью понимается 50 и более торговых точек, которые принадлежат одному или нескольким юридическим лицам, входящим в единую группу.

Кроме того, покупатели будут защищены и от приобретения БАДов, не зарегистрированных в системе «Честный знак». Продажа просроченной и запрещенной продукции будет автоматически заблокирована на кассе.

Перерасчет пенсий летчикам и шахтерам в мае 2024

Фото - © Фотобанк Лори

С 1 мая пенсии пересчитают тем, кому в апреле исполнилось 80 лет. Помимо такого традиционного повышения фиксированную выплату удвоят пожилым людям с первой группой инвалидности. Пересчитают пенсии и бывшим членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, и работникам угольной промышленности. Выплаты им положены в связи с вредными и тяжелыми условиями труда.

Перерасчет будут производить в зависимости от суммы взносов по дополнительным тарифам, а также от пеней и штрафов, фактически поступивших в бюджет СФР в предыдущем квартале от организаций, использующих труд летчиков и шахтеров. Корректируют такие доплаты раз в квартал. Доплаты считают индивидуально для каждого получателя в зависимости от его заработка и специального стажа.

Граждане смогут расторгать договор с НПФ

Фото - © Фотобанк Лори

С 6 мая клиенты негосударственных пенсионных фондов смогут в течение 14 дней расторгать договор, который был оформлен через агента. Это так называемый период охлаждения. До этого норма была добровольной и ее вводили лишь некоторые НПФ.

Также обновленный базовый стандарт вводит необходимость добавления большего количества сведений в ключевой информационный документ, который клиенты получают перед заключением договора негосударственного пенсионного обеспечения. Там теперь должен быть раздел о системе гарантий на случай, если НПФ обанкротится или у него аннулируют лицензию — будут указаны размер возмещения и порядок выплат.

Кроме того, НПФ обязан обеспечить безубыточность инвестиций. В ключевом информационном документе будет прописано, что фонд обязан отражать на пенсионном счете НПО результаты инвестирования денег клиента. Если НПФ понес убытки, он должен восполнить пенсионный счет клиента на эту величину.

Родственники пропавших будут сдавать ДНК

Фото - © Фотобанк Лори

Геномная регистрация родственников пропавших станет обязательной с 15 мая. Геномная регистрация необходима для идентификации пропавших, а также для установления личности неопознанных погибших людей.

В список людей, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, войдут кровные родственники пропавших — родители, дети, полнородные братья и сестры. Ранее в список входили подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, осужденные, а также неустановленные лица, биологический материал которых был изъят в ходе следственных действий.

Геномная информация будет храниться до того момента, пока пропавшего не найдут, но не более 70 лет. Биоматериалы будут уничтожаться, если местоположение пропавшего было установлено или его тело было идентифицировано.