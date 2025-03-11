Освобождение Суджи и Курской области: как проходит мартовское наступление ВС РФ

О решающей попытке полностью выбить украинскую армию со «старой» территории России читайте в материале РИАМО.

С наступлением весны российская армия начала новый этап активного наступления в оккупированной ВСУ части Курской области. На этот раз он имеет все шансы закончиться полным успехом и привести к окончательному освобождению региона.

Как началось мартовское наступление ВС РФ в Курской области

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В последние недели зимы основной фокус усилий ВС РФ был направлен на перерезание трасс снабжения группировки ВСУ в Курской области. Утром 7 ноября российский блогер Юрий Подоляка со ссылкой на украинские медиаресурсы сообщил, что российской армии удалось вбить глубокий клин (до 4 километров) южнее Суджи, в районе деревни Куриловка, и фактически выйти на альтернативную трассу снабжения Суджи. Противник пользовался этой дорогой в условиях устойчивого огневого контроля за главной трассой снабжения, который был установлен ранее после успехов ВС РФ в селе Лебедевка.

В тот же день Подоляка написал об освобождении населенных пунктов Старая Сорочина, Николаевка и Никольский в северной части оккупированного Украиной участка Курщины. По словам блогера, «противник уходил оттуда, особо не сопротивляясь».

«После того как мы вынесли мосты, по которым шло снабжение их группировки на севере, там у ВСУ совсем все плохо с боевым духом, ротацией и снабжением», – рассказал Подоляка.

Также 7 марта блогер сообщил о контроле российской армии над пограничным населенным пунктом Новенькое, расположенном в Сумской области Украины.

На следующий день информация об освобождении Викторовки, Николаевки и Старой Сорочины появилась в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

Развитие успеха в Курской области 8 марта. Операция «Поток»

Фото - © РИА Новости, Станислав Красильников

В районе полудня 8 марта Подоляка, как и ряд других военных блогеров, сообщил о прорыве фронта ВСУ в Курской области сразу в нескольких местах. В этот праздничный день российская армия начала бои за город Суджу – самый крупный населенный пункт, захваченный ВСУ в Курской области.

В тот же день стало известно, что успех российской армии был достигнут благодаря дерзкой операции российской армии, которая вышла в тыл украинцам по трубе газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». В последующие дни стали появляться все новые детали этой операции (получившей название «Поток»).

«Пройти, проползти почти 16 километров по узкому грязному тоннелю в 1,45 метра диаметром с парами от остатков сжиженного газа, сидеть в трубе в ожидании команды на штурм еще несколько дней… Это не предел человеческих возможностей, это далеко за ним», – написали об этой операции ее участники, группа спецназа «Ахмат».

К вечеру 8 марта Подоляка сообщил об установлении контроля за промзоной Суджи, а также о ряде «котлов», в которые попали подразделения украинской армии вследствие неожиданного наступления ВС РФ.

Утром 9 марта Минобороны РФ официально заявило о контроле за Лебедевкой Курской области и Новеньким Сумской области, а к вечеру того же дня – об освобождении Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы.

Как сообщил военкор Александр Коц, в освобожденной Малой Локне бойцы 9-го мотострелкового полка смогли забрать тело своего комбата Сергея Чебнёва, вдове которого незадолго до этого президент России Владимир Путин вручил «Золотую звезду» Героя России. Подполковник Чебнёв погиб в Малой Локне 18 августа 2024 года в неравном бою с превосходящими силами противника.

Кульминация наступления ВС РФ в Курской области

Фото - © РИА Новости, Станислав Красильников

Утром 11 марта в сводке Минобороны было объявлено об освобождении сразу 12 населенных пунктов Курской области: Агронома, Богдановки, Бондаревки, Дмитрюкова, Зазулевки, Ивашковского, Колмакова, Кубаткина, Мартыновки, Михайловки, Правды и Южного. Согласно сообщению ведомства, в совокупности площадь освобожденной территории составила более 100 квадратных километров.

В тот же день украинский журналист Анатолий Шарий написал, что под контролем ВСУ остались только Суджа, Рубанщина, Гоголевка, Гуево и Горналь.

«Менять больше нечего», – резюмировал Шарий, имея в виду якобы планировавшийся обмен оккупированной ВСУ территории Курской области на участки территории Украины, занятые российской армией.

Также в полдень 12 марта Шарий написал, что РФ контролирует 15% Суджи.

«Это конец гениальной операции Зеленского. Итог – тысячи трупов и «пропавших без вести», которых никогда не найдут», – добавил журналист.

Через несколько часов Юрий Подоляка написал, что по состоянию на 16:00 «формально Суджа (в админграницах) уже освобождена».

«То, что не освобождено – это пригороды Гончаровка, Заолешенка и Заолешенский. Причем наши штурмовики настроены на плечах противника сегодня закончить освобождать и их. Противник уже особо не упирается и кто может убегает в Сумскую область», – написал блогер.

На момент публикации материала официальной информации от Минобороны об освобождении Суджи нет.