Мобилизация в 2024 году: почему обсуждают и будет ли вторая волна

Российские военкоры и эксперты начали обсуждать возможность мобилизации в России после президентских выборов. Некоторые из них утверждают, что новая волна мобилизации с большой долей вероятности – явление неизбежное. При этом власти неоднократно заявляли о том, что в мобилизации после президентских выборов-2024 в России нет необходимости. Подробнее о том, что говорят о мобилизации в России, читайте в материале РИАМО.

Что пишут военкоры о возможности мобилизации в России в 2024 году

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Сегодня ряд военкоров и экспертов утверждает, что новая волна мобилизации с большой долей вероятности – это явление неизбежное. В частности, автор военного Telegram-канала «Рыбарь», экс-сотрудник пресс-службы МО РФ Михаил Звинчук считает, что основной вопрос сейчас – ротация мобилизованных с целью замены тех, кого призвали осенью 2022 года.

Telegram-канал «Vault 8. Убежище №8» пишет, что мобилизованных в первую волну стоит заменить из-за достижения пределов прочности психики и здоровья. Автор канала считает, что мобилизацию стоило бы провести сразу вслед за выборами президента после 17 марта 2024 года. В свою очередь Telegram-канал «Два майора» подчеркивает, что наращивание численности Вооруженных сил РФ в зоне СВО необходимо для проведения дальнейшего наступления. Сейчас есть потребность в численном превосходстве над противником, а без дополнительной мобилизации этого достичь сложно.

Военкоры утверждают, что летом ВС РФ могут планировать крупномасштабное наступление с целью выхода к границам Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. А для таких маневров нужно большое число подготовленных людей. В то же время российские власти утверждают, что из-за большого числа добровольцев, заключающих контракт с Минобороны, мобилизация в стране не нужна тем более, что план по контрактникам перевыполнен. Зампред оборонного комитета Совета Федерации Сергей Муратов также отметил, что «тотальная мобилизация не обсуждается нигде».

Чем закончилась частичная мобилизация в России

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

О начале частичной мобилизации в России 21 сентября 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. Месяц спустя, 28 октября, Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что мобилизационные мероприятия в стране завершены. Согласно данным Минобороны РФ, в рамках частичной мобилизации были призваны 302 503 человека из 1430 муниципальных образований.

При этом 33 тысячи из них прибыли в военкоматы до получения повестки, об этом конце декабря 2023 года сообщило издание РБК. По данным издания, Минобороны представило социальный портрет мобилизованного. Средний возраст мужчин – 35 лет, большинство из них служили в армии, более половины женаты и имеют детей. У 7% мобилизованных есть высшее образование, у 30% – среднее профессиональное, у 63% – среднее. У 89% мужчин до мобилизации была работа, у 40% из них – более 10 лет стажа. При этом отсрочку от частичной мобилизации получили 834 224 гражданина России, включая сотрудников IT-сектора, банковской системы, энергетических компаний, сельского хозяйства, СМИ и других отраслей.

Согласно данным Минобороны, около 30,7% получивших отсрочку являются IT-специалистами, их количество составляет 256,1 тыс. человек. Кроме того, право на отсрочку получили работники банковской системы (20,4% или 170 тыс. человек), энергетических компаний (12,4% или 103,1 тыс. человек), сельского хозяйства (6,5% или 54,5 тыс. человек), средств массовой информации (5,2% или 43,7 тыс. человек) и других отраслей (24,8% или 206,9 тыс. человек).

Что говорили о второй волне мобилизации в России

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Российские власти неоднократно опровергали возможность проведения второй волны мобилизации в стране. В частности, 21 ноября 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что власти не обсуждают вторую волну мобилизации.

6 декабря того же года Песков заявил, что поступает много вопросов о возможности проведения второй волны мобилизации.

«Очень много провокационных сообщений, надо ориентироваться на информацию Минобороны РФ и президента», – подчеркнул Песков.

21 декабря 2022 года о том, что второй волны мобилизации не будет, заявила и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она напомнила о словах президента РФ Владимира Путина, что в новой волне мобилизации нет никакой государственной необходимости.

«Как член Совета безопасности скажу: второй волны мобилизации не будет. Тема не обсуждалась, ее нет в повестке», – отметила Матвиенко.

По ее словам, слухи о якобы второй волне частичной мобилизации могут быть инструментом против России в информационной войне. Между тем на протяжении следующего, 2023 года, возможность второй волны мобилизации также неоднократно опровергалась. В частности, 13 февраля Дмитрий Песков завил, что информация о возможности начала второй волны мобилизации отсутствует.

Месяц спустя, 14 марта, Песков повторил, что вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается. О том, что планов по второй волне мобилизации в РФ нет, 31 марта также заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ, контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации», – сказал он.

По словам Цимлянского, тех, кто призван на военную службу, и добровольцев хватает для выполнения всех поставленных задач.

С чем связано создание единого реестра воинского учета

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Минувшей весной в России заговорили о создании единого реестра военнообязанных и электронных повестках. Как подчеркнул Дмитрий Песков в апреле 2023 года, создание в стране понятной, быстрой и информативной системы воинского учета очень важно. По словам Пескова, все изменения касаются только вопросов воинского учета, но никак не мобилизации.

Между тем в том же месяце СМИ сообщили о заявлении депутата Госдумы Александра Бородая, согласно которому вторая волна мобилизации может понадобиться для отражения контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Комментируя его слова, Дмитрий Песков подчеркнул, что «разговоров о «второй волне» мобилизации в Кремле не ведется».

Как отметило в апреле 2023 года издание Exxpress, отсутствие у Кремля планов проводить волну частичной мобилизации должно вызвать тревогу у Украины. Российская армия может противостоять украинским военнослужащим с помощью войск, которые уже дислоцированы на востоке Украины. И это должно тревожить киевские власти.

Наконец, 14 декабря 2023 года президент России Владимир Путин во время традиционной прямой линии и большой пресс-конференции отметил, что на сегодня нет необходимости в проведении второй волны мобилизации. Глава государства заявил, что к концу 2023 года на СВО отправятся 500 тысяч человек.

«На сегодняшний день необходимости во второй волне мобилизации нет», – сказал российский лидер.

Также глава государства отметил, что в зоне СВО сформированы полки по обслуживанию техники. По его словам, среди мобилизованных оказалось много хороших специалистов и многие из них отлично выполняют свои обязанности.

Что сказал Песков о мобилизации в России 5 сентября 2024 года

5 сентября на Восточном экономическом форуме пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют объявлять новую волну мобилизации.

«Обсуждений таких не ведется», — сказал он.

Также Песков отметил, что число желающих заключить контракт с Минобороны для участия в СВО растет постоянно.

«Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты», — сказал Песков ТАСС.