Остановит ли Индия закупки российской нефти и насколько это критично для РФ

Что происходит между Индией и США

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Попытки администрации президента США Дональда Трампа повлиять на торговлю нефтью между Россией и Индией начались еще в августе 2025 года. Так, 4 августа 2025 года Трамп заявил, что поднимет таможенные пошлины для Индии, обосновав это следующим образом: «Индия не только закупает огромное количество российской нефти, но и перепродает значительную ее часть на открытом рынке, получая при этом большую прибыль. Их не волнует, сколько людей в Украине гибнет от российской военной машины. В связи с этим я существенно увеличу тариф, который Индия платит США».

Соответствующий указ о введении дополнительной 25-процентной пошлины американский президент подписал два дня спустя.

Помимо риторики о спонсировании Индией «российской военной машины», отдельные официальные лица США не стеснялись озвучивать и реальную причину торговых мер, предпринимаемых в отношении азиатского гиганта. Так, министр энергетики США Крис Райт прямо заявил, что его страна намерена стать основным экспортером энергоносителей в страны Азии, потеснив с рынка Россию – ровно так же, как она проделала это с Европой.

«Крупнейшим источником импорта нефти для Европы была Россия. Крупнейшим источником импорта природного газа для Европы была Россия. США перенаправляют эти поставки в Европу вместо России. Мы ведем обсуждение этого же с азиатскими странами. Диалог с Индией в этом еще ранний», — сказал чиновник в комментарии Fox Business.

В октябре Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил ему о готовности прекратить закупки российской нефти. При этом никаких подтверждений со стороны Моди не было. Позже в том же месяце Америка нанесла по российскому нефтяному экспорту еще один удар: были введены санкции против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛА» – крупнейших компаний РФ в этой области.

27 января министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что импорт российской нефти Индией снизился примерно на 28% с пикового уровня, поскольку появились новые источники поставок. По его словам, поставки снизились до 1,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 1,8 миллиона и могут снизиться еще больше. Пури добавил, что Индия, третий по величине в мире импортер нефти, стремится увеличить торговлю энергоносителями с Канадой и США.

6 февраля США и Индия опубликовали совместное заявление о том, что готовы заключить временное торговое соглашение. Кроме того, Трамп своим новым указом отменил дополнительную 25-процентную таможенную пошлину для Индии, введенную в августе 2025 года – правда, с оговоркой, что она может быть введена опять, если Индия «возобновит прямой или непрямой импорт нефти из Российской Федерации».

Несмотря на все заявления Трампа о том, что Индия больше не будет покупать российскую нефть, посол России в этой стране Денис Алипов утверждает обратное. По словам дипломата, РФ по-прежнему остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, несмотря на попытки Запада помешать этому сотрудничеству. «В настоящее время наблюдаем очередную корректировку нефтяного рынка страны, связанную с желанием здешних игроков минимизировать риски вторичных санкций. Так происходило и раньше, когда западники вводили санкции, но мы каждый раз с индийскими партнерами находили возможности продолжения взаимовыгодного сотрудничества. Проведена большая работа по выстраиванию новых платежных механизмов, обеспечению страхового покрытия, развитию альтернативных транспортно-логистических маршрутов», – отметил посол.

Как изменился экспорт нефти из России в Индию

Фото - © телеграм-канал "Госплан ENERGO"

Согласно данным компании Kpler, которые приводит телеграм-канал «Госплан ENERGO», потоки российской нефти в Азию начали заметно перераспределяться: на фоне снижения закупок со стороны Индии Китай нарастил импорт до максимумов почти за год. Так, в январе поставки российской нефти в КНР достигли 1,64 миллиона баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с марта 2024 года. При этом поставки в Индию заметно упали, начиная с декабря 2024-го. В январе 2025-го они составили немногим больше 1 миллиона баррелей в сутки (впрочем, по данным Reuters, этот показатель равен 1,215 миллиона баррелей).

Остановит ли Индия закупки российской нефти

Фото - © РИА Новости, Максим Богодвид

Как рассказал «Рамблеру» директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев, с точки зрения перспектив российского морского экспорта в Индию ситуация действительно ухудшается, однако говорить о том, что поставки полностью прекратятся, было бы большим преувеличением.

«По сравнению с прошлым годом поставки нефти из России в Индию снизились примерно вдвое – с 1,8 миллиона баррелей в сутки до 0,9-1,1 миллиона баррелей в сутки. Однако подобную волатильность мы наблюдали и ранее. И сейчас никто не может точно сказать, не восстановится ли уровень экспорта в течение года до 1,4 миллиона баррелей в сутки», – отметил специалист.

По словам Белогорьева, текущие отказы индийских компаний от российской нефти в первую очередь связаны не с торговым соглашением между США и Индией, а с американскими санкциями, введенными в отношении «Роснефти» и «Лукойла». Кроме того, на ситуацию оказывают влияние запрет ЕС на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, который напрямую затрагивает ряд индийских НПЗ.

«Соответственно, сейчас индийские импортеры переоценивают санкционные риски, а также пытаются понять, насколько реально будет администрироваться запрет со стороны ЕС, как его можно будет обойти. От этого в дальнейшем во многом будут зависеть объемы российских поставок нефти в Индию. Но об обнулении поставок пока говорить точно не приходится», – уверен директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Алексей Белогорьев директор по исследованиям Института энергетики и финансов

По его мнению, наиболее вероятным сейчас выглядит сценарий сокращения экспорта нефти в Индию до уровня 0,9 - 1,4 миллиона баррелей в сутки.

Примерно о том же говорят индийские нефтяные аналитики. Так, Вандана Хари, эксперт по энергетике и основатель сингапурской компании Vanda Insights, занимающейся анализом энергетических рынков, считает сокращение нефтяного импорта из России в Индию до нуля маловероятным. Правда. ее прогноз не такой оптимистичный, как у Белогорьева. «Импорт может сократиться со среднего уровня около 1,6 миллиона баррелей в сутки в 2025 году до примерно 0,5 миллиона баррелей в сутки», — полагает эксперт.

Ведущий аналитик по нефтепереработке и моделированию в компании Kpler Сумит Ритолия считает, что снижение импорта российской нефти в Индию в ближайшее время маловероятно. «Объемы, по всей видимости, останутся примерно на прежнем уровне в течение следующих 8−10 недель, продолжая играть ключевую роль в сложной системе нефтепереработки страны. Сдерживающим фактором служат значительные скидки на флагманский сорт российской нефти Urals по сравнению с эталонным Brent. По прогнозам, импорт сохранится в диапазоне 1,1−1,3 миллиона баррелей в сутки в первом квартале (январь — март) и в начале второго квартала (апрель — июнь)», — спрогнозировал аналитик.

Как отмечал еще в августе 2025 года вице-президент компании Rystad Energy по анализу товарных рынков Мариано Алонсо, российская нефть имеет преимущество перед американской на индийском рынке, поэтому заменить первую на вторую будет непросто.

Как пояснял аналитик, порядка 60% потребляемой Индией нефти приходится на среднесернистую нефть, 30% – на легкую и 10% – на тяжелую. «В гипотетическом сценарии, когда добыча в США включала бы баррели среднесернистой нефти, Индия, вероятно, закупала бы больше нефти в США, а не в России. Однако американские баррели в основном состоят из легкой малосернистой нефти – марки, которую Индия также производит внутри страны, и в которой в настоящее время испытывает не слишком большую потребность», – подчеркнул Алонсо. А вот российская нефть относится к среднесернистой, что и дает ей конкурентное преимущество.

Вырастет количество серых схем, но России все равно будет непросто

Фото - © Михаил Коханчиков / Фотобанк Лори

Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам», также считает полный отказ Индии от российской нефти маловероятным, даже несмотря на достижение определенных договоренностей между Индией и США. «Российская нефть является сырьем высокого качества и к тому же продается со значительными скидками. По всей видимости, мы будем продолжать наблюдать рост так называемых серых схем – увеличение количества танкеров теневого флота, операций перегрузки нефти в нейтральных водах (STS), отключаемые трекеры у танкеров (спуфинг) и прочее. Таким образом, мы скорее согласны с теми экспертами, которые утверждают, что вполне вероятно увеличатся отгрузки российского сырья в адрес неизвестных покупателей при сохранении общих объемов экспорта. Напомним, что похожая схема, например, наблюдается в части поставок иранской нефти в Китай», – пояснил эксперт.

Дудченко считает, что риски для российского бюджета находятся прежде всего в цене российского сырья. «Мы уже наблюдаем рост дисконтов на российские сорта нефти, что негативно сказывается на нефтегазовых доходах. Например, за январь удалось заработать чуть более 390 миллиардов рублей, что существенно ниже аналогичного показателя год назад и ниже цифры за декабрь 2025 года. Полагаем, что по мере адаптации бизнеса дисконты при прочих равных все же снизятся в течение текущего года, однако выполнение бюджетного плана по НГД в 8,9 триллиона рублей за 2026 год остается под большим вопросом», – спрогнозировал специалист.