Особые экономические зоны в Подмосковье: уникальные условия для развития бизнеса

Что такое особые экономические зоны и почему они эффективны для привлечения инвестиций, читайте в материале РИАМО.

Подмосковье обладает уникальным опыт в части создания и поддержания деятельности предприятий в особых экономических зонах (ОЭЗ). Каждый четвертый рубль налогов, выплаченных резидентами ОЭЗ, уплачен подмосковными резидентами, каждое шестое рабочее место из общего числа всех ОЭЗ в России создано на территории Московской области — такая статистика была приведена на II Международном форуме ОЭЗ России — 2024, состоявшемся в Дубне в начале октября. Почему ОЭЗ — это действительно благоприятная территория для бизнеса, читайте в материале РИАМО.

Что такое ОЭЗ и какие у них преференции в Подмосковье

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Особая экономическая зона (ОЭЗ) — это территория, где действуют специальный правовой статус, а также специфические (отличные от общих действующих в России) налоговые, таможенные и иные правила для ведения предпринимательской деятельности.

Бизнес получает в таких местах серьезные преференции — например, предприниматели могут не платить налоги или арендовать землю по сниженной ставке на какое-то время.

Так, резиденты подмосковных ОЭЗ на десять лет освобождаются от налога на имущество. Для них действует льготная ставка налога на прибыль: в первые восемь лет компания освобождается от этой выплаты в бюджет субъекта, в следующие шесть лет она составляет 5%, а далее — 13,5%. В течение пяти лет предпринимателям не нужно платить земельный и транспортный налоги. Кроме того, для них предусмотрено освобождение от НДС импорта товаров, используемых для реализации инвестиционных проектов на территории ОЭЗ.

В 2025 году ОЭЗ в России станет больше

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О том, что в РФ планируется создать еще десять новых площадок с особым экономическим режимом, рассказал заместитель председателя правительства России Александр Новак, выступая на Международном форуме ОЭЗ, который прошел в начале октября в Дубне.

На сегодняшний день в России действуют 53 особые экономические зоны, в которых работают 1200 резидентов. Общий объем заявленных инвестиций в ОЭЗ составляет 6,2 триллиона рублей, из которых 2 триллиона рублей уже вложено. Вклад ОЭЗ в ВВП страны оценивается в 1,2 триллиона рублей в год, а количество созданных рабочих мест достигло 83 тысяч. При этом, согласно планам правительства, показатели числа рабочих мест будут удваиваться, а существующие площадки расширяться.

Зампред правительства РФ посетил несколько площадок в Дубне, и, по его словам, был действительно впечатлен увиденным -- современными высокотехнологичными производствами, молодыми кадрами, чистым бережливым производством. Как отметил Новак, ОЭЗ — очень эффективный инструмент для привлечения прямых инвестиций.

«Самое главное — у компаний огромные планы развития. Есть предложения по вложению новых инвестиций, по импортозамещению. Смотрели производство плат, компьютеров, ноутбуков — это высочайший уровень, полная конкурентоспособность с тем, что сегодня делается в мире в этом направлении» Александр Новак заместитель председателя правительства России

По мнению зампреда правительства, этот инструмент потенциально будет способствовать реализации национальных целей, тем более что ОЭЗ уже доказали свою эффективность.

Многое уже сделано: созданы инструменты льгот, инструменты возмещения расходов на создание инфраструктуры. В рамках реализации национальной цели Правительством РФ совместно с федеральными органами исполнительной власти и Министерством экономического развития сейчас дорабатывается национальный проект «Эффективная конкурентная экономика», в котором найдет свое отражение в том числе поддержка ОЭЗ и тех инструментов, которые сегодня уже работают.

«Мы не намерены останавливаться на достигнутом. На встрече с руководителями предприятий обсудили предложения по дальнейшему совершенствованию работы инструментов привлечения инвестиций в рамках ОЭЗ», — сказал Новак.

Благоприятной тенденцией является то, что около 100 организаций, зарегистрированных в ОЭЗ в РФ — иностранные компании.

«Иностранный бизнес также имеет возможность участвовать в ОЭЗ, привлекать инвестиции, развивать собственное производство. Мы будем в том числе продолжать поддерживать это партнерство и создавать условия для него», — пообещал зампред правительства.

Что сказал губернатор Андрей Воробьев о развитии ОЭЗ Подмосковья

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По словам губернатора Андрея Воробьева, Подмосковье заинтересовано в дальнейшем расширении своих площадок в ОЭЗ.

«Главная цель в том, чтобы каждый, кто приходил в наши индустриальные парки, в ОЭЗ, реализовывали свою мечту в полной мере, с прибылью и внедрением всего самого умного и полезного — и для человека, и для нашей страны. Мы надеемся, что сможем доходчиво убедить и подтвердить своими действиями, что мы открыты к сотрудничеству с иностранными партнерами. Нам интересны ваши идеи, мы понимаем, что сегодня как никогда мы должны делать встречные шаги в разных направлениях — будь то инфраструктура или жилье. ОЭЗ „Дубна“ мы планируем расширять уже в третий раз. Это всегда очень приятно, потому что приходят новые компании, а те, кто уже реализовал проект, дальше расширяются. Это значит, что наше партнерство несет совершенно конкретный результат», — сказал глава региона на форуме.

Воробьев подчеркнул, что молодые талантливые люди, которые приезжают работать в экономические зоны — в Дубну и другие — имеют возможность самореализации, получают интересную работу и достойное вознаграждение за нее.

Все пять экономических зон Московской области заполнены партнерами, и власти региона предпринимают усилия для того, чтобы каждое новое предприятие чувствовало поддержку.

«Всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое, когда есть инфраструктура, есть площади, где можно в короткий срок поставить станки и реализовать свою бизнес-модель», — отметил глава региона.

ОЭЗ в Московской области: особые условия для бизнеса в разных отраслях

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Сейчас в Московской области действуют 216 резидентов ОЭЗ и функционирует пять ОЭЗ.

ОЭЗ в Московской области следующие:

ТВТ «Дубна. ТВТ «Исток» из Фрязина. ППТ «Ступино Квадрат». ППТ «Кашира». ППТ «Максимиха».

ОЭЗ ТВТ «Дубна» и ОЭЗ ТВТ «Исток» из Фрязина относятся к особым экономическим зонам технико-внедренческого типа. Еще три подмосковные ОЭЗ являются экономическими зонами промышленно-производственного типа. Это ОЭЗ ППТ «Ступино Квадрат», ОЭЗ ППТ «Кашира» и ОЭЗ ППТ «Максимиха».

«Бизнес охотно заходит на площадки особых экономических зон. Совокупный объем фактически вложенных инвестиций компаний в подмосковных ОЭЗ уже составляет почти 200 миллиардов рублей. За счет особых условий ведения предпринимательской деятельности экономический эффект в части налоговых поступлений резидентов носит для региона нарастающий характер. Объем отчислений таких компаний растет постепенно, по мере развития и укрепления их бизнеса и повышения на них фискальной нагрузки», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также отметила, что на текущий момент совокупный объем налоговых отчислений резидентов подмосковных площадок в бюджеты всех уровней составляет порядка 50 миллиардов рублей. Одновременно общая экономия компаний-резидентов на налоговых льготах за все время работы превысила уже 15 миллиардов рублей.

На предприятиях, которые работают на территории ОЭЗ Московской области, трудоустроены более 13,6 тысячи специалистов. Важно, что рабочий штат состоит в основном из высококвалифицированных кадров. Такая ситуация сложилась из-за специфики деятельности большинства резидентов подмосковных ОЭЗ, которые работают на площадках технико-внедренческого типа.

Московская область предлагает особые условия ведения бизнеса для компаний из самых разных отраслей — здесь могут работать и высокотехнологичные стартапы, и крупные производственные предприятия. Наличие самой разной инфраструктуры на территории непосредственно ОЭЗ дает возможность привлекать инвесторов с любым уровнем бюджета: можно вкладывать средства в реализацию проектов с нуля, когда предприятие только строится, а можно размещать бизнес уже в готовых помещениях.