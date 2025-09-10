Осенний прыжок доллара: вырастет ли американская валюта до 90 рублей

Каким будет курс доллара осенью 2025 года, читайте в материале РИАМО.

Курс доллара к рублю осенью будет крепнуть, несмотря на проблемы, которые, по данным экспертов, испытывает американская экономика, и на снижение индекса валюты США (DXY) в мире. Видимо, в России доллар идет своим, особым, путем из-за специфики отечественных экономических реалий. Каких величин курса американской валюты можно ожидать осенью 2025 года, читайте в материале РИАМО.

Экономика США: котировки доллара в мире падают

Фото - © Sergakoff / Фотобанк Лори

С начала августа индекс доллара (DXY) находится под давлением из-за ухудшения экономики, роста безработицы и ожиданий по снижению ставки ФРС США, отмечает ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

Последние данные по занятости в США говорят о растущей безработице и замедлению темпов создания новых рабочих мест. Помимо этого, объемы задолженностей по кредитным картам и студенческим кредитам, а также их просрочки находятся на рекордных уровнях. Вместе с этим количество корпоративных банкротств достигло уровней 2020 года, рассказывает эксперт.

На этом фоне растут ожидания рынка по снижению ставки ФРС США — на сентябрьском заседании они достигли 100%.

«Трудности в экономике и тарифная политика США снижают интерес инвесторов к государственным облигациям США (трежерис). Доля золота в резервах мировых центральных банков превысили долю трежерис. Китай активно проводит политику дедолларизации резервов и выступает крупным покупателем золота» Никита Бредихин ведущий инвестиционный аналитик Go Invest

Совокупно эти факторы создают давление на доллар, что отражается на его котировках, доллар к корзине валют с начала августа потерял почти 3%, резюмирует он.

Особая ситуация: в России курс доллара начал расти с лета 2025 года

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Любопытно, что все перечисленные выше процессы не имеют значительного влияния на курс доллара к рублю и со второй половины июля можно наблюдать ускоряющееся укрепление валюты США, отмечает Бредихин.

По его мнению, на это влияют несколько факторов.

Во-первых, Банк России летом начал цикл смягчения ДКП, снизив ставку с 21% до 18%. На заседании 12 сентября также ожидается еще одно снижение до 15-16%. На этом фоне рублевые доходности значительно снизились, что заставляет инвесторов искать иные варианта получения большей доходности, в том числе и в валютных активах, говорит эксперт.

Во-вторых, снижение рублевых доходностей и отмена Минфином правила обязательной продажи валютной выручки экспортерами значительно сокращают предложение валюты на рынке. Ранее экспортеры продавали около 100% всей валютной выручки, однако сейчас этот показатель снижается. Чистые продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами в августе упали на 31% м/м, до $6,2 млрд (на 22% ниже среднего значения за предыдущие три месяца).

«В будущем возможен сценарий, при котором экспортноориентированные компании будут придерживать выручку, пытаясь заработать на курсовых разницах», — предполагает Бредихин.

В-третьих, смягчение кредитных условий стимулирует импорт, объемы которого традиционно растут в осенние месяцы, что потенциально может создать дополнительный рост спроса на валюту. Об этом свидетельствует рост спроса на валюту со стороны нефинансовых компаний и восстановление импорта автомобилей, который второй месяц подряд находится вблизи максимальных значений с начала года.

«В течение осени можно ожидать постепенного снижения к уровням 94-96 по индексу доллара (DXY) и диапазона цены в 85-90 рублей за доллар» Никита Бредихин ведущий инвестиционный аналитик Go Invest

Спрос на иностранную валюту будет расти

Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори

Прогнозы по снижению процентных ставок в России предполагают более динамичное снижение ключевой ставки, одновременно с восстановлением импорта данный фактор будет способствовать росту спроса на иностранную валюту, золото, отмечает заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин.

«Мы ожидаем увидеть 85 рублей за доллар в качестве первой цели этого роста. Уровни могут быть чуть скорректированы, так как выходящая экономическая статистика обращает внимание на слабые места американской экономики, в частности, охлаждение на рынке труда», — говорит банкир.

Замедление темпов экономического роста в США позволяет аналитикам предположить скорое снижение процентных ставок ФРС, что оправдывает ослабление доллара к реальным товарам (сырьевые товары, драгоценные металлы), добавляет он.

«Для рубля в целом нет ничего неожиданного в ослаблении, тренд на укрепление в 1-3 кварталах 2025 года был одним из самых мощных и длительных для рубля» Эдуард Лушин заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка

Курс доллара осенью составит 82-86 рублей

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Рубль демонстрирует планомерное ослабление по отношению к основным мировым валютам, констатирует аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

Если давать прогноз курса до конца осени, то он может выглядеть следующим образом: по базовому сценарию доллар будет колебаться в диапазоне 82-86 рублей, высказывает свое мнение аналитик.

«Рубль продолжит испытывать умеренное давление, обусловленное сезонным ростом спроса на валюту со стороны импортеров и перспективами дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики», — полагает Лоссан.