Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле 1 августа: хроника происшествия и сведения о пострадавших

В материале РИАМО рассказываем о взрыве в жилой пятиэтажке, о возможных причинах ЧП и последствиях трагедии.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле 1 августа: как это случилось

Около 12:00 в Нижнем Тагиле на улице Сибирской обрушилась часть пятиэтажного панельного жилого дома. Местные жители рассказали, что слышали громкий взрыв, а в соседних домах и детском саду, расположенном неподалеку, выбило стекла.

По предварительным данным, взрыв произошел в квартире на 3 этаже в первом или втором подъезде, из-за чего оба подъезда частично обрушились с первого по пятый этаж. Через 20 минут после ЧП произошло повторное обрушение: упали несколько бетонных плит. Еще два небольших обрушения последовали в течение нескольких часов. К счастью, никто из находящихся рядом местных жителей и спасателей не пострадал.

Что известно о пострадавших при взрыве газа в Нижнем Тагиле

За первые полчаса после взрыва очевидцы смогли вызволить из-под завалов троих человек, в том числе четырехмесячного ребенка. В течение следующих трех часов были спасены еще девять жильцов обрушившегося дома, причем один из них получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.

К 14 часам по московскому времени стало известно, что обнаружен один погибший, а число пострадавших увеличилось до десяти человек, шестеро из них дети. Семь человек получили сочетанные травмы средней степени тяжести, трое раненых (в том числе 6-летний ребенок) находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых – два мальчика 2012 года рождения, которые в момент взрыва гуляли во дворе дома, остальные пострадавшие – жители разрушенных квартир.

В доме частично или полностью разрушены не менее 15 квартир. По некоторым сведениям, под завалами может находиться до семи человек, среди них, возможно, четверо детей. В городской больнице №1 объявлен чрезвычайный режим работы и организована зона ожидания для родственников пострадавших, дежурит психолог МЧС.

Поисково-спасательные работы ведут более 150 сотрудников с применением 47 единиц техники, также в поиске пострадавших задействованы шесть кинологических расчетов. Из полуразрушенного дома и соседних пятиэтажек эвакуированы более 70 жителей, они направлены в пункт временного размещения, развернутый в гостинице. Работает горячая линия на базе ГУ МЧС Свердловской области: 8 (343) 3461319.

Возможные причины и последствия обрушения дома в Нижнем Тагиле

Дом, в котором произошло обрушение, был построен в 1974 году, он газифицирован. По сообщению газоснабжающей организации, все оборудование в доме было проверено в конце июня, неполадок зафиксировано не было.

Местные жители рассказали телеграм-каналу SHOT, что за 15 минут до взрыва из соседнего дома бдительные граждане выгнали двоих подозрительных мужчин в форме газовой службы. При этом официальные представители АО «ГАЗЭКС» сообщают, что заявок по данному адресу в газовую службу не поступало и работники компании не проводили никаких работ в данном доме. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту этих сообщений.

На месте ЧП в Нижнем Тагиле находится губернатор Евгений Куйвашев. С 12:30 по местному времени на территории Дзержинского района Нижнего Тагила введен режим чрезвычайной ситуации. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ – «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».