О несчастных и счастливых: какие страны лидируют в рейтинге счастья и на каком месте Россия

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Фото - © Freepik.com

О том, как формируется рейтинг счастья государств мира, его лидерах и аутсайдерах, а также изменениях за полтора десятилетия читайте в материале РИАМО.

В марте 2025 года вышел очередной глобальный рейтинг стран мира по уровню счастья их населения. Он публикуется ежегодно с 2012 года в рамках проекта «Всемирный доклад о счастье», организованного ООН совместно с Оксфордским университетом и американской социологической компанией Gallup.

Рейтинг формируется на основании одного-единственного вопроса, который звучит так: «Представьте себе лестницу со ступенями, пронумерованными от 0 внизу до 10 наверху. Верхняя часть лестницы представляет собой наилучшую возможную жизнь для вас, а нижняя – наихудшую. На какой ступени лестницы, по вашим ощущениям, вы лично сейчас находитесь?».

Самые счастливые страны мира в 2025 году

Фото - © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Ниже представлены страны, жители которых отвечают на указанный выше вопрос «7» и выше (показатель в рейтинге рассчитывается как средний за три последних года).

Страна (и ее место в рейтинге)

Уровень счастья

1. Финляндия

7,736

2. Дания

7,521

3. Исландия

7,515

4. Швеция

7,345

5. Нидерланды

7,306

6. Коста-Рика

7,274

7. Норвегия

7,262

8. Израиль

7,234

9. Люксембург

7,122

Обращает на себя внимание, что все страны-лидеры относительно невелики по размерам территории и населения. Пять из девяти представляют Скандинавский регион, еще две – расположенный неподалеку Бенилюкс, и только две расположены южнее. При этом явно выделяется на общем фоне Коста-Рика, уступающая остальным по уровню экономического развития.

Уровень счастья в крупнейших странах мира

Фото - © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез

Страна (и ее место в рейтинге)

Уровень счастья

10. Мексика

6,979

18. Канада

6,803

22. Германия

6,753

23. Великобритания

6,728

24. США

6,724

33. Франция

6,593

36. Бразилия

6,494

38. Испания

6,466

40. Италия

6,414

55. Япония

6,147

66. Россия

5,945

68. Китай

5,921

83. Индонезия

5,617

94. Турция

5,262

95. ЮАР

5,213

99. Иран

5,093

105. Нигерия

4,885

118. Индия

4,389

135. Египет

3,817

Среди густонаселенных стран выделяется Мексика, значительно превосходящая по уровню счастья главные страны Европы и США. В России и Китае дела примерно одинаковы, а вот жители Индии довольно несчастны.

Самые несчастные страны мира в 2025 году

Фото - © РИА Новости,Виталий Савельев

Ниже представлены страны, жители которых отвечают на указанный выше вопрос «4» и ниже.

Страна (и ее место в рейтинге)

Уровень счастья

131. Замбия

3,912

132. Эфиопия

3,898

133. Шри-Ланка

3,891

134. Бангладеш

3,851

135. Египет

3,817

136. Танзания

3,800

137. Эсватини

3,774

138. Лесото

3,757

139. Коморские острова

3,754

140. Йемен

3,561

141. ДР Конго

3,469

142. Ботсвана

3,438

143. Зимбабве

3,396

144. Малави

3,260

145. Ливан

3,188

146. Сьерра-Леоне

2,998

127. Афганистан

1,364

Из 17 стран-аутсайдеров 11 представляют Черную Африку, три – арабский мир, две граничат с Индией и относятся к ее культурному ареалу. Еще одна, Афганистан, – самая несчастная из всех, причем с большим отрывом от остальных.

Страны бывшего СССР по рейтингу счастья

Фото - © Андрей Иванов / Фотобанк Лори

Страна (и ее место в рейтинге)

Уровень счастья

16. Литва

6,829

39. Эстония

6,417

43. Казахстан

6,378

51. Латвия

6,207

53. Узбекистан

6,193

66. Россия

5,945

75. Киргизия

5,858

80. Молдавия

5,819

87. Армения

5,494

90. Таджикистан

5,411

91. Грузия

5,400

106. Азербайджан

4,875

111. Украина

4,680

По Белоруссии и Туркмении данных нет, а вот из остальных счастливее всех чувствуют себя жители Литвы. Россия – в середине, Украина – на последнем месте. Обращает на себя внимание и слабый показатель Азербайджана: по уровню счастья он уступает и всем государствам Средней Азии, и не слишком благополучной Молдавии, и даже побежденной им Армении.

Любопытный факт подметил автор телеграм-канала «Опросы и замеры». Алексей Шаравский: при сравнении динамики изменения рейтинга у России и Украины наблюдается абсолютная разнонаправленность. То есть когда в России уровень счастья растет, на Украине – снижается, и наоборот.

Страны, которые стали заметно счастливее за 13 лет

Фото - © РИА Новости, Илья Питалев

Ниже представлены страны, с 2012 года шагнувшие вверх на одну ступеньку или больше.

Страна (и ее место в рейтинге)

Уровень счастья

31. Сербия

+1,793

85. Болгария

+1,573

35. Румыния

+1,530

29. Косово

+1,437

16. Литва

+1,403

127. Того

+1,379

56. Босния и Герцеговина

+1,323

91. Грузия

+1,213

87. Армения

+1,178

51. Латвия

+1,161

92. Непал

+1,155

69. Венгрия

+1,140

57. Филиппины

+1,122

102. Гвинея

+1,082

90. Таджикистан

+1,031

97. Габон

+1,007

Россия, согласно рейтингу, с 2012 года тоже стала счастливее – на 0,661 «ступеньки».

Страны, которые стали заметно несчастнее за 13 лет

Фото - © РИА Новости, Михаил Алаеддин

Ниже представлены страны, с 2012 года опустившиеся вниз на одну ступеньку или больше.

Страна (и ее место в рейтинге)

Уровень счастья

137. Эсватини

-1,093

131. Замбия

-1,094

128. Иордания

-1,104

141. ДР Конго

-1,109

138. Лесото

-1,141

129. Либерия

-1,186

146. Сьерра-Леоне

-1,320

82. Венесуэла

-1,356

143. Зимбабве

-1,431

145. Ливан

-1,743

147. Афганистан

-2,676