О несчастных и счастливых: какие страны лидируют в рейтинге счастья и на каком месте Россия

О том, как формируется рейтинг счастья государств мира, его лидерах и аутсайдерах, а также изменениях за полтора десятилетия читайте в материале РИАМО.

В марте 2025 года вышел очередной глобальный рейтинг стран мира по уровню счастья их населения. Он публикуется ежегодно с 2012 года в рамках проекта «Всемирный доклад о счастье», организованного ООН совместно с Оксфордским университетом и американской социологической компанией Gallup.

Рейтинг формируется на основании одного-единственного вопроса, который звучит так: «Представьте себе лестницу со ступенями, пронумерованными от 0 внизу до 10 наверху. Верхняя часть лестницы представляет собой наилучшую возможную жизнь для вас, а нижняя – наихудшую. На какой ступени лестницы, по вашим ощущениям, вы лично сейчас находитесь?».

Самые счастливые страны мира в 2025 году

Фото - © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Ниже представлены страны, жители которых отвечают на указанный выше вопрос «7» и выше (показатель в рейтинге рассчитывается как средний за три последних года).

Страна (и ее место в рейтинге) Уровень счастья 1. Финляндия 7,736 2. Дания 7,521 3. Исландия 7,515 4. Швеция 7,345 5. Нидерланды 7,306 6. Коста-Рика 7,274 7. Норвегия 7,262 8. Израиль 7,234 9. Люксембург 7,122

Обращает на себя внимание, что все страны-лидеры относительно невелики по размерам территории и населения. Пять из девяти представляют Скандинавский регион, еще две – расположенный неподалеку Бенилюкс, и только две расположены южнее. При этом явно выделяется на общем фоне Коста-Рика, уступающая остальным по уровню экономического развития.

Уровень счастья в крупнейших странах мира

Фото - © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез

Страна (и ее место в рейтинге) Уровень счастья 10. Мексика 6,979 18. Канада 6,803 22. Германия 6,753 23. Великобритания 6,728 24. США 6,724 33. Франция 6,593 36. Бразилия 6,494 38. Испания 6,466 40. Италия 6,414 55. Япония 6,147 66. Россия 5,945 68. Китай 5,921 83. Индонезия 5,617 94. Турция 5,262 95. ЮАР 5,213 99. Иран 5,093 105. Нигерия 4,885 118. Индия 4,389 135. Египет 3,817

Среди густонаселенных стран выделяется Мексика, значительно превосходящая по уровню счастья главные страны Европы и США. В России и Китае дела примерно одинаковы, а вот жители Индии довольно несчастны.

Самые несчастные страны мира в 2025 году

Фото - © РИА Новости,Виталий Савельев

Ниже представлены страны, жители которых отвечают на указанный выше вопрос «4» и ниже.

Страна (и ее место в рейтинге) Уровень счастья 131. Замбия 3,912 132. Эфиопия 3,898 133. Шри-Ланка 3,891 134. Бангладеш 3,851 135. Египет 3,817 136. Танзания 3,800 137. Эсватини 3,774 138. Лесото 3,757 139. Коморские острова 3,754 140. Йемен 3,561 141. ДР Конго 3,469 142. Ботсвана 3,438 143. Зимбабве 3,396 144. Малави 3,260 145. Ливан 3,188 146. Сьерра-Леоне 2,998 127. Афганистан 1,364

Из 17 стран-аутсайдеров 11 представляют Черную Африку, три – арабский мир, две граничат с Индией и относятся к ее культурному ареалу. Еще одна, Афганистан, – самая несчастная из всех, причем с большим отрывом от остальных.

Страны бывшего СССР по рейтингу счастья

Фото - © Андрей Иванов / Фотобанк Лори

Страна (и ее место в рейтинге) Уровень счастья 16. Литва 6,829 39. Эстония 6,417 43. Казахстан 6,378 51. Латвия 6,207 53. Узбекистан 6,193 66. Россия 5,945 75. Киргизия 5,858 80. Молдавия 5,819 87. Армения 5,494 90. Таджикистан 5,411 91. Грузия 5,400 106. Азербайджан 4,875 111. Украина 4,680

По Белоруссии и Туркмении данных нет, а вот из остальных счастливее всех чувствуют себя жители Литвы. Россия – в середине, Украина – на последнем месте. Обращает на себя внимание и слабый показатель Азербайджана: по уровню счастья он уступает и всем государствам Средней Азии, и не слишком благополучной Молдавии, и даже побежденной им Армении.

Любопытный факт подметил автор телеграм-канала «Опросы и замеры». Алексей Шаравский: при сравнении динамики изменения рейтинга у России и Украины наблюдается абсолютная разнонаправленность. То есть когда в России уровень счастья растет, на Украине – снижается, и наоборот.

Страны, которые стали заметно счастливее за 13 лет

Фото - © РИА Новости, Илья Питалев

Ниже представлены страны, с 2012 года шагнувшие вверх на одну ступеньку или больше.

Страна (и ее место в рейтинге) Уровень счастья 31. Сербия +1,793 85. Болгария +1,573 35. Румыния +1,530 29. Косово +1,437 16. Литва +1,403 127. Того +1,379 56. Босния и Герцеговина +1,323 91. Грузия +1,213 87. Армения +1,178 51. Латвия +1,161 92. Непал +1,155 69. Венгрия +1,140 57. Филиппины +1,122 102. Гвинея +1,082 90. Таджикистан +1,031 97. Габон +1,007

Россия, согласно рейтингу, с 2012 года тоже стала счастливее – на 0,661 «ступеньки».

Страны, которые стали заметно несчастнее за 13 лет

Фото - © РИА Новости, Михаил Алаеддин

Ниже представлены страны, с 2012 года опустившиеся вниз на одну ступеньку или больше.