О несчастных и счастливых: какие страны лидируют в рейтинге счастья и на каком месте Россия
Фото - © Freepik.com
О том, как формируется рейтинг счастья государств мира, его лидерах и аутсайдерах, а также изменениях за полтора десятилетия читайте в материале РИАМО.
В марте 2025 года вышел очередной глобальный рейтинг стран мира по уровню счастья их населения. Он публикуется ежегодно с 2012 года в рамках проекта «Всемирный доклад о счастье», организованного ООН совместно с Оксфордским университетом и американской социологической компанией Gallup.
Рейтинг формируется на основании одного-единственного вопроса, который звучит так: «Представьте себе лестницу со ступенями, пронумерованными от 0 внизу до 10 наверху. Верхняя часть лестницы представляет собой наилучшую возможную жизнь для вас, а нижняя – наихудшую. На какой ступени лестницы, по вашим ощущениям, вы лично сейчас находитесь?».
Самые счастливые страны мира в 2025 году
Фото - © РИА Новости, Михаил Воскресенский
Ниже представлены страны, жители которых отвечают на указанный выше вопрос «7» и выше (показатель в рейтинге рассчитывается как средний за три последних года).
Страна (и ее место в рейтинге)
Уровень счастья
1. Финляндия
7,736
2. Дания
7,521
3. Исландия
7,515
4. Швеция
7,345
5. Нидерланды
7,306
6. Коста-Рика
7,274
7. Норвегия
7,262
8. Израиль
7,234
9. Люксембург
7,122
Обращает на себя внимание, что все страны-лидеры относительно невелики по размерам территории и населения. Пять из девяти представляют Скандинавский регион, еще две – расположенный неподалеку Бенилюкс, и только две расположены южнее. При этом явно выделяется на общем фоне Коста-Рика, уступающая остальным по уровню экономического развития.
Уровень счастья в крупнейших странах мира
Фото - © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез
Страна (и ее место в рейтинге)
Уровень счастья
10. Мексика
6,979
18. Канада
6,803
22. Германия
6,753
23. Великобритания
6,728
24. США
6,724
33. Франция
6,593
36. Бразилия
6,494
38. Испания
6,466
40. Италия
6,414
55. Япония
6,147
66. Россия
5,945
68. Китай
5,921
83. Индонезия
5,617
94. Турция
5,262
95. ЮАР
5,213
99. Иран
5,093
105. Нигерия
4,885
118. Индия
4,389
135. Египет
3,817
Среди густонаселенных стран выделяется Мексика, значительно превосходящая по уровню счастья главные страны Европы и США. В России и Китае дела примерно одинаковы, а вот жители Индии довольно несчастны.
Самые несчастные страны мира в 2025 году
Фото - © РИА Новости,Виталий Савельев
Ниже представлены страны, жители которых отвечают на указанный выше вопрос «4» и ниже.
Страна (и ее место в рейтинге)
Уровень счастья
131. Замбия
3,912
132. Эфиопия
3,898
133. Шри-Ланка
3,891
134. Бангладеш
3,851
135. Египет
3,817
136. Танзания
3,800
137. Эсватини
3,774
138. Лесото
3,757
139. Коморские острова
3,754
140. Йемен
3,561
141. ДР Конго
3,469
142. Ботсвана
3,438
143. Зимбабве
3,396
144. Малави
3,260
145. Ливан
3,188
146. Сьерра-Леоне
2,998
127. Афганистан
1,364
Из 17 стран-аутсайдеров 11 представляют Черную Африку, три – арабский мир, две граничат с Индией и относятся к ее культурному ареалу. Еще одна, Афганистан, – самая несчастная из всех, причем с большим отрывом от остальных.
Страны бывшего СССР по рейтингу счастья
Фото - © Андрей Иванов / Фотобанк Лори
Страна (и ее место в рейтинге)
Уровень счастья
16. Литва
6,829
39. Эстония
6,417
43. Казахстан
6,378
51. Латвия
6,207
53. Узбекистан
6,193
66. Россия
5,945
75. Киргизия
5,858
80. Молдавия
5,819
87. Армения
5,494
90. Таджикистан
5,411
91. Грузия
5,400
106. Азербайджан
4,875
111. Украина
4,680
По Белоруссии и Туркмении данных нет, а вот из остальных счастливее всех чувствуют себя жители Литвы. Россия – в середине, Украина – на последнем месте. Обращает на себя внимание и слабый показатель Азербайджана: по уровню счастья он уступает и всем государствам Средней Азии, и не слишком благополучной Молдавии, и даже побежденной им Армении.
Любопытный факт подметил автор телеграм-канала «Опросы и замеры». Алексей Шаравский: при сравнении динамики изменения рейтинга у России и Украины наблюдается абсолютная разнонаправленность. То есть когда в России уровень счастья растет, на Украине – снижается, и наоборот.
Страны, которые стали заметно счастливее за 13 лет
Фото - © РИА Новости, Илья Питалев
Ниже представлены страны, с 2012 года шагнувшие вверх на одну ступеньку или больше.
Страна (и ее место в рейтинге)
Уровень счастья
31. Сербия
+1,793
85. Болгария
+1,573
35. Румыния
+1,530
29. Косово
+1,437
16. Литва
+1,403
127. Того
+1,379
56. Босния и Герцеговина
+1,323
91. Грузия
+1,213
87. Армения
+1,178
51. Латвия
+1,161
92. Непал
+1,155
69. Венгрия
+1,140
57. Филиппины
+1,122
102. Гвинея
+1,082
90. Таджикистан
+1,031
97. Габон
+1,007
Россия, согласно рейтингу, с 2012 года тоже стала счастливее – на 0,661 «ступеньки».
Страны, которые стали заметно несчастнее за 13 лет
Фото - © РИА Новости, Михаил Алаеддин
Ниже представлены страны, с 2012 года опустившиеся вниз на одну ступеньку или больше.
Страна (и ее место в рейтинге)
Уровень счастья
137. Эсватини
-1,093
131. Замбия
-1,094
128. Иордания
-1,104
141. ДР Конго
-1,109
138. Лесото
-1,141
129. Либерия
-1,186
146. Сьерра-Леоне
-1,320
82. Венесуэла
-1,356
143. Зимбабве
-1,431
145. Ливан
-1,743
147. Афганистан
-2,676