Новый год 2025 в Турции: сколько стоит путевка «все включено» и куда лучше поехать

Отдых для семьи с двумя детьми в Турции на Новый год обойдется в 580 тыс. рубл

Турагент в материале РИАМО рассказывает, в какую сумму обойдется отдых в Турции зимой и в новогодние каникулы.

Какая погода в новогодние каникулы в Турции

Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори

Специалист по туризму Fun&Sun Travel Марина Тихомирова отмечает, что в Турции зимой в море купаться уже не получится — оно уже остыло до 10-15 градусов.

«Стоит выбирать отели с теплыми бассейнами, если плавание входит в вашу обязательную программу. Нужно также учитывать, что температура днем может быть довольно комфортной, на юге подниматься до 18 градусов, а ночью может резко снижаться. Поэтому теплые вещи в любом случае стоит положить в чемодан», — говорит эксперт.

Кроме того, могут быть дожди, а горнолыжные курорты на Улудаге и Паландокене привлекают начинающих любителей экстремального отдыха — крытыми склонами курорты похвастаться не могут.

Теплее всего в Алании, туда в основном и едут туристы зимой. Тут можно посмотреть новогодний салют, найти развлечения для детей и взрослых, натанцеваться и наесться вдоволь. В Белеке, Кемере и Сиде темп более спокойный, и именно здесь расположены большинство отелей с системой «Все включено».

«Тут все как мы любим — много еды и постоянные развлечения. А в Анталии точно хорошо будет семьям с детьми — там есть аквапарки, игровые зоны, музей Деда Мороза и прочие активности», — рассказывает Марина Тихомирова.

Конечно, в Турции очень богатая экскурсионная программа, поэтому тут отдохнуть смогут и любители просто полежать у бассейна, и те, кто не мыслит себя без пеших прогулок и музеев. Все активности на любой вкус предложат в отеле.

Сколько стоит тур на новогодние каникулы в Турцию

Фото - © Baturina Yuliya / Фотобанк Лори

Система «Все включено» в Турции — это авиаперелет из Москвы, трансфер, проживание с питанием, ужин 31 декабря, медицинская страховка и топливный сбор.

Марина Тихомирова рекомендует туры в Турцию по системе «Ультра все включено», где отели с повышенным комфортом и теплыми бассейнами — это немаловажно при прохладной погоде. Кроме того, добавляются услуги в аэропорту — встреча у отдельной стойки.

На двоих тур на семь ночей с 29 декабря обойдется в среднем в 337 тысяч рублей. Семья с двумя детьми сможет отдохнуть в среднем почти за 580 тысяч рублей.

Это проживание в пятизвездочном отеле с трехразовым питанием, поздними завтраками и ужинами, шведским столом, закусками, алкогольными напитками, барами и ночными клубами.

Как сэкономить на отдыхе в Турции

Фото - © Хмельницкий Вячеслав / Фотобанк Лори

Более экономным отдых зимой в Турции станет, если брать тур в декабре или в январе — то есть до или после каникул. Тур на двоих в декабре обойдется в среднем в 160 тысяч рублей, семье с двумя детьми — от 256 тысяч.

После каникул с 9 января отдых на двоих составит в среднем 177 тысяч. Семья с двумя детьми с сможет отдохнуть в среднем за 311 тысяч рублей. В стоимость тура входят авиаперелет из Москвы, услуги в аэропорту (Premium Турция) встреча у отдельной стойки в аэропорту, трансфер,

проживание с питанием, медицинская страховка и топливный сбор.