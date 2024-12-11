Новые штрафы в 2025 году: ответственность за нелегальную миграцию и пропаганду наркотиков

В материале РИАМО читайте о том, какими будут штрафы в 2025 году за нарушения в сфере миграции, оборота древесины, за передачу персональных данных и продажу детям газосодержащих товаров.

Новые штрафы за нарушение оборота древесины с 1 января

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Федеральный закон от 08.07.2024 N 165-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» предусматривает новые штрафы за ряд нарушений. Часть из них уже вступила в силу с 19 июля 2024 года, другая – начнет работать с 1 января 2025 года. В частности, те положения, которые устанавливают административную ответственность за нарушение требований, направленных на обеспечение прослеживаемости происхождения древесины.

С 2025 года предусмотрены следующие штрафы до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 400 тысяч для юридических лиц. Придется заплатить за транспортировку древесины или продукции ее переработки автомобильным транспортом, не оборудованным техническими средствами контроля движения; за нарушение требований к размещению и характеристикам складов древесины, а также порядка внесения сведений о них в государственный лесной реестр; за непредоставление или несвоевременное предоставление сведений о ввезенной на склад и вывезенной со склада древесине для формирования отчета о балансе древесины в федеральную государственную информационную систему лесного комплекса (ФГИС ЛК), а также предоставление заведомо ложных сведений.

Законом уточняются другие положения, предусматривающие административную ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление информации в государственную информационную систему лесного комплекса, за транспортировку древесины без электронного сопроводительного документа, за нарушение запрета на пребывание в лесах с машинами, предназначенными для рубки лесных насаждений, и прочие нарушения.

Штрафы, действующие с 5 февраля 2025

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Ответственность за нелегальную миграцию

Федеральным законом от 08.08.2024 №248-ФЗ внесены изменения в части ответственности за оказание запрещенных услуг нелегальным мигрантам, которые включены в реестр контролируемых лиц. Так, граждан РФ оштрафуют на сумму от двух до пяти тысяч рублей, должностных лиц – от 35 до 50 тысяч рублей, юридических лиц – от 400 до 500 тысяч рублей.

Полиция с 5 февраля будет наделена полномочиями принимать решение о выдворении нелегала и помещении в спецучреждение, рассматривать некоторые дела по нарушениям.

Кроме того, с 5 февраля заработает реестр контролируемых лиц, оператором которого будет выступать МВД и где будут содержаться сведения об иностранных гражданах, находящихся в стране нелегально либо не узаконивших пребывание и впоследствии высланных.

Передача конфиската субъектам РФ

Согласно Федеральному закону от 08.08.2024 № 247-ФЗ «О внесении изменения в статью 32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» с 5 февраля имущество, ставшее орудием совершения или предметом административного правонарушения, передадут в собственность региона, в котором оно находится.

При этом правительство должно утвердить перечень конфиската, а региональные власти – порядок распоряжения имуществом, которое становится собственностью субъекта. Норма не будет распространяться на имущество, конфискованное за незаконное использование товарных знаков и административные правонарушения в области таможенного дела.

Деятельность граждан РФ за границей и торговля с ККТ, штрафы за продажу несовершеннолетним газосодержащий продукции: с 1 марта

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С 1 марта в России продавцы будут нести ответственность за продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы. Законопроект приняли в Госдуме в первом чтении.

Изменения внесены в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями, табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции». Штраф для граждан составит до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 300 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 600 тысяч рублей.

С 1 марта 2025 года отменят ответственность за незаконную деятельность по трудоустройству граждан РФ за границей. Это связано с отменой лицензирования такой деятельности. Одновременно вводится ответственность за нарушения при трудоустройстве россиян за границей на суда, которые ходят под иностранным флагом. Согласно Федеральному закону от 09.11.2024 №378-ФЗ граждан оштрафуют на сумму от двух до четырех тысяч рублей, должностных лиц – от 35 до 40 тысяч рублей, юрлиц – от 400 до 500 тысяч рублей. Дела будут рассматривать в Роструде или судьи.

С 1 марта Федеральный закон от 08.08.2024 №284-ФЗ устанавливает штрафы за нарушения при предоставлении места на рынке для торговли с применением ККТ.

Управляющую компанию накажут, если она разрешила торговать без предоставления копии карточки регистрации ККТ, не проверила факт регистрации ККТ на сайте ФНС, не попросила зарегистрировать ее по адресу рынка, допустила торговлю до регистрации ККТ, не отказалась от договора о предоставлении торгового места в предусмотренных законом случаях. Должностные лица заплатят штраф от 40 до 50 тысяч рублей, юрлица – от 100 до 300 тысяч рублей. Компании вместо штрафа могут вынести предупреждение. Повторные нарушения грозят большими штрафами.

Ужесточение ответственности за нарушения в сфере персональных данных с 30 мая 2025 года

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Федеральный закон от 30.11.2024 №420-ФЗ увеличивает размер штрафов за нарушения в области персональных данных. Например, юридическим лицам придется заплатить от 150 до 300 тысяч рублей (сейчас штраф составляет максимум 100 тысяч рублей). Компании могут быть оштрафованы на сумму до пяти миллионов рублей, в зависимости от нарушения.

Кроме того, введены новые спецсоставы, такие как нарушение обязанности уведомить о намерении обрабатывать персональные данные или нарушение обязанности уведомить об утечке персональных данных и другие. Также индивидуальные предприниматели отвечают как юридические лица, исключается возможность оплаты штрафа с 50% скидкой.

Новые штрафы с 1 сентября 2025: безопасность при добыче угля и пропаганда наркотиков

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С 1 сентября 2025 года ужесточается ответственность за пропаганду наркотиков и психотропных веществ. Согласно Федеральному закону от 08.08.2024 №225-ФЗ административная ответственность предусмотрена за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках и психотропных веществах, их аналогах, прекурсорах. Гражданам придется заплатить от двух до четырех тысяч рублей, должностным лицам – от 10 до 30 тысяч рублей, юридическим лицам – от 300 до 600 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена конфискация продукции и дисквалификация на срок до двух лет. Для иностранцев и лиц без гражданства штраф будет выше.

Федеральный закон от 19.12.2022 №530-ФЗ предусматривает ужесточение наказания за нарушения при перевалке, дроблении и сортировке угля в морских и речных портах. Штраф для юрлиц составит от 100 до 200 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года смогут оштрафовать на сумму в 3 раза больше или приостановить деятельность на срок до 90 суток.

За нарушения требований промышленной безопасности при добыче угля по Федеральному закону от 25.12.2023 №638-ФЗ предусмотрена ответственность в виде штрафа до 10 миллионов рублей и дисквалификация на срок до трех лет. Все зависит от конкретного нарушения и пострадали ли при этом люди.