Новая жизнь майнинга, деанонимизация и маркировка обуви: что изменится в законах РФ с 1 ноября

В ноябре начнут действовать новые правила майнинга цифровых валют, заработает закон о деанонимизации, произойдет традиционное увеличение пенсий, а в СБП обновятся тарифы. Собрали изменения в законах с 1 ноября.

Новые правила майнинга цифровой валюты

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С 1 ноября вступает в силу Федеральный закон от 08.08.2024 № 221-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе в части, касающейся регулирования цифровых валют. Так, с 1 ноября майнингом смогут заниматься российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. Россиянам, не имеющим статуса ИП, разрешат заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если они не превысят установленные правительством лимиты энергопотребления.

Кроме того, майнеров смогут отключать от электроснабжения в любой момент, если они создают дефицит мощностей в регионе. Нельзя будет заниматься майнингом тем, кто имеет судимость за экономические, государственные преступления и за тяжкие умышленные преступления, также лицам, включенным в перечень террористов и экстремистов; а также юрлицам, имеющим подобных лиц среди учредителей (участников), бенефициаров и руководителей.

В законе закреплен запрет юрлицам и ИП совмещать майнинг цифровой валюты с деятельностью по передаче электроэнергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, производству или купле-продаже электроэнергии. А кабмин сможет самостоятельно устанавливать требования к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, характеру и объему его услуг. Также правительство сможет вводить запрет на майнинг в отдельных регионах или на их отдельных территориях и устанавливать особенности введения полного или частичного ограничения режима энергопотребления майнерами.

Также расширяется круг субъектов, которым могут при необходимости передаваться адреса кошельков майнеров из реестра ФНС: к Росфинмониторингу, ФСБ, ФНС и Росимуществу добавились органы исполнительной власти, прокуратуры, дознания и предварительного следствия.

Не нужно самостоятельно подтверждать поверку водосчетчиков

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С 1 ноября 2024 года россиянам больше не нужно самостоятельно подтверждать поверку водосчетчиков в управляющих компаниях или ТСЖ. Данные о поверке будут автоматически передаваться в систему «Аршин» (специализированная онлайн-платформа, разработанная для организации деятельности Росстандарта в сфере обеспечения единства измерений, ред.). Управляющие компании и ТСН обязаны самостоятельно уточнять наличие или отсутствие поверки в государственной системе «Аршин», которая с 2024 года интегрирована с ГИС ЖКХ, а жители больше не обязаны предоставлять копии документов о поверке. Это избавляет собственников от лишней бумажной волокиты.

До внесения изменений сведения о поверке счетчиков нужно было предоставлять самостоятельно, иначе начисления проводили не по потреблению, а по нормативу, что приводило к увеличению платежей. Если же собственник не успел вовремя сделать поверку и ему начислили оплату по нормативу, это начисление может быть пересчитано после того, как будет доказано, что прибор учета исправен и поверен.

Повышение пенсий и социальных выплат

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Традиционно пенсия вырастет у тех, кому исполнилось 80 лет в октябре. У них размер пенсии увеличится на 8134,88 рубля за счет удвоения выплачиваемой фиксированной выплаты. Причем если пенсионеры проживают в районах Крайнего Севера или приравненных к ним регионах, то эта сумма будет еще выше.

Также с 1 ноября будут увеличены размеры доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности при наработке определенного стажа. Необходимая выслуга лет для членов летных экипажей: для мужчин – не менее 25 лет, а для женщин – не менее 20 лет. При увольнении со службы по состоянию здоровья требования по числу лет выслуги для получения доплаты снижаются на 5 лет: до 20 лет – мужчинам и 15 лет – женщинам.

Работникам угольной промышленности для получения доплат необходимо проработать в сфере в режиме полного рабочего дня не менее 25 лет. Для отдельных работников, например, горнорабочих очистного забоя, проходчиков, минимальный период занятости для получения доплаты сокращен до 20 лет. Доплата выплачивается вместе с пенсией.

Начинает работать закон о деанонимизации

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Согласно поправкам в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», с 1 ноября владельцы страниц в соцсетях и публичных каналов в мессенджерах, чья аудитория превышает 10 тысяч пользователей, должны будут сообщать в Роскомнадзор сведения о себе. Подробно о законе мы рассказывали ранее. На основе полученных данных ведомство составит перечень, который позволит в том числе регулировать размещение рекламы на этих каналах. Паблики с аудиторией свыше 500 тысяч пользователей в сутки по запросу властей будут сообщать им информацию о подписчиках.

Кроме того, с 1 ноября мессенджеры должны будут блокировать сообщения от пользователей, которые не были определены этим сервисом, если абонент не дал свое согласие на получение таких сообщений.

Новые тарифы в СБП

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Банк России установил на нулевом уровне предельный размер вознаграждения, которое банки могут взимать со своих клиентов по некоторым платежам. Новые тарифы начнут действовать с 1 ноября. В частности, банки не смогут брать комиссии с граждан за переводы в пользу государства (C2G-платежи) через Систему быстрых платежей (оплата услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее).

Сами банки не платят никаких комиссий регулятору за проведение C2G-платежей. Кроме того, лимит бесплатных переводов, составляющий 100 тысяч рублей в месяц, распространится и на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы через СБП можно будет бесплатно не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки.

Изменения в маркировке товаров

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С 1 ноября нельзя будет продавать товары легкой промышленности (в частности, обуви) без специальной маркировки. Розничным продавцам нужно быть зарегистрированным в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, на товаре должна быть соответствующая этикетка, по которой можно будет проверить обувь в системе «Честный знак».

Выплаты почетным донорам

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С 30 ноября почетным донорам не нужно будет подавать документы на выплаты – они будут производиться в проактивном режиме. Деньги на счет будут поступать автоматически на основании имеющихся в государственных системах сведений о присвоении гражданину звания «Почетный донор России». В случае, если выплаты не поступят, необходимо обратиться с Соцфонд.