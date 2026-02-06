Негативный тренд: почему в России выросла заболеваемость сифилисом и что с этим делать

В материале РИАМО читайте о причинах роста заболеваемости сифилисом, с чем это связано, как его лечат и есть ли риск заразиться через бытовые предметы.

Чаще болеют мужчины старше 40: статистика заболеваемости сифилисом в России в 2026 году

О росте заболеваемости сифилисом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Интересно, что на фоне общего снижения инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), сифилис демонстрирует рост. Так, с 2015 года устойчиво снижаются случаи заболевания хламидийными инфекциями, трихомониазом, гонококковой инфекцией (гонореей) и ВИЧ, который снизился больше чем в два раза.

А вот сифилис начал свой стремительный рост в 2021 году: в 2015 году было выявлено 34,4 тысячи случаев, в 2020 году — 15,3 тысяч, а в 2022 году — уже 27,8 тысяч. В 2024 году заболеваемость немного снизилась — до 25,1 тысяч случаев. Общий рост за четыре года составил 64%. Правда, в пресс-службе Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ отмечают снижение зарегистрированных случаев сифилиса на 16% в 2024–2025 годах. Тем не менее сифилис не демонстрирует такого же резкого снижения, как другие ИППП.

Причем отмечается, что активнее всего сифилис распространяется среди мужчин старше 40 лет. В 2020 году таких случаев было 4,7 тысяч, а в 2024-м уже 9,7 тысяч.

Почему в России выросла заболеваемость сифилисом: причины

В 2023 году кандидат медицинских наук и врач-дерматовенеролог Анна Шаропина связывала высокий процент заболеваемости сифилисом с мобилизацией. По ее мнению, это позволило выявить незарегистрированные случаи заболевания сифилисом, то есть заболевших больше не стало, просто были выявлены те, кто лечился сам или не был зарегистрирован, как заболевший.

Руководитель специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Вадим Покровский обращает внимание на качество учета и регистрацию случаев заболеваемости. По его словам, в период второго десятилетия 21 века многие коммерческие клиники просто не сообщали о выявленных случаях ИППП, а сейчас требования к регистрации ужесточились. Именно этот фактор мог повлиять на цифры.

Он добавляет, что и в ряде западных стран тоже наблюдается рост и это связано со снижением использования презервативов. Плюс к этому стало популярно принимать антиретровирусные препараты для профилактики ВИЧ, но эти препараты не защищают от всех ИППП.

Вадим Покровский обращает внимание на то, что необходимо активизировать профилактику.

«Мы проводили исследование и увидели, что информационный фон по теме ИППП, особенно в СМИ, практически исчез. Людям перестали говорить, как защитить себя. А между тем ситуация требует внимания и осторожности от каждого» Вадим Покровский Руководитель специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора

Симптомы сифилиса и самодиагностика: когда нужно бежать к врачу

Сифилис проявляется в месте проникновения бактерий (бледная трепонема) — чаще слизистых оболочках половых путей. Инкубационный период длится от двух недель до двух месяцев.

Первая стадия: твердый шанкр

Потом на первой стадии на месте проникновения бактерий образуется так называемый твердый шанкр — язвочка с четкими контурами, темно-красным дном, которая абсолютно безболезненная. При трении из язвы может выделяться жидкость, содержащая живые трепонемы. Через одну-две недели после появления первых признаков сифилиса начинают воспаляться лимфоузлы.

Вторая стадия: сыпь при сифилисе на руках и теле

Шанкр появляется на первой стадии заболевания и не всегда заметен. На второй стадии обычно появляется сыпь на теле. Она может появляться через несколько недель после того, как заживает язва. Также могут появляться лихорадка, боль в горле, потеря веса, усталость.

Третья стадия: разрушение слизистых и нервной системы

Третья стадия заболевания — это уже запущенный случай, когда человек болеет и не лечится годами. Без лечения сифилис имеет тенденцию распространения на мозг и нервную систему (нейросифилис) или на глаза (сифилис глаза), приводит к летальному исходу.

Что делать, если есть подозрения на сифилис

Обследоваться у врача нужно всем, кто имеет беспорядочные половые связи или связь была с партнером, в котором вы не уверены. Сифилис сложен тем, что не сразу по первичным признакам можно обнаружить болезнь и не спутать ее с любым другим инфекционным заболеванием. Именно поэтому сифилис называют «великим имитатором».

По словам врача-инфекциониста Розы Сивяковой, все пациенты, которые обращаются к проктологу, оториноларингологу, аллергологу, урологу, акушеру-гинекологу, инфекционисту должны быть обследованы на сифилис.

«Часто человек имеет микс инфекций, передающихся половым путем, поэтому обследование необходимо. Оно не сложное, нужно только сдать кровь. Но зато можно вовремя начать лечение и успешно справиться с болезнью. Не стоит слишком доверяться экспресс-тестам, всегда лучше делать анализы в клинических условиях», — говорит врач.

Можно ли заразиться сифилисом через посуду или ободок унитаза

Врач отмечает, что основной путь заражения сифилисом — половой. Соответственно, пути заражения могут быть разными в зависимости от вида секса, язвы могут появляться не только на половых органах. Есть риск заразиться через поцелуй, если есть повреждения слизистой — небольшие ранки или кровоточивость десен.

Процент остальных возможных путей заражения — бытовой, через плаценту от зараженной матери ребенку, при выполнении профессиональных обязанностей — ничтожно мал. Заразиться через ободок унитаза практически невозможно. Но в любом случае важно соблюдать личную гигиену.

Как защититься от сифилиса и других ИППП

Использование презерватива не дает стопроцентной гарантии защиты от инфекций. Более того, врач предупреждает, что пить антибиотики после любого «похода налево» неправильно.

«Во-первых, антибиотики не защищают от других инфекций, во-вторых, человек никогда не знает, какой именно антибиотик нужен и в каких дозах. Все это только якобы успокаивает и самого заразившегося, и его партнера, что в итоге приводит к запущенной стадии заболевания», — предупреждает Сивякова.

Прием препаратов для профилактики ВИЧ тоже неэффективен. Правильнее будет хранить верность своему партнеру, не вступать в беспорядочные половые связи, соблюдать личную гигиену.

Можно ли вылечить сифилис полностью в 2026 году

Анализ на сифилис лучше сдавать спустя 3-4 недели после полового контакта. Сдать его можно бесплатно в любой поликлинике по месту жительства или частной лаборатории. При записи на анализ лучше сразу уточнить возможно ли сдать его анонимно.

Лечение включает прием антибактериальных препаратов. Врач предупреждает, что нельзя заниматься самолечением и при подозрении или при появлении симптомов, сначала нужно обратиться к врачу, сдать анализы, установить диагноз и потом начинать лечение под контролем медиков.

Тем, кто был в контакте с зараженным, назначается превентивное лечение при условии, что с момента контакта прошло не более двух месяцев. Сифилис успешно лечится при правильном подходе.