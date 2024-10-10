Недоступное жилье: стоит ли покупать недвижимость в 2024 году или подождать лучших времен?

Стоит ли покупать недвижимость в четвертом квартале 2024 года или лучше подождать более благоприятного времени в 2025 году в надежде на снижение цен, читайте в материале РИАМО.

Будут ли снижаться цены на недвижимость

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Ждать снижения стоимости жилья точно не стоит, полагает управляющий партнер Delta estate Елена Земцова.

«На протяжении последних лет мы наблюдаем только рост цен. Общая экономическая ситуация в мире и бешеные темпы инфляции говорят о том, что данная тенденция сохранится. Снижаться цены не будут абсолютно точно» Елена Земцова управляющий партнер Delta estate

Возможна лишь небольшая корректировка за счет увеличивающегося аукционного предложения в преддверии новогодних праздников. Скидки будут достигать 20-25% процентов, но на наименее ликвидные лоты, отмечает эксперт.

Предпосылок для снижения ключевой ставки также пока не видно. Наоборот, ипотека становится все менее доступной еще и за счет ограничения по льготным программам, добавляет Земцова.

На что ориентироваться при покупке недвижимости до конца 2024 года

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Поскольку ценовых скачков на рынке недвижимости не предвидится, стоит отталкиваться от своих текущих нужд, советует директор по маркетингу и продукту ГК «Победа» Ирина Дробышева. Нужно работать с тем, что есть: существуют разные варианты рассрочек, отмечает она.

«Согласно нашим недавним исследованиям, сейчас достаточно людей, которые могут оплатить первоначальный взнос – то есть тех, чьи сбережения превышают 2 миллиона рублей. Сужается целевая аудитория, потребителями рынка девелоперов становятся не столько инвесторы, сколько люди, квартирный вопрос у которых стоит достаточно остро», – комментирует эксперт.

Рынок недвижимости сужается

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В текущих условиях общего совета по поводу покупки недвижимости для всех быть не может, говорит директор департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина» Ася Левнева.

По ее мнению, должен осуществляться индивидуальный подход после оценки всех возможностей каждого конкретного покупателя по использованию льгот, субсидий, бонусов, а также его ожиданий и располагаемых им финансов.

«Если есть деньги или вероятность одобрения кредита по льготной ставке, а самое главное – качественный объект, который хочется прибрести, то стоит это сделать. Рынок сужается – со временем и выбор проектов, и их доступность будут только сокращаться», – подчеркивает эксперт. Ася Левнева директор департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина»

До какого срока нужно успеть купить жилье по семейной ипотеке

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Стоит ли покупать недвижимость в четвертом квартале 2024 года, зависит исключительно от целей покупки и различных факторов, касающихся самих покупателей, уверен руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Если задача состоит в том, чтобы использовать семейную ипотеку по текущим условиям, то, конечно, да, поскольку непонятно, в каком виде программа будет действовать с 2025 года, говорит он.

«Если людям нужно разъехаться или купить недвижимость для личного пользования, то тут уже зависит от конкретных обстоятельств, вынуждают ли они сделать покупку быстро или же позволяют подождать. Но в данном случае ожидание может сыграть злую шутку, так как даже если ставки по обычной ипотеке будут снижаться, то это будет влиять на спрос, а его рост приведет к повышению цен. И в итоге может сложиться ситуация, что покупка состоялась по более выгодным ипотечным ставкам, но более дорогого объекта недвижимости», – поясняет эксперт.

Однако нужно понимать, что схемы инвестирования бывают разные, напоминает Чурилов. И если покупать недвижимость, которая очень скоро будет сдана в эксплуатацию, чтобы сделать там ремонт и ее перепродать, то такой вариант можно рассматривать. Особенно если грамотно подойти к выбору подходящего объекта и при этом выбить скидку у застройщика при покупке.