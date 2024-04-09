Наводнение в Орске: в чем причины прорыва дамбы и чем недовольны жители, вышедшие на митинг

Каковы последствия разгула стихии в городе Орск Оренбургской области и как показали себя власти в диалоге с населением, читайте в материале РИАМО.

Вечером 5 апреля в результате прорыва дамбы, отделяющей город Орск Оренбургской области от реки Урал, произошло подтопление жилых районов. За прошедшие три дня ситуация только ухудшилась, что привело к акции протеста на центральной площади города и последовавшему вмешательству в ситуацию губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Прорыв дамбы в Орске: хроника наводнения

Паводковая ситуация в окрестностях Орска начала усложняться еще в конце марта, однако об угрозе самому городу речь не шла. Вечером 3 апреля мэр Орска Василий Козупица в своем телеграм-канале написал о результатах осмотра дамбы, защищающей город, в весьма обнадеживающем ключе.

«Вода, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения, нормальное явление… Пообщался с жителями, живущими вблизи Урала. Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет», – выразил уверенность мэр.

При этом глава города признал, что «паводок этого года – первая и серьезная проверка дамбы на прочность».

Как выяснилось двое суток спустя, проверку дамба не выдержала. В результате началась эвакуация жителей: согласно сообщению оперативных служб 5 апреля, в зону подтопления могли попасть порядка 4 тысяч частных жилых домов с населением до 10 тысяч человек.

Утром 6 апреля Василий Козупица сообщил, что уровень реки Урал составляет 9,27 метра и растет – при том что опасным считается уровень в семь метров. Мэр также обозначил примерный срок спада воды – полторы-две недели или более.

В тот же день пресс-служба губернатора и правительства области сообщила, что прорванная дамба была рассчитана на уровень воды в 5,5 метра, а подобная паводковая ситуация бывает «раз в 100 лет». Позднее глава Оренбуржья Денис Паслер назвал происходящий паводок самым большим за всю историю региона.

Вечером 6 апреля президент России Владимир Путин поручил главе федерального МЧС Александру Куренкову срочно вылететь Оренбургскую область и лично организовать все необходимые работы.

Вскоре после этого появилась информация о прорыве дамбы еще в одном месте.

Утром 7 апреля количество подтопленных в Орске домов составило уже почти 6,3 тысячи, а энергоснабжение было нарушено в 8,8 тысячи домов. В тот же день все школы города из-за паводка перевели на дистанционное обучение, а прибывший в Орск глава МЧС Куренков охарактеризовал ситуацию как критическую.

Также 7 апреля «во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности» приостановил свою работу Орский нефтеперерабатывающий завод.

Вечером 7 апреля пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила, что всего в регионе подтоплено более 10,1 тысячи жилых домов и свыше 18,1 тысячи приусадебных участков.

Днем 8 апреля произошел еще один прорыв дамбы – вблизи поселка Лесоторговый в Орске.

9 апреля власти Оренбургской области сообщили, что уровень воды в реке Урал в Орске снизился на 35 сантиметров.

Погибшие и пострадавшие в ходе наводнения в Орске

Фото - © Главное управление МЧС России по Оренбургской области

В период затопления в Орске были обнаружены тела четырех человек, но, как сообщили в правительстве региона, их смерть не была связана с паводком. В частности, у двоих погибших произошел сердечный приступ, а один совершил самоубийство.

По состоянию на 7 апреля в больницы из-за наводнения обратились 99 человек. Шестеро детей и трое взрослых были госпитализированы, остальным помощь оказали амбулаторно. Состояние госпитализированных опасений не вызывало.

Как сообщили накануне в Минздраве области, причиной госпитализации стали острые кишечные инфекции (позднее в ведомстве уточнили, что речь идет о норовирусе 2 типа). В результате подачу воды в жилые дома в зоне подтопления прекратили для проведения промывки и дезинфекции данного участка водопровода. При этом ранее в управлении Роспотребнадзора по региону сообщали, что по результатам исследований было установлено соответствие подаваемой населению питьевой воды гигиеническим нормативам.

Еще одной проблемой в сфере здравоохранения стало подтопление восьми лечебных учреждений, более 130 пациентов были переведены в другие места.

В чем причины прорыва дамбы в Орске

Фото - © Владимир Астапкович/РИА Новости

Еще 6 апреля в прокуратуре области заявили, что прорыв дамбы произошел «в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии», и предложили возбудить уголовные дела по статьям 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ) и 293 УК РФ (халатность). Вскоре это и было сделано Следственным комитетом.

В Ростехнадзоре сообщили, что в 2020 году ведомство проводило плановую проверку на дамбе в Орске и выявило 38 замечаний для устранения в 2020-2022 годах, но не смогло проверить выполнение своего предписания из-за моратория на внеплановые проверки. Для расследования причин аварии Западно-Уральским управлением Ростехнадзора была создана специальная комиссия.

Судебный эксперт Олег Дюкарев, около 10 лет назад проводивший экспертизу в рамках судебного процесса о строительстве дамбы, рассказал «Известиям», что при возведении сооружения было допущено множество нарушений. В частности, не была обеспечена гидроизоляция. Кроме того, часть работ оказалась выполнена только на бумаге.

На том, что в процессе строительства дамбы произошла растрата бюджетных средств, в 2013 году настаивало управление Финнадзора по Оренбургской области.

А вот директор строительной компании, участвовавшей в возведении дамбы, Сергей Комаров в эфире «Первого канала» выдвинул гораздо более экзотическую версию случившегося. По его словам, в прорыве дамбы виноваты грызуны, которые проделали в сооружении отверстие в 2-3 сантиметра.

Протест жителей в Орске 8 апреля

На третий день наводнения недовольные жители Орска собрались на Комсомольской площади города, чтобы выразить недовольство действиями властей – в частности, мэра Василия Козупицы. Накануне акции местная прокуратура вынесла ее организаторам предостережение о недопустимости проведения несанкционированного мероприятия, но это не помешало людям собраться у городской администрации в большом количестве.

На видео с места проведения митинга видно, как люди неодобрительно встретили вышедшего к ним главу города, призвав его уйти в отставку, и как спустя некоторое время он покинул площадь. На одном из видео также зафиксировано, как собравшиеся жители скандируют: «Путин, помоги!».

Тем временем сам Василий Козупица в своем телеграм-канале описал встречу в несколько иных тонах.

«Сегодня встретился с орчанами, которые из-за паводка лишились своего жилья... Пообещал землякам, что помощь и поддержка будет оказана каждому, что один на один с бедой никто не останется», – рассказал городской глава.

Чуть позже с инициативной группой протестующих встретился и сам губернатор области Денис Паслер. Эта встреча также ознаменовалась скандалом – на одном из видео видно, как глава региона в ультимативной форме требует от собравшихся выключить мобильные телефоны.

«Интересно, а этот пример скотского отношения к народу со стороны чиновника останется незамеченным со стороны федеральной власти? Напомню, что деятельность губернатора субъекта является публичной и подобное отношение к людям абсолютно недопустимо», – прокомментировал инцидент в своем телеграм-канале адвокат Алексей Калугин.

На встрече с жителями Паслер, помимо прочего, пообещал построить новую дамбу в Орске.

«Мы уже понимаем, какие у нас бывают соответствующие риски с точки зрения напора воды и высоты, поэтому сделаем проект и будем строить новую дамбу», – рассказал глава региона.

Какие выплаты получат пострадавшие от наводнения жители Орска

Фото - © Главное управление МЧС России по Оренбургской области

Гражданская ответственность администрации города Орск, являющейся владельцем дамбы, на которой 5 апреля 2024 года произошел прорыв, была застрахована в компании СОГАЗ, сообщили на сайте организации. Компания подтвердила готовность осуществлять выплаты после расследования произошедшего события надзорными органами и признания его страховым случаем. В СОГАЗе напомнили, что размер возмещения в случае причинения вреда имуществу физических лиц составляет до 750 тысяч рублей, юридических лиц – до 1 миллиона рублей.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор области еще 6 апреля, выплаты пострадавшим при наводнении составят 20 тысяч рублей на человека, а при утрате имущества - от 50 до 100 тысяч рублей на каждого. Кроме того, жители, покинувшие свои дома и при этом не находящиеся в пунктах временного пребывания, смогут получать по 10 тысяч рублей в месяц в течение полугода.