Нападение школьников с молотками: новая тенденция или простое совпадение

В материале РИАМО разбираемся в причинах нападения школьников и в том, почему они использовали молотки.

В сентябре произошло сразу два случая нападения подростков в школах. В обоих случаях оружием нападения стал молоток. Психологи отмечают, что случаи детской агрессии действительно участились, однако характер оружия не имеет значения. Поговорили с экспертами об агрессии в школах и разобрались, почему в двух последних случаях нападавшие использовали молотки.

Нападение подростков с молотками: что в них общего кроме оружия

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В Челябинске и Балаганске Иркутской области 13-летние подростки пришли в школу с молотками и напали на детей и педагогов. В обоих случаях у нападавших были еще и ножи, а рамки металлодетектора на входе в школы не работали.

В СМИ выдвигали версию, что выбор молотка как оружия не был совсем случайным, а действиями подростков руководили. По данным RT, один и тот же человек курировал группы с призывами к суициду в социальных сетях. На эти группы были подписаны нападавшие подростки. По данным СМИ, школьник из Балаганска искал такие группы целенаправленно, увлекался аниме и накануне писал в своем блоге, что хочет устроить теракт. Всеми его действиями руководили, а он исполнял.

По информации Russia Today (RT), тот же самый куратор был и у челябинского семиклассника из коррекционной школы, который состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Ему через соцсеть велели напасть на других учеников, а затем покончить с собой.

С задержанными подростками работают, правоохранительные органы проводят проверки, а в обществе снова обсуждают вопросы безопасности в школах и рассуждают о причинах детской агрессии.

Характеристика нападавших подростков

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В обоих случаях подростков характеризуют как замкнутых и необщительных, при этом тихих и незаметных. Школа Челябинска была коррекционной, и нападавший был на учете у психолога, а вот школьник из Балаганска был из полной семьи и нигде на учете не состоял.

Психолог Татьяна Сорокина говорит, что у всех школьников, склонных к такого рода агрессии, общей чертой как раз является не их материальное благополучие, а их мироощущение. И не всегда они становятся жертвами буллинга – порой нападение спровоцировано увлечениями определенными группами в соцсетях, влиянием взрослых, желанием «прославиться» в интернете и проблемами с психикой. Про таких обычно говорят: «У него свой мир в голове», а вот какой этот мир – не всегда известно.

«Тут очень важна работа школьных психологов, которых, к большому сожалению, в образовательных учреждениях почти нет» Татьяна Сорокина психолог

Нападение с молотками – новый вид шутинга или просто совпадение?

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Психолог, коуч по детско-родительским отношениям Лариса Окулик считает, что использование подростками именно молотков не более чем совпадение.

«Характер оружия здесь не имеет значения, потому что дети всегда используют самые доступные инструменты: что было под рукой, то и взяли. За последние несколько лет мы знаем случаи, когда подростки приходили в школу или колледж с огнестрельным оружием, потому что оно было в открытом доступе дома», – говорит психолог.

Если учесть, что нападавший в Балаганске сначала планировал сделать взрывное устройство, но взял молоток, потому что не смог это устройство сделать, то действительно использование молотка – просто совпадение.

Психолог считает, что проводить аналогию с шутингом и противопоставлять бессмысленно.

«Здесь мы имеем дело с агрессией. И не важно, как мы ее будем называть. Важно, что бороться с таким поведением необходимо» Лариса Окулик психолог

Откуда агрессия у школьников

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Причины детской агрессии могут быть разными, и психолог выделяет самые распространенные на сегодняшний день:

Буллинг в школе. Часто бывает так, что ребенка забивают в угол, гнобят, унижают, он обращался к учителям и родителям, но не получал помощи. Другого выхода, кроме как взять в руки что попало и наказать своего обидчика, ребенок не видит.

Смена ценностей у детей в плане проявления своей индивидуальности. Раньше популярность обеспечивали плоды труда, достижения в учебе, знания. Сегодня ценны лайки, подписки в соцсетях – это признак популярности, исключительности. Заявить о себе, стать известным хочется быстро и легко. Стоит всего лишь устроить беспрецедентный случай, например, избить кого-то молотком, и ребенок моментально на пике популярности.

Общая агрессия и жестокость в обществе. Мы живем в эпоху нестабильности, к тому же отовсюду на нас буквально выливается поток негативной информации. Подростки по природе своей агрессивны, а обилие информации с примерами проявления жестокости подливают масла в огонь: подростки начинают воспринимать это как норму.

Дети не видят наказания за свои поступки. Мало того, современные подростки прекрасно знают законы и в случае жестоких поступков со своей стороны прямо говорят, что им нет еще 14 лет, и их никто не посадит в тюрьму. Они уверены, что ответственность за их проступки будут нести родители, которые деньгами решат все проблемы.

«К тому же я разделяю мнение тех, кто считает, что ведется полноценная информационная война, направленная на то, чтобы сделать наше молодое поколение более агрессивным, жестоким. Это способствует разложению общества», – говорит Окулик.

Как противостоять агрессии школьников

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Коуч отмечает, что в первую очередь необходимо срочно пересматривать в целом подход к воспитанию детей. Это глобальная и трудная задача. Нужно уделять большое внимание тому, чтобы подростки думали и мыслили по-другому.

«Нужно воспитывать в них идею, что жизнь человека – самое ценное, что есть. Направлять вектор внимания не на получение мгновенной популярности и благ, а внушать, что самое важное – упорство, труд, достижение весомых результатов, которые будут полезны обществу» Лариса Окулик психолог

Она добавляет, что необходимо дозировать информацию для подростков: ограничивать время пребывание в Интернете, наблюдать за всем, что он делает на просторах Сети, с кем общается, в каких группах состоит. К тому же нужно четко отслеживать, как и чем живет ребенок в школе. Если он столкнулся с травлей, взрослым нельзя пускать ситуацию на самотек – стоит обязательно вмешиваться.

Родителям крайне важно наладить доверительные отношения с ребенком. Только так взрослые смогут быть в курсе того, что происходит в его душе, о чем он думает. Это поможет выяснить причины агрессии и вовремя принять меры.

Важно помнить, что в первую очередь за поведение ребенка несут ответственность родители, потому что основы воспитания закладываются с раннего детства. Они обязаны прививать ему жизненные ценности.

«Однако педагоги тоже должны подключаться, ведь ребенок проводит в школе много времени. Иногда только учителя могут вовремя увидеть неадекватное поведение подростка и донести эту информацию до родителей. Школа и дом в этом плане должны работать в тандеме», – заключает психолог.